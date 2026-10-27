A Fehér Ház Nicki Minajt ajánlja a következő sajtótitkárnak?

Nicki Minaj ismét megosztotta támogatását Donald Trump mellett, és a Fehér Ház egyik tagja kiabált, hogy meg kellene fontolni a sajtótitkári posztot.

A megjegyzések annak fényében születtek, hogy Katie Zachariát, a konzervatív politikai kommentátort a hónap elején kinevezték a Fehér Ház sajtótitkárának, és az intenzív vizsgálatot követően mindössze öt nappal távozott posztjáról.

A hétvégén a Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung megosztott egy videót magáról az Air Force One-on, és Minaj-szal beszélgetett – aki az elmúlt évben határozottan támogatja Trumpot.

A klipben Minaj elmagyarázza, miért támogatja Trumpot, és üzletembernek írja le, aki feljutott a milliárdos státuszig, és azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy „bizonyára tudja, mit kell tennie”, ha az országról és annak gazdaságáról van szó.

A klipet az X/Twitteren közzétéve Cheung azt suttogta, hogy alkalmas lenne vele dolgozni, és ezt írta: „Hölgyeim és uraim, azt hiszem, megtaláltuk a Fehér Ház új sajtótitkárát!”

Hölgyeim és uraim, azt hiszem, megtaláltuk a Fehér Ház új sajtótitkárát! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX – Steven Cheung (@StevenCheung47) 2026. október 25

A rapper szintén csatlakozott Trumphoz egy kampánygyűlésen, vasárnap délután (október 26-án) Michiganben, ahol az elnök felkiáltott neki, hogy részt vett az eseményen, és elismerte „gyönyörű” hátsóját, amelyet „nehéz kihagyni”.

Miután felszólította, hogy beszéljen a színpadon, Minaj azt állította, hogy Trump „megváltoztatta az ország energiáját”, és „jó jövőt adott nekünk”.

„Nagyon szükségünk van ezekre a nagyszerű emberekre, hogy megválasztsák, mert ez egy nagy fordulópont országunk számára” – tette hozzá a rapper, aki egyben „első számú rajongójaként” jellemezte magát (via BBC News).

Donald Trump szerint Nicki Minajnak „gyönyörű a**-ja” a michigani Port Huronban tartott rali során: „Ezt nehéz kihagyni. Állj fel” pic.twitter.com/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) 2026. október 25

Nicki Minaj Trump mai nagygyűlésén beszélt Michiganben: „Azt akarjuk, hogy gyermekeink olyan helyen nőjenek fel, ahol büszkék lehetünk, nem akarjuk, hogy gyermekeinket nemi változással bombázzák, igaz?” pic.twitter.com/CG4KGZbUy6 — Pop Base (@PopBase) 2026. október 25

A Trump melletti megjelenés Michiganben a rapper megjelenését követi Fox News' Az Ingraham-szög múlt hónapban, hogy megvitassák a Trump-adminisztrációval való együttműködést, és megvédjék az elnök iránti „szeretetét”.

„Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílt együtt dolgozni ezzel a kormányzattal és Trump elnökkel” – mondta. „Sok embert inspirált, nem csak engem. És szórakoztató.”

– Nemcsak okos, és nem csak az elnök – folytatta. „De ő is olyan valaki, akihez kapcsolódhatok, aki, tudod, valahányszor látom, vagy amikor látom, hogy beszél másokkal, ő csak ő maga. Nagyon földhözragadt. Könnyű kapcsolatba lépni vele. Könnyű úgy érezni, hogy hallotta, megért téged. És én egyszerűen szeretem őt. És soha nem fogok kifogást keresni erre.”

Azelőtt Minaj volt a meglepetésvendég egy Turning Point USA-beli eseményen, ahol Erika Kirkkel – a meggyilkolt politikai kommentátor, Charlie Kirk özvegyével – beszélgetett. A tavaly decemberi eseményen „tiszteletét és csodálatát” fejezte ki a „jóképű, lendületes” Trump iránt, mielőtt bírálta Gavin Newsom kaliforniai kormányzót.

Ezt követően deaktiválta Instagram-fiókját a megjelenésével kapcsolatos visszásságok közepette, és számos petícióval kellett szembenéznie, hogy kitoloncolják az Egyesült Államokból, mivel ötéves korában Trinidadból költözött az országba.

Ugyanebben az időben ismét célba vette Newsomot, és azt mondta a 2028-as potenciális demokrata elnökjelöltnek, hogy „senki sem volt erősebb szószólója az LMBT közösségnek”, mint Trump.