2 Oscar és 7 jelölés: a hollywoodi legenda idén 88 éves és 81 évesen 5-ször tartóztatták le egy hónap alatt

2026.11.05.

A hollywoodi ikonok között ritka az, aki egyszerre képes újraformálni a filmipart és a közéleti párbeszédet. Jane Fonda ilyen kivétel: pályája több mint hat évtizede tart, és a vörös szőnyegről a tüntetésekre is magabiztosan lép át. Miközben életművét két Oscar-díj és számos emlékezetes alakítás fémjelzi, ő ma is a cselekvés erejének rendíthetetlen szószólója.

Nyolcvanegy évesen öt alkalommal tartóztatták le egy hónapon belül Washingtonban, a klímaválság elleni békés demonstrációkon. Nem gyengülést mutatott az évek súlya, hanem eltökéltséget: „Sosem késő újrakezdeni, sosem késő boldognak lenni” – idézi gyakran, és életével minden nap alátámasztja.

Pályaív, amely túlmutat a filmvásznon

A 60-as évek szépségideáljából hamar lett komoly drámai színésznő. A Klute – A magánnyomozó hozta meg számára az első Oscart, a Hazatérés pedig a másodikat, miközben összesen hét alkalommal jelölték a Filmakadémia rangos elismerésére. Alakításai egyszerre voltak intelligensek és érzelmileg élesek, karakterei gyakran feszegették a társadalmi normák határait.

A családi háttér sem volt átlagos: Henry Fonda legendája és Peter Fonda lázadó aurája mellett Jane saját, önálló hangot talált. A 80-as években fitnesz-kazettái kulturális jelenséggé váltak, és nem titok, hogy ezzel komoly forrásokat teremtett későbbi aktivizmusához.

Az aktivizmus ritmusa

Fonda közéleti jelenléte nem a közelmúltban kezdődött. A vietnámi háború idején már markánsan megszólalt, vállalva a vita és a megosztottság kockázatát. Később a női jogok, a faji igazságosság és a klímaválság lettek fő ügykörei, amelyeket következetesen és láthatóan képvisel.

A Fire Drill Fridays nevű kezdeményezés során Washingtonba költözött, hogy hetente békés polgári engedetlenséggel hívja fel a figyelmet a klímavészhelyzet sürgősségére. Nyolcvanegy évesen öt egymást követő pénteken bilincset kapott – és mosolygott. „A bátorság fertőző” – mondták a sorfalban állók, és valóban: példája másokat is cselekvésre ösztönzött.

A sztár, aki nem kér bocsánatot a korától

Fonda nyíltan beszél az öregedésről, a test változásairól és a mentális jóllét szerepéről. Hangsúlyozza a közösség erejét, a rendszeres mozgás fontosságát, és az értelmet adó cél megtartó hatását. Nem tagadja a hibáit, sőt: a tanulás útjának tekinti őket. „A lényeg nem a tökéletesség, hanem az egész-ség” – vallja, és ezzel sokak számára kínál bátorító iránytűt.

A képernyőn ma is jelen van, mégis a társadalmi szerepvállalás lett az a színpad, ahol leginkább otthon érzi magát. A hírnév nála nem cél, hanem eszköz: figyelem, amelyet ügyekre és emberekre irányít.

Kulcspillanatok, amelyek megrajzolják az ívet

1971: Klute – A magánnyomozó, az első Oscar , a felnőtté válás pillanata

, a felnőtté válás 1978: Hazatérés, a második Oscar , humanista elköteleződés filmben

, humanista elköteleződés 1980-as évek: fitnesz-kazetták, kulturális-pop robbanás , önálló erőforrás

, önálló 2019: Fire Drill Fridays, öt letartóztatás egy hónap alatt, példamutató kitartás

A hírnév árnyéka és fényköre

A közéleti szereplés ára mindig magas: viták, kritikák, félreértések kísérik. Fonda mégis a párbeszéd felé fordul, és a hibák elismerésével teremt bizalmat. Ezzel nem csupán imázst formál, hanem közösségi mintát is ad: lehet nagy fényben élni, mégis nyitottan, tanulva és másokra figyelve.

Filmjei közben újra és újra bizonyítják, hogy karizma és intelligencia ritka egyensúllyá tud összeállni. A kamera előtt a tekintet beszél, a kamera mögött pedig a cselekvés. Ez a kettősség teszi őt generációkon átívelően érvényessé.

Miért számít ma is?

Mert a története azt üzeni, hogy a hírnév akkor ér valamit, ha felelősséggel párosul. Mert megmutatja, hogy a politikai és kulturális változás nem látványos gesztusokból, hanem kitartó, következetes munkából születik. És mert nyolcvan felett is képes új szerepeket találni – a kamera előtt és a tér közepén.

„Az idő nem ellenség, hanem anyag” – mondják a műhelyekben; Fonda ebből épít hidakat múlt és jövő, sztárság és felelősség között. Amíg ilyen hidak születnek, addig a mozi és a közélet nem egymás ellenfelei, hanem ugyanannak a reménynek két arculata.

Aki ma ránéz, nem csak egy filmtörténeti fejezetet lát, hanem élő bizonyítékát annak, hogy a bátorság és az empátia együtt is lehetnek főszereplők. És hogy a legnagyobb díj néha nem a szobor, hanem az, amikor mások is elhiszik: „Lehet tenni, és érdemes most elkezdeni.”