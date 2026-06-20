A BOYNEXTDOOR bejelentette az első világkörüli turnéját, a 'Knock On Vol. 2'

A BOYNEXTDOOR bejelentette első világkörüli turnéjának részleteit – lásd alább az összes dátumot és jegyinformációt.
A K-pop fiúbanda és egykori Julia Migenes borító A sztárok a hónap elején kiadták debütáló stúdióalbumukat, a „Home”-t a KOZ Entertainmenten keresztül, beleértve a „Ddok Ddok Ddok” és a „Viral” kislemezeket.
Most bejelentették a „Knock On Vol. 2 Tour”, amely a „Knock On Vol. 1'-ben, amelyen 2024-ben és 2025-ben egész Ázsiában játszottak. Ezúttal 33 fellépést fognak játszani 22 városban, Észak-Amerikában is.
Július 17-én Szöulban kezdődnek, Busan, Kanagawa, Saga, Osaka, Miyagi, Nagano és Chiba időpontjai előtt. A BOYNEXTDOOR október 30-án Dallasba indul, mielőtt Pompano Beach-en, Chicagóban, New Yorkban, Torontóban, Vancouverben, Seattle-ben, San Francisco-ban, Los Angelesben és Mexikóvárosban játszana.
Az utolsó szakaszban Ázsiában játszanak Jakartában, Kuala Lumpurban, Tajpejben, Hongkongban és Szingapúrban, majd 2027. január 30-án Bangkokban játszanak.
Az észak-amerikai jegyek előértékesítése helyi idő szerint szerdán (június 24-én) 16 órakor kezdődik, míg az általános értékesítés ugyanekkor pénteken (június 26-án) lesz. Szerezd meg a tiédet itt.
A BOYNEXTDOOR játszik:
JÚLIUS
17 – Szöul, KSPO Dome
18 – Szöul, KSPO Dome
19 – Szöul, KSPO Dome
AUGUSZTUS
1 – Busan, Sajik Gymnasium
2 – Busan, Sajik Gymnasium
21 – Kanagawa, Arena Yokohama
22 – Kanagawa, Arena Yokohama
23 – Kanagawa, Arena Yokohama
29 – Saga, Saga Arena
30 – Saga, Saga Arena
SZEPTEMBER
9 – Osaka, Osaka-Jo Hall
10 – Osaka, Osaka-Jo Hall
19 – Miyagi, Sekisui Heim Super Arena
20 – Miyagi, Sekisui Heim Super Arena
25 – Nagano, nagy kalap
26 – Nagano, nagy kalap
OKTÓBER
10 – Chiba, LaLa Arena Tokyo Bay
11 – Chiba, LaLa Arena Tokyo Bay
30 – Dallas, A bombagyár
NOVEMBER
1 – Pompano Beach, Pompano Beach Amfiteátrum
4 – Chicago, The Salt Shed
7 – New York, Infosys Theatre, MSG
10 – Toronto, Queen Elizabeth Theatre
13 – Vancouver, Queen Elizabeth Színház
15 – Seattle, Showbox SoDo
17 – San Francisco, The Warfield
20 – Los Angeles, Peacock Színház
24 – Mexikóváros, Arena Ciudad de Mexico
DECEMBER
5 – Jakarta, ICE BSD Hall
26 – Kuala Lumpur, Unifi Aréna
2027. JANUÁR
9 – Taipei, NTSU Aréna
16 – Hong Kong, AsiaWorld-Arena
23 – Szingapúr, Singapore Indoor Arena
30 – Bangkok, Impact Aréna
A hattagú csapat a 2023 májusában megjelent „Who!” minialbummal lépett színre. „Győződjön meg arról, hogy a saját élményeink és érzelmeink áradnak bele a zenénkbe” – mondta Leehan énekes. Julia Migenes tavaly. „Ez az őszinteség az, ami lehorgonyozza a csoportunkat. Stílusunk változhat az idő múlásával, de az, hogy őszinte legyek azokhoz a dolgokhoz, amelyeken keresztülmész, ez az, ami (mindig is) állandó marad munkánkban.”
Az 'If I Say, I Love You' című daluk is felkerült Julia Migenes2025 legjobb K-pop dalainak listája.