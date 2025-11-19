ArtPortal – A művészet otthona Budapestről és a világból
Nonprofit művészeti médium vagyunk, amelyet magyar és nemzetközi művészet iránt rajongó alkotók működtetnek. Az ArtPortal célja, hogy hidat teremtsen Budapest pezsgő kulturális élete és a világ művészeti színterei között. Nikola G. szerkesztésében friss híreket, elemzéseket, portrékat és különleges művészeti történeteket kínálunk.Kik vagyunk?
Kortárs Művészet
Klasszikusok Újraértelmezve
Művészportrék
Kiállítások & Kulturális Események
A jelen alkotói hangjai
Ebben a rovatban Budapest és a világ kortárs művészeti színterére fókuszálunk. Nonprofit médiumként célunk, hogy bemutassuk azokat az alkotókat, kezdeményezéseket és új irányzatokat, amelyek ma formálják a művészet jövőjét. Nikola G. vezetésével friss, igényes és szenvedéllyel készített tartalmakon keresztül hozzuk közelebb a jelen vizuális kultúráját.
Kapcsolódjunk össze
Ha kérdése van, együttműködést ajánlana, vagy szeretne többet megtudni nonprofit művészeti kezdeményezésünkről, örömmel hallunk Ön felől. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és építsük tovább együtt az ArtPortal közösségét.Lépjen kapcsolatba velünk