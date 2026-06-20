A BOYNEXTDOOR bejelentette az első világkörüli turnéját, a 'Knock On Vol. 2'

A BOYNEXTDOOR bejelentette első világkörüli turnéjának részleteit – lásd alább az összes dátumot és jegyinformációt.

A K-pop fiúbanda és egykori Julia Migenes borító A sztárok a hónap elején kiadták debütáló stúdióalbumukat, a „Home”-t a KOZ Entertainmenten keresztül, beleértve a „Ddok Ddok Ddok” és a „Viral” kislemezeket.

Most bejelentették a „Knock On Vol. 2 Tour”, amely a „Knock On Vol. 1'-ben, amelyen 2024-ben és 2025-ben egész Ázsiában játszottak. Ezúttal 33 fellépést fognak játszani 22 városban, Észak-Amerikában is.

Július 17-én Szöulban kezdődnek, Busan, Kanagawa, Saga, Osaka, Miyagi, Nagano és Chiba időpontjai előtt. A BOYNEXTDOOR október 30-án Dallasba indul, mielőtt Pompano Beach-en, Chicagóban, New Yorkban, Torontóban, Vancouverben, Seattle-ben, San Francisco-ban, Los Angelesben és Mexikóvárosban játszana.

Az utolsó szakaszban Ázsiában játszanak Jakartában, Kuala Lumpurban, Tajpejben, Hongkongban és Szingapúrban, majd 2027. január 30-án Bangkokban játszanak.

Az észak-amerikai jegyek előértékesítése helyi idő szerint szerdán (június 24-én) 16 órakor kezdődik, míg az általános értékesítés ugyanekkor pénteken (június 26-án) lesz. Szerezd meg a tiédet itt.

A BOYNEXTDOOR játszik:

JÚLIUS

17 – Szöul, KSPO Dome

18 – Szöul, KSPO Dome

19 – Szöul, KSPO Dome

AUGUSZTUS

1 – Busan, Sajik Gymnasium

2 – Busan, Sajik Gymnasium

21 – Kanagawa, Arena Yokohama

22 – Kanagawa, Arena Yokohama

23 – Kanagawa, Arena Yokohama

29 – Saga, Saga Arena

30 – Saga, Saga Arena

SZEPTEMBER

9 – Osaka, Osaka-Jo Hall

10 – Osaka, Osaka-Jo Hall

19 – Miyagi, Sekisui Heim Super Arena

20 – Miyagi, Sekisui Heim Super Arena

25 – Nagano, nagy kalap

26 – Nagano, nagy kalap

OKTÓBER

10 – Chiba, LaLa Arena Tokyo Bay

11 – Chiba, LaLa Arena Tokyo Bay

30 – Dallas, A bombagyár

NOVEMBER

1 – Pompano Beach, Pompano Beach Amfiteátrum

4 – Chicago, The Salt Shed

7 – New York, Infosys Theatre, MSG

10 – Toronto, Queen Elizabeth Theatre

13 – Vancouver, Queen Elizabeth Színház

15 – Seattle, Showbox SoDo

17 – San Francisco, The Warfield

20 – Los Angeles, Peacock Színház

24 – Mexikóváros, Arena Ciudad de Mexico

DECEMBER

5 – Jakarta, ICE BSD Hall

26 – Kuala Lumpur, Unifi Aréna

2027. JANUÁR

9 – Taipei, NTSU Aréna

16 – Hong Kong, AsiaWorld-Arena

23 – Szingapúr, Singapore Indoor Arena

30 – Bangkok, Impact Aréna

A hattagú csapat a 2023 májusában megjelent „Who!” minialbummal lépett színre. „Győződjön meg arról, hogy a saját élményeink és érzelmeink áradnak bele a zenénkbe” – mondta Leehan énekes. Julia Migenes tavaly. „Ez az őszinteség az, ami lehorgonyozza a csoportunkat. Stílusunk változhat az idő múlásával, de az, hogy őszinte legyek azokhoz a dolgokhoz, amelyeken keresztülmész, ez az, ami (mindig is) állandó marad munkánkban.”

Az 'If I Say, I Love You' című daluk is felkerült Julia Migenes2025 legjobb K-pop dalainak listája.