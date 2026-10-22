3 Oscar és 21 jelölés: a színésznő akit a díjak történetében senki nem múlt felül és idén 77 éves

2026.10.22.

A filmrajongók számára ő az a név, amelynél a „rekord” és a „minőség” szavak egymás mellé kerülnek. Pályáját évtizedek óta fénytörések és átalakulások sora kíséri, mégis megőrizte a kíváncsiság és az alázat ritka elegyét. 77 évesen is az a művész, akihez másokat mérünk, és akit a szakma ma is irigylésre méltó derűvel ünnepel.

„Az emberek legnagyobb ajándéka az empátia képessége” – vallja. Talán ez a kulcs: a tekintet, amellyel minden karakterben embert lát, s amelyet a kamera sosem tud elengedni. A díjak csak jelzők; a történetek, amelyeket elmesélt, a közös emlékezetünk részei.

Hogyan lett a mérce?

A Vassar College és a Yale School of Drama tantermeiből indult, a New York-i színházak feszült levegőjében edződött. Korai filmszerepei – köztük a The Deer Hunter – már jelezték, hogy nem „szép arc”, hanem alapos építkező, aki a karakterlélek legsötétebb sarkaiba is lemászik.

A hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján gyorsan vált a kortárs amerikai mozi egyik legfontosabb hangján. Minden alakításában volt valami „plusz rezgés”: egy hangsúly, egy szünet, egy tekintet, amely megmagyarázhatatlanul sokat mondott.

Három aranyszobor, három korszak

Sikerei nem egyetlen genre-hez kötődnek, hanem a teljes palettát befogják. Három Oscar-díja három különböző karakter-ív diadala.

1980 – Mellékszerep: Kramer kontra Kramer – a fájdalom és anyaság finom rajza

rajza 1983 – Főszerep: Sophie választása – a trauma „kimondhatatlan” súlya

2012 – Főszerep: A Vaslady – politikai hatalom és sebezhetőség dialektikája

A jelölések száma példátlan, és a rekordot a mai napig senki nem előzte meg. A díjstatisztika mögött azonban mindig ott a munkamorál, a kíváncsiság és a partnerre figyelés ritmusa.

A jelölések mögötti titok

Nem trükk, hanem „hangolás”: szerepről szerepre új frekvenciát talál. Akcentusok, testtartások, gesztusok – mind a „belső hőmérséklet” pontosítására szolgálnak. „A színészet nem arról szól, hogy valaki mássá váljunk; arról szól, hogy megtaláljuk a hasonlóságot a különbözőben – és benne önmagunkat.”

Kihívást keres, de nem az extrém látványosság, hanem a lélektani mélység kedvéért. A sztárstátusz mellett is műhelyszemléletű alkotó maradt: a rendezővel és a partnerrel közös létezés számára a legnagyobb tét.

Ikon a vásznon és azon túl

A drámák mellett a közönségfilmekben is megújult: Az ördög Pradát visel és a Mamma Mia! popkulturális jelenséggé tették. E kettősség – művészi presztízs és tömegsiker – ritka, mégis természetes nála. A karakter sosem „önismétlés”, hanem egy új nézőpont felkínálása.

Közéleti megszólalásai nem „kísérőzajok”, hanem a művészi etikához kapcsolódnak: női történetek, láthatóság, egyenlő lehetőségek. „Nem lehetsz bátor, ha csak csodálatos dolgok történtek veled” – mondja, és ezzel pontosan fogalmazza meg a fejlődés árát.

77 évesen is jelen

Az elmúlt években a streaming és a televízió tereihez is örömmel fordult, megmutatva, hogy a jó történet formátumtól függetlenül működik. 2024-ben a cannes-i fesztivál tiszteletbeli Arany Pálmával köszöntötte – nem csupán életművet pecsételve, hanem élő párbeszédet megerősítve a jelen filmművészetével.

A kor itt nem lezárás, hanem tapasztalat, amely új játékosságot és nyugalmat hoz. A kamera továbbra is szereti, mert ő is szereti a kamerát – pontosabban azt, ami mögötte van: a nézők kíváncsiságát és a történetek ígéretét.

Mit tanul tőle Hollywood?

A kiválóság „szokás”: folyamatos készülés, partnerre figyelés, kockázatvállaló választások

A változékonyság nála nem „branding”, hanem erkölcsi vállalás: nem megúszni, hanem megtalálni a szerep emberi magját. Így lesznek a figurák többek „karikírozott” jegyeknél, így lélegzik át egy jelenet a vászon túloldalára, a néző életébe.

A rekordok önmagukban könnyen üressé válhatnak; nála mégis tartalommal telnek meg, mert minden jelölés mögött van egy megoldott feladat. Ez a profizmus érzelmekkel kötődik: a pontosság nem hűvösséget, hanem együttérzést szül.

„Ha meghalljuk egymást, közelebb kerülünk önmagunkhoz” – üzeni szerepein keresztül. 77 évesen nemcsak pályát, hanem irányt mutat: a kíváncsiságot, amely nem öregszik, és a mesterré érett tudást, amely minden új szerepben képes újratanulni önmagát.