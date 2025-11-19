ArtPortal – A művészet otthona Budapestről és a világból

A jelen alkotói hangjai

Ebben a rovatban Budapest és a világ kortárs művészeti színterére fókuszálunk. Nonprofit médiumként célunk, hogy bemutassuk azokat az alkotókat, kezdeményezéseket és új irányzatokat, amelyek ma formálják a művészet jövőjét. Nikola G. vezetésével friss, igényes és szenvedéllyel készített tartalmakon keresztül hozzuk közelebb a jelen vizuális kultúráját.