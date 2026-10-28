A Kings Of Leon egy exkluzív brit és európai londoni bemutatót jelent be

A Kings Of Leon egy brit és európai exkluzív bemutatót jelentett be a következő hónapban Londonban.

A fellépés a Tennessee-i rockóriások 10. stúdióalbumának kiadására készül november 6-án, a Love Tap Records gondozásában – ez az első a 2024-es Can We Please Have Fun óta.

Az egyetlen közelgő, 2026-os bemutatójuk a tó ezen oldalán, november 10-én a vadonatúj British Airways ARC-ben, az Olympia London 3800 férőhelyes zenei helyszínén kerül megrendezésre.

A jegyek ára 95 GBP lesz, plusz foglalási díjak, és a jegyek értékesítése ezen a pénteken (október 30-án) délelőtt 10 órakor kezdődik (GMT). Az értékesítés előtti hozzáférést azok kaphatják meg, akik rendelkeznek előrendelt 'O My Beloved' és holnap (október 28-án, szerdán) indul. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

Az „O My Beloved” című dalt a múlt hónapban jelentették be a „My Whole World” című kislemezzel, és azóta a „Cold Blue Dawn” című derűs kislemez követte, amelyhez a Weather Channel közreműködésével készült videoklip is tartozik.

A lemez várhatóan az eddigi legintimebb és legóvatlanabb lesz, és a nosztalgia és az önreflexió köré épül. „Már mindent felülmúltunk, amit valaha is elképzeltünk, és valami olyan különlegeset építettünk fel” – nyilatkozta Caleb Followill frontember. „Arra gondoltam, nem lenne szép egy olyan albumot készíteni, amely visszatekint mindarra, amit tettünk, és értékeli, hogyan jutottunk el idáig.”

A közelgő londoni fellépés azt követően érkezik, hogy a banda a nyár elején befejezte a hatalmas, 2026-os brit turnéját, ahol csatlakozott hozzájuk a The Snuts, a The Lathums és a The Royston Club. Emellett szerepeltek a Mad Cool 2026 madridi főszereplésében, slágerekkel teli főcímkészlettel indították az induló State Fayre fesztivált, és játszottak egy meghitt nashville-i show-t, ahol először játszották élőben a My Whole World című kislemezt.

Ami 2027-et illeti, jövő nyáron hatalmas show-t tartanak a londoni The O2-ben – a helyszín 20. életévét ünneplik –, és Fatboy Slim és Robbie Williams mellett a 2027-es Isle Of Wight főszereplője is lesz.