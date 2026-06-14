A „Kazaam” rendezője reagál a brutális „ijesztő filmre” és Shaq rapper dzsinnről szól

Shaquille O'Neal 1996-os zenés vígjátékának rendezője Kazaam elmondja gondolatait az újdonságról Ijesztő film lendületet vesz a filmjén.

A június 5-i debütálás után (enyhe spoilerekkel) a Paramount vígjáték újraindításában, amely a június 5-i debütálás után a kasszák élére került a nyitóhétvégén, O'Nealt Szellemarcként leplezik le a film vége felé közeledő cameo-ban. Shorty Meeks, a franchise főszereplője, a producer és írótárs, Marlon Wayans, O'Nealt dünnyögő NBA-kommentátornak adja meg, mielőtt kiabálná: „De soha nem jutottam túl. Kazaam.” Ezután megöli a kosárlabda-legendát, amiért rappdzsinnt játszott a Disney-filmben, amely 30 évvel ezelőtt alulteljesített a pénztáraknál.

„Fogalmam sem volt” – mondja Paul Michael Glaser A Hollywood Reporter arról, hogy tudta-e, hogy jön a vicc. A Kazaam A rendező diplomatikusan hozzáteszi: „Jó, hogy valami, amin dolgoztál, van némi visszhangja.”

Miután meghallotta a vicc leírását, Glaser – aki filmkészítéséről és olyan színészi szerepeiről is ismert, mint Dave Starsky nyomozó a sorozatban Starsky és Hutch — vegyes érzelmeket ismer be. – Ez szép – mondja tréfásan nevetve. „Számomra úgy hangzik, amikor azt mondták: „Sosem jutottam túl Kazaam', és megölték, ez azért van, mert Kazaam szörnyű film volt.”

Glaser ennek ellenére elismeri, hogy mindig hálás lesz, ha egy projektje emlékezetbe kerül, és ha az Ijesztő film csapata már előre megkereste, hogy megkapja az áldását, nem lett volna gondja egy viccsel a filmje költségén. Arra a kérdésre, hogy szerinte kíváncsivá tehet-e néhány fiatalabb nézőt, hogy megnézzék Kazaamazt mondja: „Ki tudja? Lehet, hogy megmozgat néhány emléket.”

Marlon Wayans (balra), Regina Hall és Shawn Wayans Ijesztő film. Paramount Pictures

Ami pedig azt illeti Kazaam's eredete, Glaser, aki annak idején az 1987-es eredetit rendezte A futó ember és az 1992-es jégkorcsolya rom-com Az élvonalemlékszik vissza egy családi barát, aki az O'Neal vezetői csapatában dolgozott, és felhívott, hogy megkérdezze, szeretne-e ő és fia részt venni az NBA All-Star meccsén.

„És azt mondták: „Addig is tud valami jó filmszerepet Shaq számára, mielőtt a nyár végén visszamegy a kosárlabdatáborba?” – mondja Glaser. A filmrendező gyors, rámenős választ kapott: „Azt mondtam: „Nem, dzsinnt kellene játszania”, és leraktam a telefont.

De minél jobban átgondolta Glaser a dolgot, annál inkább úgy érezte, hogy a koncepciónak valóban lehet potenciálja: „Azt az ötletet találtam egy dzsinnről, aki elvesztette hatalmát, és [through] megtapasztalva a jó barátság gondoskodását és szeretetét, újra felfedezi erejét. Még mindig úgy gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet volt. Nem hiszem, hogy olyan jól hajtottuk végre, ahogyan lehetett volna.”

Ami a dzsinn rappelésre való hajlamát illeti, Glaser emlékszik arra, hogy ez O'Neal saját hip-hop karrierjének 1990-es évekbeli törekvéséből fakadt. „Akkoriban Shaq rapzenésznek képzelte magát, ezért rap musicalnek írtam” – magyarázza a rendező. „De kedves srác volt, és nagyszerű volt vele dolgozni.”