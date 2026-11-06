A Geese's Emily Green és a Sunflower Bean's Olive Faber Star's Revengeként tér vissza új albummal és szellős kislemezzel, a „Don't Worry Dynamite”-vel.

A Geese-féle Emily Green és a Sunflower Bean's Olive Faber Star's Revengeként tért vissza – nézd meg alább a „Don't Worry Dynamite” című kislemezt, valamint a készülő album részleteit.

A New York-i bandában Green és Faber egyaránt gitáron és énekesen, valamint Christian Billard dobos (Turnip King) és Jonny Ceballos basszusgitáros (Outremont, So Long Goodnight, The Paranoyds) mellett szerepel.

A második teljes lemezük, a 'Star's Revenge II' november 27-én, pénteken jelenik meg, a 2022-es debütálás után. Előrendelés/előmentés itt.

A csapat bemutatta a 11 számból álló nagylemezt egy szellős, gondtalan vezető kislemezzel, a 'Don't Worry Dynamite'-vel, amelyben Faber énekel. A hárompercesnél rövidebb snittben megnyugtatja kedvesét, és ezt énekli: „Csak szorosan kell tartanom, amíg meg nem látom ezt a mosolyt olyan ragyogóan/Rendben lesz.”

Faber a zseniális gitározás mellett hozzáteszi: „Kirándulhatunk és dumálhatunk (…)/ Ne aggódj, dinamit.” A dalt egy édes barkácsvideó kíséri, ami az erdőben játszódik, Faber és Arielle Herman közös rendezésében.

A 'Star's Revenge II' további dalcímei közé tartozik a 'Clean', 'Teenage Daydream', 'Oh God', 'Last Cigarette' és 'Something Missing'.

Egy sajtóközlemény szerint az album „pont ott folytatódik, ahol a történet abbahagyta” a banda első nagylemezén. „Csuhansz Csillag álomszerű világába, és elvisz egy utazásra a szerelemben, a függőségben és a barátságban” – teszi hozzá.

A gyűjteményt „intenzíven hangos lemeznek nevezik csendes embereknek”, Billard dobos Long Island-i otthoni stúdiójában rögzítették élőben.

„A „Star's Revenge II” tele van empátiával, fülbemászó gitárriffekkel és fülféreg-kórusokkal, akikkel Ön és barátai napokig dúdolni fognak” – folytatja. „A banda izgatottan várja, hogy ezt a lemezt világgá vigye, miközben a levelek narancssárgává és sárgává válnak, és a hűvös levegő mindenkit „tisztára” mos.”

A 'Star's Revenge II' teljes számlistája a következő:

'Tiszta'

„Ne aggódj Dynamite”

„Teenage Daydream”

'Sajnálom'

„Fine Line”

„Ó istenem”

'EGYESÜLT ÁLLAMOK'

„Sea Shanty”

„Utolsó cigaretta”

'Nézz rád'

„Valami hiányzik”

Az év elején a Geese frontembere, Cameron Winter megerősítette, hogy egy új szólóprojekten dolgozik, majd később debütált néhány anyaggal egy meglepő titokban, amely New Orleansban játszódik. A Geese elismert harmadik albuma, a „Getting Killed” tavaly érkezett meg, és Julia Migenes2025 első számú rekordja.

Felléptek a Reading & Leeds-ben és az Electric Picnicben, és 2026-ban az End Of The Road-on vezették a számlát. Julia Migenes négycsillagos értékelést adott Geese szettjéről a Readingben, és ezt írta: „Ez nem annyira felvillanyozó műsor, mint Geese utolsó, márciusi brit randevúja az Eventim Apollón, bár ennek megvan a maga ütős varázsa, a banda jobban belenyugodott az anyagba. Végtére is, ahogy a gyerekek megőrülnek a körgödörben, bizonyítják, hogy megtértek.”