A Hollywood felirat eredetileg egy ingatlanhirdetés volt és 1949-ben majdnem lebontották

2026.10.28.

A Los Angeles fölé magasodó, fehér betűkből álló ikon egyszerre turisztikai látványosság és kulturális jelkép. Kevesen tudják, hogy a mára mitikusnak számító felirat egyszerű kereskedelmi céllal született, és egészen 1949-ig a sorsa korántsem volt biztos. A története a város álmairól, a pénz mozgatta döntésekről és a kollektív emlékezet hajlékonyságáról mesél.

A hegyoldalra támasztott betűk évtizedek alatt egy reklámból lett „világmárka”, miközben a romlás és a megmenekülés drámáját is végigélte. „A felirat mindig is a város önképének tükre volt” – mondják gyakran a helyiek, és ezzel nehéz vitatkozni.

Egy ingatlanboom látványos jelzőtáblája

Az 1920-as évek Los Angelesében az ingatlanfejlesztők bátrak voltak, a dombok pedig olcsók és ígéretesek. 1923 nyarán két vállalkozó, Woodruff és Shoults, merész ötlettel rukkolt elő: hatalmas, villanykörtékkel kirakott betűsorral hirdették a frissen parcellázott negyedet. A felirat akkor még a „HOLLYWOODLAND” szót írta ki, és eredetileg mindössze 18 hónapig maradt volna.

Éjszakánként a betűk szekvenciálisan villantak fel – „HOLLY”, majd „WOOD”, végül „LAND” –, hogy a völgyben mindenki észrevegye. „Ez csak egy hirdetésnek szánt installáció volt” – állt több korabeli beszámolóban, mégis hamar a város látképének részévé vált.

A gondozásra külön felügyelőt alkalmaztak, a szél, az eső és a meredek lejtők azonban gyorsan kikezdték a fa és lemez szerkezetet. A későbbi legendárium szerint az egyik „H” betűt részben egy autóbaleset is megroggyantotta, ami csak tovább erősítette a felirat romló hírnevét.

Hanyatlás, vita és a majdnem-bontás története

A gazdasági válság és a háborús évek alatt a felirat elhanyagolt lett, a karbantartás költségei pedig megnőttek. A ’40-es évekre több betű dőlt, a burkolat megkopott, és a hegyoldal lakói egyre inkább tehernek érezték a látványt.

1949-re a városvezetés komolyan mérlegelte, hogy a veszélyesen leromlott táblát teljesen eltávolítja. „A felirat kora lejárt” – hangzott az egyik hivatalos álláspont. Ekkor azonban belépett a képbe a Hollywood Chamber of Commerce, amely vállalta a megmentést, ha a „LAND” rész lekerül, és a felirat új értelmet kap.

Így született meg a ma ismert, tömörebb „HOLLYWOOD” változat, immár a környék helyett a teljes filmipari mitológiát megszemélyesítve. A döntés nem csak esztétikai, hanem identitásbeli fordulatot is jelölt: a tábla hirdetésből városszimbólummá lépett elő.

Újjászületések: vasbetűk, adományozók és a védelem kora

Az 1970-es évekre a fa- és bádoglemezek újra kifáradtak, és a felirat ismét a pusztulás szélére jutott. Ekkor közösségi és sztárvezérelt adománygyűjtés indult, amelyben a hollywoodi elit és vállalatok is részt vettek.

1978-ban a régi konstrukciót teljesen új, acél betűkre cserélték, amelyek jóval tartósabbnak és biztonságosabbnak bizonyultak. A domboldal – Mount Lee – köré kerítések, kamerák és szigorú belépési szabályok kerültek, miközben a felirat jogi védelmet és gondnoki testületet is kapott.

Időről időre nagyszabású festések, felújítások és tisztítások zajlanak, hogy a fehér felület a napfény, a szél és a smog ellenére is ragyogjon. A „megmentett” felirat azóta is Los Angeles állóképének fókuszpontja, a filmipar csillogásának állandó háttérfala.

Legendák, performanszok és a város tudatalattija

A táblához számos történet és tragédia kapcsolódik, amelyek tovább mélyítik a jel auráját. A legismertebbek közé tartozik a Peg Entwistle-ügy, amely a feliratot a hírnév sötétebb oldalával is összekapcsolta.

Időről időre művészeti és aktivista akciók is átírják a betűket – olykor humorosan, máskor provokatívan. Ezek a gesztusok azt üzenik: a felirat nem kőbe vésett dogma, hanem változó, közös jelentésteremtő felület. „Aki átírja, az a várost is újramondja” – fogalmazzák meg gyakran a kritikusok.

A popkultúra klipjeiben, filmjeiben és turisztikai kampányaiban a betűk mindig azt a pillanatnyi álmot testesítik meg, amelyet Los Angeles épp a világnak kínál. Így lett a reklámból rituális helyszín, a dombból pedig a vágyak színpada.

A legfontosabb mérföldkövek

1923: a „HOLLYWOODLAND” felirat felállítása, villanykörtés, ideiglenes reklámként.

1930-as–40-es évek: romlás, karbantartási gondok, lakossági panaszok.

1949: vita a bontásról, a „LAND” rész eltávolítása, új szerep és jelentés.

1978: teljes újjáépítés acélból, adományozói összefogással, modern védelem.

század: rendszeres felújítások, szigorú hozzáférési szabályok, globális szimbólum.



Mit üzen ma a hegyoldal fehér szava?

A felirat története rólunk is szól: arról, hogy egy praktikus hirdetés hogyan válik kollektív emlékezetté. A város képes volt előbb üzletként, majd szimbólumként tekinteni rá, és ezzel önmagát is új fénybe helyezte.

„A betűk mögött mindig emberek vannak” – fejti ki sok városi vezető, utalva a közösségi összefogásra, amely többször is megmentette a táblát. Ha a domboldal fehér szava ma üzen valamit, az talán ennyi: a mítosz nem mágia, hanem jól időzített közakarat.

És miközben turisták milliói próbálnak tökéletes szelfit lőni a távolból, a felirat csendben végzi a munkáját: egyszerre reklámoz egy álmot, és tart tükröt a város lelkének. Az, hogy 1949-ben hajszálon múlt a sorsa, ma már csak erősíti a történet drámaiságát, és emlékeztet rá, hogy a legendákat nem találjuk, hanem együtt építjük.