93 évesen meghalt Tom Skerritt, a „Picket Fences” és az „Alien” sztárja

Tom Skerritt, a durva fazonú színész, aki az együttesek közepette sziporkázott PÉP, Idegen és Top Gun mielőtt a kisváros seriffjeként, Jimmy Brockként szerepelt volna az 1990-es évek furcsa sorozatában Kerítésekmeghalt. 93 éves volt.

Skerritt szerdán természetes halállal halt meg – jelentette be családja.

„Szívünk fájt az elvesztése miatt” – mondták. „Míg a világ ismerte Tomot figyelemre méltó színészi karrierje révén, mi a humoráról, kíváncsiságáról, bölcsességéről, nagylelkűségéről és az életünkbe hozott szeretetéről ismertük. Mélyen törődött a képzelet, a kreativitás, a történetmesélés, a szolgálat, a veteránok, a természeti világ és az, hogy másoknak segítsen megtalálni és megosztani saját hangját.”

Az együttműködő Skerritt Shirley MacLaine férjét is alakította a 11-szeres Oscar-jelöltben. A Fordulópont (1977), a Tom Cruise légierő oktatója, Mike „Viper” Metcalf Top Gun (1986), és emlékezetes volt miniszterként és a MacLean család pátriárkájaként Robert Redford ritmusában. Egy folyó fut át ​​rajta (1992).

A kinti arcvonásairól és sörtéjű bajuszáról ismert jóképű színész férfiasságát sugározta hat évtizedes karrierje során, és gyakran kaptak tekintélyes pozíciókat – például akkor, amikor az ikonikus törvényes Will Kane-t alakította a film 2000-es remake-jében. Fényes nappal a TBS számára.

Skerritt áttörését az 1970-es film jelentette PÉP. Duke Forrest déli sebészként a filmet úgy nyitja meg, hogy Hawkeye Pierce (Donald Sutherland) összeesküvőtársával ellop egy dzsipet, hogy eljuttassa őket a mobilkórházba, ahol a koreai háború alatt megsérült amerikai katonák ellátására osztják be őket.

Amint ott vannak, ketten egyesítik erőiket Trapper John McIntrye-vel (Elliott Gould), és megkérdőjelezik minden olyan merev hadsereg-szabályozást, amely akadályozza az italozásukat és a nőcsábításukat.

A Robert Altman által rendezett antistablishment, szabadonfutó vígjáték az év egyik legnépszerűbb filmje volt, és a régóta futó, azonos nevű CBS-sorozathoz vezetett. Érdekes módon Skerritt karaktere azon kevesek közé tartozott, amelyek nem szerepeltek a kisképernyős adaptációban; ennek ellenére a szerep bebizonyította, hogy a színésznek van sztárereje.

A detroiti bennszülött Altmannek tulajdonította, hogy szabadságot adott neki a karakter megalkotására. „Az első pillanattól kezdve szerettem a srácot. Már az elején ráébredt, hogy nem tehetsz rosszat, ha csak próbálkozol” – mondta Skerritt Mitchell Zuckoff 2009-es könyvében. Robert Altman: A szóbeli életrajz. „A legrosszabb, amit tehettél, az volt, hogy szamarat csinálsz magadból. És ez az első dolog, amire színészként hajlandónak kell lenned, hajlandónak kell lenned szamarat csinálni magadból. Ezt Bob adta nekem.”

A sikere után PÉPSkerritt több filmben is elkezdett dolgozni – Vad Roverek (1971), Bodrosít (1972), Nagy Rossz Mama (1974) és Jégvárak (1978) között. Újra együtt dolgozott Altmannel Tolvajok, mint mi (1974), és bolondos fordulatot tett a Cheech & Chong's-ban Füstben fent (1978) Strawberry-ként, egy kagylótól sokkolt, cserepes vietnami veteránként.

Skerritt eredetileg visszautasította a halálra ítélt Nostromo űrhajó Dallas kapitánya szerepét Idegen (1979), miután attól tartott, hogy a film költségvetését felemésztik a speciális effektusok. Azonban meggondolta magát, miután megtudta, hogy Ridley Scott aláírt a rendezőnek.

Ahogy Skerritt a 2001-es tévédokumentumfilmhez adott interjújában felidézte Idegen evolúció„Várj ide, hadd lássam. Hallottam erről a Ridley Scott srácról, hallottam, hogy ő csinálta ezt az ún. A párbajozók [Scott’s 1977 feature debut]. – Láthatom ezt? És azt mondták: „Igen, holnap vetítést indítunk neked.” Szóval elmentem megnézni A párbajozók. És remekmű volt. Úgy értem, még soha nem láttam olyan képet, amely ennyi termelési értéket rögzített volna A párbajozók. Csodálatos megjelenésű film, egy festmény az elejétől a végéig. Szóval meg kellett tennem Idegen azon a ponton.”

Skerritt 1992-től négy évadon át a CBS-en szerepelt David E. Kelley filmjében. Kerítések mint a kitalált Róma, Wisconsin seriffje, a nyugalom hangja az őrület közepette. Skerritt, aki a városi orvos (Kathy Baker) férjét és egy háromgyermekes apát alakította, 1993-ban elnyerte egy drámasorozat kiemelkedő főszereplőjének járó Emmy-díjat, majd a következő évben ismét jelölték.

A hatodik évadban Egészségéreő alakította Rebecca Howe (Kirstie Alley) rendkívül visszafogott volt főnökét, Evan Drake-et, és Sally Field elhunyt férjét, Williamet alakította. Testvérek és nővérek. A 2012-es vígjátékban pedig önmagaként tűnt fel egy vidám cameo-ban Ted.

2021-ben pedig ritka főszerepet kapott egy filmben, amikor egy nyugdíjas szívsebészt és nemrégiben özvegyet alakított, aki megtudja, hogy halálos rákja van. A hegységtől keletre.

Thomas Roy Skerritt 1933. augusztus 25-én született a Motor Cityben. Miután 1951-ben elvégezte a Mackenzie High Schoolt, beiratkozott a légierőhöz, abban a reményben, hogy világot lát. Ehelyett, mivel nem rendelkezett a pilóta készségeivel, ideje nagy részét egyenruhában Austinban töltötte osztályozási szakemberként. Skerritt ezután visszatért szülővárosába, hogy angolul tanuljon a Wayne Állami Egyetemen.

Skerritt úgy döntött, hogy írói vagy rendezői karriert folytat, átigazolt az UCLA-ra, ahol színészkedni is tudott, hogy leküzdje félénkségét. Álmában sem gondolta, hogy ebből meg tud élni.

„Úgy gondoltam, ha rendező szeretnék lenni, akkor folytatom az írást és a színészetet” – mondta Skerritt Film komment 2016-ban. „Véletlenül színészként láttak, és felvettek egy kis költségvetésű filmre, és arra gondoltam: 'Hé, ez egy nagyszerű módja annak, hogy megtanuljak rendezőnek lenni, és részt venni a filmkészítés tényleges valóságában.'

„Nem lehetsz filmes pusztán úgy, hogy egyetemre jársz, mint tudod. A gyakorlati tudás, az utcai tudás, amit megszerezhetsz a forgatáson, a közelben, az, ahogyan az emberek beszélnek, ahogyan az üzlethez viszonyulnak, ez volt az az előny, amit a kezdetektől láttam benne.”

A kis költségvetésű film az volt Háborús vadászat (1962). A producerek, Terry és Denis Sanders látták Skerrittet egy közösségi színpadi produkcióban, és munkát ajánlottak neki. A John Saxon, Sydney Pollack, Redford és Gavin MacLeod közreműködésével készült dráma olyan volt, mint PÉPa koreai háború idején játszódik.

Skerritt kamerás fellebbezését nem lehetett tagadni, és könnyen talált több színészi munkát. Az 1960-as években a sorozat epizódjaiban szerepelt Laramie, Az igazi McCoyok, Alfred Hitchcock bemutatja, Három fiam, Kocsivonat, Utazás a tenger fenekére, Az Időalagút és Mannix.

A műsorok Halálvölgyi Napok, Gunsmoke, Az FBI, A szökevény, 12 óra magas, Harc!, Bonanza és A virginiai többször mutatta be különböző szerepekben.

Miután összebarátkozott Hal Ashby rendezővel, Skerrit megjelent a filmben Harold és Maude (1971) motoros rendőrként. (Skerritt szívességként lépett közbe, hogy megtegye ezt a kis szerepet, miután egy helyszíni baleset miatt egy színész meghajolt.) Amikor egy hitelről kérdezték, úgy döntött, hogy Martin Bormannt használja valódi neve helyett.

„Olyan dolgokat csináltunk akkoriban, és csinálunk most is” – mondta a Film Commentnek. „És azt mondtam: „Tudod, Martin Bormann, Hitler második parancsnoka, soha senki nem tudta meg, mi történt azzal a fickóval. Mindenki mást meg tudtak nyomozni, de az a fickó egyszerűen eltűnt.” Azt mondtam: „Tudod, azt hiszem, Oaklandbe ment, és motoros rendőr lett.” ”

Egyéb figyelemre méltó filmjei között szerepelt Savage Harvest (1981), A holt zóna (1983), SpaceCamp (1986), Megrendelésre készült (1987), Az újonc (1990), Acél magnóliák (1989), Érintkezés (1997), A másik nővér (1999), A Nap könnyei (2003), Bonneville (2006), Redemption Road (2010), Hologram a királynak (2016) és Napok napja (2017).

Skerritt a televízióban is feltűnt Kolchak: The Night Stalker, Ágyú, Barnaby Jones, AGYONÜT, Baretta, Chicago Hope, Will és Grace, A nyugati szárny, A rács, Törvény és rend: Különleges áldozatok osztálya, Megsértődik, Tőkeáttétel, A Jó Feleség és Titkár asszony.

A túlélők között van harmadik felesége, Julie Tokashiki, akit 1998-ban vett feleségül; gyermekei, Andy, Erin, Matt, Collin és Emiko; unokák Sara, Maddison, Sunny, Louisa és Georgia; és dédunokái Marigold és Ravi.

Skerritt segített elindítani a TheFilmSchool-t Seattle-ben, hogy támogassa a filmesek és történetmesélők következő generációját. Ez az elkötelezettség kiterjedt a Red Badge Projectre is, amelynek társalapítója, hogy tapasztalataik írásával és megosztásával segítse a veteránokat a PTSD, a szorongás és a depresszió leküzdésében.

A szolgálat iránti szenvedélyéhez hozzátartozott a természet védelme. Részben ihlette Egy folyó fut át ​​rajtaő segített megalkotni a Reflections of the River című dokumentumfilm-sorozatot, amely Amerika folyóinak egészségét és védelmük sürgős szükségességét vizsgálja. Támogatta a folyók védelmét is a Wildlands Festival, az American Rivers és a Gallatin River Task Force együttműködésén keresztül.