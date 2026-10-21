A Chvrches a közel hat év után bejelentette első albumát, az All The King's Ment, a 2027-es brit, ír és észak-amerikai turnéval együtt

A Chvrches bejelentette az 'All The King's Men'-t – az első albumukat közel hat év után –, valamint egy 2027-es turnéját az Egyesült Királyságban, Írországban és Észak-Amerikában.

A tervek szerint 2027. január 22-én jelenik meg, a Chvrches ötödik albuma lesz az első a 2021-es Screen Violence megjelenése óta. Látogassa meg itt előrendelni.

A nemrég megjelent 'Roses' kislemezt tartalmazó album azután jelent meg, hogy Lauren Mayberry, Iain Cook és Martin Doherty trió egy szünetet tartott 2023-as turnéjuk után, és megfogadta, hogy új zenei megközelítést alkalmaznak, amikor visszatérnek.

Míg a 'Screen Violence'-t távolról írták, az 'All The King's Men'-ben a skót szintipop sztárok több intenzív, háromhetes glasgow-i szereplésen keresztül írtak és vettek fel, ahol kísérletezéssel foglalkoztak.

A végeredmény 11 dal, amely Nagy-Britannia és Skócia kultúráját és történelmét tárja fel, amelyekbe a trió az Egyesült Államokban töltött évek után elmélyült.

Doherty számára ez a megközelítés azután jött létre, hogy gyakran visszatért Skóciába, hogy édesanyjával töltse az idejét, és olyan filmesek inspirálták magát, mint Ken Loach, valamint olyan brit művészek, mint a Massive Attack, Siouxsie & The Banshees, akik soha nem riadtak vissza a társadalmi problémák megoldásától.

Ez párosult Cook új dalszerzői megközelítésével, aki még mindig Skóciában élt, és kezdett eltávolodni az elektronikától, és az akusztikus hangszereket felkarolni, amit Nick Drake, Bert Jansch és az Incredible String Band inspirált.

Az 'All The King's Men' dallista a következő:

1. „Rózsa”

2. „Gonosz”

3. „Imádlak”

4. „Túlgondolkodó”

5. „Királykék”

6. „Gyere le holnap”

7. „Egy barát barátja”

8. „Három az ötből”

9. „Conman”

10. „Jamie imája”

11. „Faith In Flying”

Bár hivatalosan még nem adták ki, Chvrches debütált a 'Conman'-ben, még az év elején a Robert Smith's Teenage Cancer Trust Royal Albert Hall koncertsorozatán. A dal lüktető, indusztriális basszussal kezdődött, ahogy Mayberry énekelte: „A mikrofonhoz készült férfi teletömi kövekkel a zsebeimet / Minden felesége, mind a kilenc élete kés élén táncol.”

A banda a jövő héten Glasgow-ban, Londonban pedig egy meghitt hazatérő show-t játszik, amelynek teljes bevételét jótékonysági célokra fordítják. Most bejelentették egy teljes turnéjukat az Egyesült Királyságban, Írországban és Észak-Amerikában.

A dátumok februárban Philadelphiában indulnak, és a következő hónapban Washingtonban, Chicagóban, Los Angelesben és más helyeken is megállnak. A túra ezután áprilisban és májusban átmegy a tavon, és május 6-án a londoni O2 Shepherd's Bush Empire főműsorát is magában foglalja.

A jegyek árusítása október 30-án, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, elővételben pedig október 27-től kaphatók. Látogassa meg itt jegyekért.

A Chvrches 2027-es turnéi dátumai:

FEBRUÁR

13 – Philadelphia, Franklin Music Hall

17 – Brooklyn, Steel

19 – Washington, Himnusz

20 – Pittsburgh, Roxian Színház

22 – Buffalo, Asbury Hall

23 – Toronto, Történelem

25 – Chicago, Salt Shed (beltéri)

26 – Milwaukee, Riverside Színház

27 – Madison, The Sylvee

MÁRCIUS

2 – Boise, Knitting Factory

3 – Spokane, Knitting Factory

5 – Vancouver, Vogue Theatre

6 – Seattle, Paramount Színház

8 – Portland, Revolution Hall

10 – Oakland, Fox Színház

12 – San Diego, The Observatory North Park

13 – Phoenix, The Van Buren

14 – Los Angeles, Hollywood Palladium

ÁPRILIS

23 – Glasgow, O2 Academy

26 – Aberdeen, Music Hall

27 – Dundee, LiveHouse

29. – Dublin, 3Olympia

MÁJUS

1 – Manchester, Victoria Warehouse

2 – Birmingham, O2 Academy 1

4 – Bristol, O2 Academy 1

5 – Norwich, LCR UEA

6 – London, O2 Shepherd's Bush Empire

Még nyáron, nyáron Chvrches egy új albumra utalt, és később Doherty és Scott elmesélték Julia Migenes hogy a rajongók azt várhatják, hogy ez lesz a valaha készült „legrettenthetetlenebb lemez”.

„Meg fogja lepni az embereket, és remélem, hogy örömet okoz nekik, és letépi néhány arcukat” – árulta el Doherty, hozzátéve, hogy 90 százalékban elkészült. „Elég nehéz, de nem olyan mértékben, hogy ne ismernéd fel a bandát. Még mindig ugyanazok az emberek és a DNS.”

Az utolsó albumuk megjelenése óta Mayberry 2024 decemberében kiadta debütáló szólólemezét, a „Vicious Creatures”-t.

Ami Doherty-t és Cook-ot illeti, az előbbi a Chvrches dobosával, Jonny Scott-tal egyesítette erőit, hogy elindítsa a rave-eladósodott The Leaving projektet az év elején, míg utóbbi 2022-ben Scott Patersonnal, aki korábban a Sons & Daughters tagja volt, elindította a Protection projektet.