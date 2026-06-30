82 éves korában meghalt Michael Byrne brit színész az Indiana Jones és a Harry Potter filmekben

Michael Byrne, a brit karakterszínész és színpadi veterán, aki nácit alakított Indiana Jones és az utolsó keresztes hadjárat és a varázsló, Gellert Grindelwald Harry Potter és a Halál Ereklyéi 1. részjúnius 20-án elhunyt, A Guardian jelentették. 82 éves volt.

A kék szemű Byrne katonaként is emlékezetes volt, amikor megpróbálták megerőszakolni Mel Gibson William Wallace feleségét. Bátor szív (1995) és koncentrációs tábor túlélőjeként, aki segít lebuktatni Ian McKellen náci háborús bűnösét Bryan Singer filmjében. Alkalmas tanuló (1998).

Filmes önéletrajzában szerepelt Mike Newellé is A Jó Atya (1985), Roger Spottiswoode A holnap soha nem hal meg (1997), Philip Noyce's A Szent (1997), Martin Scorsese's New York-i bandák (2002), Phil Alden Robinson Minden félelem összege (2002) és Dustin Hoffman kvartettje (2012).

Byrne a könyörtelen Vogel ezredest alakította Steven Spielbergben Indiana Jones és az utolsó keresztes hadjárat (1989), és ő volt az idős Grindelwald, a sötét varázsló, aki vereséget szenvedett egy párbajban Michael Gambon Dumbledore-jával. Harry Potter és a Halál Ereklyéi 1. rész (2010).

Byrne 1943. november 7-én született az észak-londoni Hampsteadben. A hatvanas években Laurence Olivier, Maggie Smith és Robert Stephens mellett szerepelt a National Theatre Company produkcióiban.

1971-ben Alan Batesszel szerepelt a West Endben Butleyamelyet Harold Pinter rendezett, és a trió újra összeállt az 1974-es filmváltozathoz.

Az 1970-es években több háborús filmben is szerepelt, köztük John Sturges A Sas leszállt (1976), Richard Attenborough's Egy híd túl messze (1977) és Guy Hamilton Force 10 Navarone-tól (1978).

Újabb színpadi szerepei között szerepelt 2010-ben Rómeóként Sian Phillips mellett Júlia a Bristol Old Vicben. A televízióban pedig 2008 és 2010 között Ted Page-et, Sue Nicholls Audrey Robertsének rég nem látott ex-szeretőjét és Helen Worth Gail Plattjának apját alakította az ITV szappanoperában. Koronázási utca.

A túlélők között van felesége, Carole Nimmons színésznő, akit 1965-ben vett feleségül; lányaik, Tara és Bryony, valamint unokáik, Tom, Chloe és Jasmine.