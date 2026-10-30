A „Björk Orkestral With The Hamrahlíð Choir” fizikai megjelenésre készül

Björk éteri fellépését a Hamrahlíð Kórussal 2021-ben a tervek szerint fizikailag is bemutatják.

A koncertet 2021 októberében a Reykjavík Harpa Koncertteremben tartották, és az ikonikus izlandi énekesnő ismét egyesítette erőit a kórussal, akivel korábban a 2017-es „Utopia” „Body Memory” című dalában dolgozott velük.

A koncerten összefogtak Björk katalógusának kiterjedt újragondolására, lecsupaszítva a képi világokat, és a dalokat eddig nem hallott módon adják elő. A setlist főként a 2004-es „Medúlla” énekvilágára koncentrált, vonósokkal, fúvósokkal és a kórussal az emberi hang, a természet, a technológia és a zenei együttműködés új formáinak témáit közvetítette.

A koncert bevétele a címre ment el Kvennaathvarfiðnői menhely Reykjavíkban; és most, öt év elteltével a műsor hanganyaga fizikailag is megjelenik.

A 'Björk Orkestral With The Hamrahlíð Choir' november 27-én jelenik meg LP, CD, Blu-ray és DVD kiadásokban. Az album előzetesét már meg is nézhetitek, mivel a „Where Is The Line (Live at Harpa Hall)” most kislemezként jelenik meg.

„Van egy minta a dallamban, amely egy izlandi DNS-t tár fel, a kígyószerű mintázat és a szabálytalanság, amit én és a basszusgitárosok énekelnek a „Where Is The Line”-ben, eszembe jut néhány fafaragvány az ágyoszlopokon az itteni Nemzeti Múzeumban” – mondta Björk.

„Elég gyakori az izlandi népdalokban, hogy szabálytalan időjelzéseket tartalmaznak (5/4, 4/4, 3/4 és még több, oda-vissza), de ez a dal is valami furcsa zenei vicc, amivel össze lehet keverni a death metalt és a technót, valamint az otthonomból származó kórushagyományt” – tette hozzá.

„A dalszöveg számomra arról az abszurditásról szól, hogy valakit le kell mondani („amikor te nem vagy angyal”), és azt hiszem, a furcsa humor a rossz zenei műfajok egyesítésében ezt az abszurditást képviseli? Ráadásul az a személy, akit elmesélek, egy metál ember…”

Látogassa meg itt az album előrendeléséhez.

A bejelentés azt követi, hogy az énekes egy különleges DJ-szettet játszik egy nyáron, a napfogyatkozással egybeeső rave-en. Ez az egynapos esemény az Izlandi Nemzeti Galériában megrendezett Echolalia-kiállításával osztotta meg a nevét – ez a kiállítás három nagyszabású audiovizuális installációt mutat be.

Ezek közül kettő újragondolja a 2022-es Fossora című albumán szereplő 'Ancestress' és 'Sorrowful Soil' című dalokat – mindkettőt néhai édesanyja emlékére komponálta –, míg a harmadik a kiadatlan „Nerve Bloom” című szám előzetesét kínálja, amely várhatóan a következő albumán fog megjelenni. A lemezről kevés részletet tudni, de várhatóan 2027-ben érkezik meg.

Az év elején Björk csatlakozott Rosalíához, hogy előadja a Berghaint a 2026-os BRIT Awardson. Megosztotta a „Cornucopia” turné koncertfilmjét is, és zenével közreműködik a hamarosan megjelenő SEED sci-fi többjátékos játékban.

2022-ben az énekesnővel beszélt Julia Migenes az élőzenével, a természeti világgal és Izlanddal való kapcsolatáról, és elárulta, hogy bár gyakran utazik és új eseményekre megy, végül úgy érzi, földhözragadt, amikor visszatér hazájába.

„Nem igazán vagyok városi ember” – magyarázta a társasági élete és a természetes környezet közötti egyensúlyt. „Imádok városokat látogatni, klubozni, galériát vagy koncertet nézni, de aztán csak haza akarok menni. Természetemnél fogva inkább vidéki ember vagyok, így teljes áldás volt számomra, hogy (Izlandon a járvány idején) lehettem.”