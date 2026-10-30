86 éves korában elhunyt Eric Karson, a „The Octagon” rendezője és az „Oroszlánszív” producere

Eric Karson, a harcművészeti filmspecialista, aki Chuck Norrist rendezte A nyolcszög és a Jean-Claude Van Damme főszereplésével készült Oroszlánszívűmeghalt. 86 éves volt.

Karson augusztus 24-én, természetes halállal halt meg, miközben hospice-ellátásban volt a nevadai Hendersonban – mondta el testvére, Gil Karson. A Hollywood Reporter.

Karson Olivier Grunert is rendezte első filmjében, Angyalváros (1990), és elkészítette második filmjét, Végzet (1992), és a francia kickboxos Karsont mentorának tartotta.

Egy tévés író fia, Karson a Los Angeles-i székhelyű American Cinema Productions-nál dolgozott, amikor felajánlották neki, hogy debütáljon filmrendezőként. A nyolcszög (1980).

Írta: Leigh Chapman Piszkos Mary Őrült Larry A film a nindzsa-moziőrület hajnalán ismertté vált, a film főszereplője Norris, mint Scott James, egy visszavonult karatebajnok, aki elidegenedett nevelőtestvére (Tadashi Yamashita) által vezetett bérgyilkos banda ellen küzd.

Az Imperial Entertainmentnél Karson rendezte Van Damme-ot Fekete Sas (1988), majd újra találkozott a belga harcművészrel Oroszlánszívű (1990), rendezte Sheldon Lettich.

Lyon Gaultier szerepében, aki elhagyja a francia idegenlégiót, és utcai harcossá válik, hogy pénzt gyűjtsön meggyilkolt testvére családjának, Van Damme az Egyesült Államok vezető emberévé vált.

A négy gyerek egyike, Karson 1940. március 5-én született Phoenixben. Apja Lee Karson volt, aki létrehozta az 1956-59-es CBS-ABC programot. A Gale Storm Show (más néven Ó, Susanna), egy hajón à la A szerelemhajó; műsorokhoz is írt, többek között A nyughatatlan fegyver, Kocsivonat és A nyomozók. Édesanyja, Mary színházi színésznő volt, akiből háziasszony lett.

A család az 1950-es években Los Angelesbe költözött, és a Hancock Parkban, a Highland Avenue-n, John Wayne szomszédságában lakott.

Karson, aki színészként kezdte, a Cal State Northridge-ben végzett, és Ausztráliában kezdte reklám- és dokumentumfilm-rendezői karrierjét. Visszatérve Los Angeles-be, a The Peterson Co.-nál, az akkoriban vezető produkciós háznál dolgozott, és a nagyszünet előtt vp-ként dolgozott. A nyolcszög.

Karson rendezte az akciófilmet is Ellenkező Erő (1986), Lisa Eichhorn és Tom Skerritt főszereplésével, és CIA-főnökként szerepelt a képernyőn Fekete Sas és orvosként be Oroszlánszívű.

Testvére, zenész, aki filmvágóként is dolgozott, mellett a túlélők a többi testvére, Lisa és Michael; két évtizedes felesége, Tara; unokahúgai, Sylvia és Jackie Lee; és az unokaöccse, Josh.