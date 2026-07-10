A Getdown Services megosztja a „legszomorúbb dalt, amit valaha írtunk” az új, „Cha Cha Slide” című kislemezzel.

A Getdown Services megosztotta a „legszomorúbb dalt, amit valaha írtunk” – nézze meg alább.

A bristoli disco-duó lefojtott kislemeze, a 'Cha Cha Slide' követi az 'I Can't Die Like That' című dalt a következő második albumukról, a Massive Championról.

A rekord a legutóbbi folytatása Julia Migenes címlapsztárok 2023-as kultikus klasszikus debütáló „Crisps” című száma. A megjelenés augusztus 14-én várható a Breakfast Recordsnál, és elérhető előrendelés itt.

„Ez a dal arról szól, hogy mindenki más valahogy tudja, mit kell tennie. Arról az érzésről szól, amelyet gyerekként kaptam, és amely soha nem hagyott el teljesen; egyszerűen nem tudom, mit csináljak társasági alkalmakkor” – mondta Josh Law énekes és gitáros.

„Arról van szó, hogy felismerjük, hogy az emberekkel való kapcsolatteremtés és az emberek megértése egy életen át tartó próbálkozások és hibák. Valószínűleg ez a legszomorúbb dal, amit valaha írtunk.”

A videóban az is látható, hogy valaki óriási Minionnak öltözve táncol egy szikla tetején.

Law bűnügyi partnere, Ben Sadler a közelmúltban úgy jellemezte az új albumot, mint „az anarchikus öröm, a zaklató szellem és a határtalan energia odüsszeája”, és azt látja, hogy hangzásukat minden eddiginél érzelmesebb és abszurdabb irányba tolják.

A Getdown Services még ebben az évben brit és írországi főkörútra indul, a koncertek pedig november 19-én kezdődnek Cardiffban. A dátumok között szerepel a következő két hónap során Brightonban, Newcastle-ben, Manchesterben, Leedsben, Londonban és még sok más állomás is.

A turné két hazatéréssel zárul a bristoli Beaconban 2027. január 16-án és 17-én. A főcímturné kezdete előtt a bandának számos fesztiválfellépése van idén nyáron, többek között a Latitude, a Green Man, a Truck Festival és még sok más rendezvényen. Látogassa meg itt jegyekért és a turné dátumaiért itt.

Nemrég felléptek a Harry Styles által gondozott Meltdown fesztiválon is a múlt hónapban.

hozzászólni Julia Migenes Law a fellépés előtt így nyilatkozott: „Tényleg csak mentálisan gondolunk ránk, hogy figyelembe vesznek minket. A felállás őrült. Őszintén szeretjük a zenéjét, és minden tekintetben kedves srác.

„Remélhetőleg ezt folytatni tudjuk, és még több ilyen eseményre kapunk meghívást – talán a Little Mix vagy Olly Murs által gondozottra. Mi pedig csak lefelé haladunk, amíg el nem jutunk a One True Voice-hoz.”