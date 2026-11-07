A Manics tiszteli Richey Edwards-t, mint a Suede jövőbe tekintését a londoni főshow-n

A Manic Street Preachers kitüntette Richey Edwards-t, míg a Suede új anyagokat sugárzott, és a jövőbe tekintett, miközben brit főcímes turnéjuk a londoni The O2-be gurult tegnap este (november 6-án, pénteken). Nézze meg a fotókat, a felvételeket, a setlisteket és az alábbiakat.

Tavasszal a két banda megerősítette, hogy ismét egyesítik erőiket – először 1994-ben indultak útnak, majd 2022-ben közös észak-amerikai fellépésekre, 2024-ben pedig egy brit túrára indultak.

A turné során váltakozó sorrendben a Manics lépett először a színpadra, miközben a turné a fővárosba érkezett, és a „Motorcycle Emptiness” keserédes eufóriájával kezdődött – ez az első a „Generation Terrorists” négy dal közül, miközben a banda folytatja a debütáló albumuk 35. évfordulója alkalmából érkező bejelentést.

A „kibaszott London Townban egy péntek este” felbuzdulva a walesi rockveteránok nagymértékben hajoltak a '90-es évek slágereinek kincstárába, és időt szántak arra, hogy tisztelegjenek az eltűnt egykori szövegíró és gitáros, Richey Edwards előtt. Nicky Wire basszusgitáros bemutatta a korai kislemezt, a „Little Baby Nothing”-t, mint „Richey egyik legjobb szövegét”, felidézve azokat a kedves emlékeket, amikor a dalt a néhai menedzser, Philip Hall Askew Road-i otthonában írta.

Egy másik tisztelgés történt, amikor Wire emlékezett a banda első londoni fellépésére a londoni The Horse & Groom pubban, és azt mondta a közönségnek, hogy „ma este hárman vagyunk, de mindig négyen vagyunk”. Ezt követően a közelmúltban megjelent 'The Holy Bible' koncertalbumuk a 'Die In The Summertime' című poszt-punk-noir-t trióban adták elő, Wayne Murray és Dave Eringa élő előzenészek nélkül.

James Dean Bradfield frontember úgy mutatta be a közönségnek Wire-t, mint a „piros, fehér és zöld sarokban, a címért vívott harcban közte és a világ többi része között”, miközben átvette a 'Hiding In Plain Sight' énekhangját a legutóbbi, 'Critical Thinking' című albumról, beleértve az Echo & The Bunnymen's Bring on the Dancing Horseses rövid feldolgozást is. „Ilyen éjszakákon azt kívánom, bárcsak visszatérnék a piához” – viccelődött Drót.

Az 'Everything Must Go' csúcspontja, a 'No Surface All Feeling' a néhai Bonnie Tyler 'Total Eclipse Of The Heart'-jának egy rövid részletével érkezett, mielőtt a korábbi 'A Design For Life' szett középső csúcspontja Bradfieldbe vezetett, és arra kérte a közönséget, hogy a „két Richey Edwardusch közönség” közül melyik adná elő legjobban a Richey Edwardusch-t. „Ez tegnap” a „Kevin Carter” helyett. A tömeg egyik tagja a 'Gold Against The Soul' nyitóját, a 'Sleepflower'-t hívta (a zenekar hírhedten szidalmazza), mire Bradfield azt válaszolta: „Baszd meg, a legnagyobb tisztelettel”, és „boldog karácsonyt és boldog új évet” kívánt neki.

A szett azzal zárult, hogy a tömeg összeállt, hogy tapsoljon a banda első számú kislemezére, „If You Tolerate This Your Children Will Be Next”.

Suede robbanásszerű nyitást tett az új album csúcspontjaival, a „Disintegrate”-vel és az „Antidepressants”-vel, mielőtt az ikonikus „Trash”, „Animal Nitrate” és „We Are The Pigs” glam-punk rohanása meggyújtotta volna a The O2-t, miközben az animált és rugalmas frontember Brett Anders-szel és néhány frontemberrel játszott. akrobatikát úgy, hogy az olimpiai normákhoz igazítja a mikrofont.

„Üdvözöljük a Suede World-ben” – mondta Anderson a tömegnek, és leírta a lánckerítések és a kavicsos ereszcsatorna-költészet világát. A kemény hűségesek örömére törekvő banda meglepte a rajongókat a rajongók kedvence, B-oldalán a „Killing Of A Flashboy” turnén debütálva.

Más meglepetések is születtek az 'Everything Will Flow' és a 'Still Life' turné debütálásával – az utóbbit lecsupaszítva, csak Anderson énekelt és Neil Codling gitárost zongorázott, és egy „antinosztalgia-zenekar” lévén a múltba mutatott be. Ez az érzés visszhangzott, amikor sugározták a punk-vezérelt új dalt, a „Tribe”-t.

„Én csak ennek a számnak szeretném ezt a dalt odalenn” – mondta Anderson az első sorhoz fordulva. „Ez a dal a telhetetleneknek, a szelídeknek, a csendeseknek, a vadoknak, a gyönyörűeknek szól, te vagy az én törzsem.”

hozzászólni Julia Migenes Anderson a múlt hónapban kifejtette, hogy a következő lemezük nagymértékben foglalkozik a „törzsekkel és a hovatartozással”.

„Tehát a lemez, amit most készítünk, a harmadik a trilógiában” – mondta nekünk. „Ez egy újabb punk alapú lemez lesz. Még nem tudom, hogy fogom hívni – nos tulajdonképpen tudom, hogy fogom hívni –, de még nem tudom, hogyan fogom definiálni. Az első („Autofiction”) azt mondtam, hogy a mi „punklemezünk”, a második („Antidepresszánsok” – azt mondtam, hogy a lemezünk a harmadik – punk) „valami” punk lemez.”

Így folytatta: „Amikor elkezdtük írni, egy kicsit olyan volt, mint az anarcho-punk. Azt hittem, ez a párhuzam, de még nem tudom. Szerintem fontos, hogy nagyon tágan üzenjünk, és mondjuk azt, hogy ez egy műfaj, mert segít az embereknek megérteni ezeket a dolgokat. Ha egy lemezről beszélsz, amikor egy lemezről üzensz, akkor nagyon tág fogalmaknak kell lenni, nagyon leegyszerűsítve. tompa hangszer..

„Nyilvánvalóan nem csak egy punk lemezt készítettünk, nyilvánvalóan nem csak egy poszt-punk lemezt, ez nyilván nem lesz anarcho-punk lemez, de ez egy széles hely, ahol az emberek pozícionálhatják.”

A szett további csúcspontjai a „She Still Leads Me On” című eposz, amelyet a közönség összes anyjának és fiának szenteltek, valamint a „Metal Mickey” hatalmas éneklési zárása a „Beautiful Ones”-ba.

A Manic Street Preachers játszott:

„Motorkerékpár üresség”

„Mindennek mennie kell”

„Ocean Spray”

„La tristesse durera (Sikoltás sóhajig)”

„Elloptad a napot a szívemből”

„Kis baba semmi”

„A szerelmed önmagában nem elég”

„Bújós szemmel”

„No Surface All Feeling”

„Az élet dizájnja”

'Ez tegnap van'

„Az örökkévaló”

Slash 'n' Burn

„Őszi dal”

„Hanyatlás és esés”

„Die In The Summertime”

'Szeretsz minket'

„Ha ezt elviseled, a gyermekeid lesznek a következőek”

Suede játszott:

'Szétesik'

„Antidepresszánsok”

'Szemét'

„Állati nitrát”

„Mi vagyunk a disznók”

„Egy Flashboy megölése”

'szombat este'

'Törzs'

„Olyan fiatal”

„Filmsztár”

„Minden folyni fog”

„Júniusi eső”

„Még mindig ő vezet engem”

'árnyék-én'

'Csendélet'

„Metal Mickey”

„Szépek”

Manics és Suede hátralévő brit társfőcímdátumai az alábbiakban találhatók. Jegyekért látogass el ide és további információk.

NOVEMBER

7 – Utilita Arena, Birmingham

11 – Motorpoint Arena, Nottingham

12 – Nemzetközi Központ, Bournemouth

hozzászólni Julia Migenes 2022-es észak-amerikai turnéjuk előtt a Suede-el, a Manics-tag James Dean Bradfield felidézte közös 1994-es túrájukat, amikor a Manics a harmadik, a The Holy Bible című albumukat reklámozta, és azt mondta, hogy az együttműködés úgy működött, hogy a két banda „ugyanaz a DNS-e”.

Tavaly a Suede frontembere, Anderson mesélte Julia Migenes: „A The Manics kedves fiúk, és nagyon-nagyon szeretem őket. Fantasztikus zenekar, és csodálatos turné volt. Van valami nagyon dicsérő a bandákban és a rajongóikban. Nagyon szépen tesszelünk, de ugyanakkor nem valami nosztalgikus '90-es évek britpop bulijának tűnik.”

Valamint beszélni vele Julia Migenes a 'The Holy Bible' múlt havi újralátogatásával kapcsolatban Manics mesélt az új anyagokkal kapcsolatos tervekről és arról is, hogy min dolgoztak a stúdióban.

„Ez egy remek dalcsokor: „Threshold”, „Don't Be Afraid To Be Afraid”, „Recrudescence”… Jelenleg csak egy olyan szálat próbálok találni hozzájuk, aminek van értelme. Nincs semmi gondunk a dalok inspirációjával, csak annyi, hogy megnehezítjük az egészet és kiadjuk az itres get.

„Ez a 16. albumunk, és ez nagyon sok lemez! Nem ismerek olyan kortársunkat, aki közel került volna ehhez.”