A „Mindent láthatsz” elnyerte a Critics Choice dokumentumfilm díját

Mindent láthatsz mindent megnyert, amire jelölték a 2026-os Critics Choice Documentary Awards-on.

A Nathan Fielder és Lance Oppenheim által rendezett, nyüzsgő Elizabeth Holmes-doki mind az öt díjat megnyerte, amelyre a vasárnapi díjátadón jelölték. A söprés az A24 film legújabb diadalát jelenti, és az első jelentősebb díjakat a projekt számára, amely valamivel több mint két hónapja debütált egy meglepetés Telluride vetítéssel. Ezt követően nagy horderejű vetítést kapott a New York-i Filmfesztiválon, mivel az október 16-i mozikban való bemutatása előtt egyre nőtt a várakozás a dokumentumfilm iránt.

Amióta a mozikba került, Mindent láthatsz közel 80 millió dollár bevételt hozott a hazai pénztárakból, ezzel a valaha volt egyik legtöbb bevételt hozó dokumentum. Fahrenheit 9/11 és Everest belföldön. Világszerte, Mindent láthatsz egy kicsit lejjebb van a mindenkori box office előadók listáján, de a filmet még mindig nem sok tengerentúli területen mutatták be.

A legjobb dokumentumfilm Oscar-bólintás mellett a feltételezések szerint ez is Mindent láthatsz a legjobb film és mellékszereplő jelölést kaphatja.

A Critics Choice Documentary Awards díjátadón a legjobb dokumentumfilm elnyerése mellett Mindent láthatsz a legjobb rendező (Fielder és Oppenheim), a legjobb operatőr (David Bolen), a legjobb vágás (Adam Locke-Norton) és a legjobb pontszám (Ari Balouzian) díját.

Ötszörös jelölt társ Volt egyszer Harlemben több díjat is nyert, hármat, míg Ava DuVernay díjat 14amely hat vezető jelöléssel került be a díjakba, kizárták.

Zavaró Medveami tetszik Mindent láthatsz és Volt egyszer Harlemben öt díjra jelölték, elnyerte a legjobb tudományos/természeti dokumentumfilm díjat.

További figyelemre méltó nyertesek közé tartozik a négyszeres jelölt John Wilson A beton története, Everest: A másik oldal, EPIC: Elvis Presley a koncertben és Oroszlán valamint hármas jelöltek PézsmaAlex Gibney négyórás Elon Musk vizsgája, amely a legjobb életrajzi dráma díját nyerte, és az ellentmondásos izraeli-gázai háborús doksi, NAZAamely a legjobb politikai dráma díját nyerte el.

A 11. éves Critics Choice Documentary Awards díjátadón, amelynek házigazdája Ross Mathews, a New York-i Edison Ballroom munkatársa volt, Ron Howard megkapta a Critics Choice Impact Award díjat, Jehane Noujaim pedig életműdíjjal ismerték el a Pennebaker-díjat.

„Az idei nyertesek a rendkívüli kreativitást, ambíciót és innovációt tükrözik, amely a mai dokumentumfilm-készítést alakítja” – mondta Christopher Campbell, a Critics Choice Association vp dokumentumfilmje. „A merész új történetmesélési megközelítésektől, amelyek kiterjesztették a szépirodalmi filmek hatókörét, és új közönséget vontak a műfajba, a sürgető politikai és társadalmi problémákkal foglalkozó filmesekig, egészen azokig, akik visszatérnek a lenyűgöző történetekhez, hogy mélyebbre tárják őket, az idei év jelöltjei bemutatják a dokumentumfilm forma korlátlan lehetőségeit. Izgatottan várjuk, hogy továbbra is megünnepeljük a filmes jövő lenyűgöző tehetségét.”

Az idei nyertesek teljes listája következik.

Legjobb dokumentumfilm

14. (Netflix)

Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)

Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)

A beton története (Magnolia képek)

Musk (Bleecker Street)

NAZA (The Guardian / mk2 filmek)

Volt egyszer Harlemben (Neon)

A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)

Remake (Music Box filmek)

Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)

Legjobb rendező

Yuval Abraham és Rachel Sor – NAZA (The Guardian / mk2 filmek)

Felipe Bustos Sierra – Mindenki a Kenmure utcába (Icarus Films)

Ava DuVernay – 14. (Netflix)

Nathan Fielder és Lance Oppenheim – mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)

Ross McElwee – Remake (Music Box Films)

Orlando von Einsiedel – A szerelem körforgása (Variance Films)

A legjobb első dokumentumfilm

David Greaves – Once Upon a Time in Harlem (Neon) (GYŐZTES)

Baz Luhrmann – EPiC: Elvis Presley koncerten (neon)

Gabriela Osio Vanden és Jack Weisman – Nuisance Bear (Mubi)

Xander Robin – A Python-vadászat (Oscilloscope Laboratories)

Poh Si Teng – amerikai doktor (Görögdinnye képek)

John Wilson – A beton története (Magnolia Pictures)

Legjobb operatőr

David Bolen – mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)

David Bolen és Matt Clegg – The Python Hunt (Oscilloscope Laboratories)

Sophie Darlington – Oroszlán (National Geographic)

Franklin Dow – A szerelem ciklusa (Szórásfilmek)

Gabriela Osio Vanden és Jack Weisman – Nuisance Bear (Mubi)

Clair Popkin, Jimmy Chin, Christopher Murphy – Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)

Legjobb szerkesztés

Spencer Averick – 14. (Netflix)

Anne de Mare és Lynn True – Volt egyszer Harlemben (Neon)

Adam Locke-Norton – Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)

Colin Monie – Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)

Jonathan Redmond – EPiC: Elvis Presley a koncertben (neon)

Cori Wapnowska – A beton története (Magnolia képek)

Legjobb narráció

Az AI Doc: Avagy hogyan lettem apokáloptimista (Fókusz funkciók)

Írta: Daniel Roher és Caroline Lindy

Daniel Roher és Caroline Lindy előadásában

A beton története (Magnolia Pictures) (GYŐZTES)

Írta: John Wilson

John Wilson előadásában

Lorne (Fókuszban a funkciók)

Írta: Morgan Neville, Alan Lowe, Jake Hostetter

Chris Parnell előadásában

Nuisance Bear (Mubi)

Írta: Mike Tunalaaq Gibbons

Előadó: Mike Tunalaaq Gibbons

A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)

Írta: Pegah Ahangarani

Pegah Ahangarani előadásában

Remake (Music Box filmek)

Írta: Ross McElwee

Ross McElwee előadásában

Legjobb zenei kotta

Ari Balouzian – Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)

Dan Deacon – Idő és víz (National Geographic dokumentumfilmek)

Caroline Ho – Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)

Jason Moran – 14. (Netflix)

Cristóbal Tapia de Veer – Nuisance Bear (Mubi)

Hans Zimmer, Niccolò Pacella, George Hutson Warren – Oroszlán (National Geographic)

Legjobb zenei dokumentumfilm

Föld, szél és tűz (éginek lenni vs. ennyi a világ súlya) (HBO Max)

EPiC: Elvis Presley koncertben (neon) (GYŐZTES)

Man on the Run (Amazon MGM Studios)

Oázis: Ne nézz vissza dühösen (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Peter Asher: Mindenhol ember (Greenwich Entertainment)

Sara Bareilles: Good Grief (Group Effort Films / Naked Edge Films)

A legjobb politikai dokumentumfilm

14. (Netflix)

Amerikai doktor (Görögdinnye képek)

Kérdezd meg E. Jeant (Abramorama)

Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)

Musk (Bleecker Street)

NAZA (The Guardian / mk2 filmek) (GYŐZTES)

Union Town (Cabin Creek Films)

Legjobb történelmi dokumentumfilm

14. (Netflix)

Volt egyszer Harlemben (Neon) (GYŐZTES)

A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)

SCTV: A legjobb műsor, amelyről még soha nem hallottál (Netflix)

Soul Patrol (Kino Lorber)

Fordulópont: Generation 9/11 (Netflix)

Legjobb életrajzi dokumentumfilm

Avedon (Netflix)

Jean-Michel Basquiat (Netflix)

Lorne (Fókuszban a funkciók)

Marty, az élet rövid (Netflix)

Mel Brooks: A 99 éves férfi! (HBO Max)

Musk (Bleecker Street) (GYŐZTES)

A legjobb archív dokumentumfilm

EPiC: Elvis Presley koncerten (neon)

Marie Antoinette készítése (Mubi)

Man on the Run (Amazon MGM Studios)

Volt egyszer Harlemben (Neon) (GYŐZTES)

A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)

Remake (Music Box filmek)

A legjobb tudományos/természetes dokumentumfilm

Az AI Doc: Avagy hogyan lettem apokáloptimista (Fókusz funkciók)

Ghost Elephants (National Geographic dokumentumfilmek)

Oroszlán (National Geographic)

Nuisance Bear (Mubi) (GYŐZTES)

A méhek titkai (National Geographic)

Idő és víz (National Geographic dokumentumfilmek)

Legjobb sportdokumentumfilm

A dinasztia: UConn Huskies (Apple TV)

Everest: A másik oldal (National Geographic Documentary Films) (GYŐZTES)

Add ide a labdát! (ESPN)

Rafa (Netflix)

Kiemelkedő: A Ben Kjar-történet (Samuel Goldwyn Films)

Tyson (Netflix)

A legjobb igaz bűnügyi dokumentumfilm

Baby Doe (Narratív terjesztés)

Vicces pénz: The Dane Cook Story (Dark Star Pictures)

The Idaho Murders: College Nightmare (Netflix) (GYŐZTES – TIE)

Egy gyilkos történet (HBO Max)

Lost Women of Alaska (Vizsgálati felfedezés) (GYŐZTES – TIE)

Gyilkosság Glitterball Cityben (HBO Max)

Legjobb rövid dokumentumfilm

A legrosszabb beszédíró (Netflix) (GYŐZTES)

Kisiklás (POV)

Eszkaláció (Bonfire Films)

Miller Night Football (HBO Max)

Oh Whale (The New Yorker / Switchboard Magazine)

Freddie Nole második élete (Sweet World Films)

Rövid dokumentumfilm egy óriási ceruzáról (archilux)

Itt vannak (Praxis filmek)

Legjobb limitált dokumentumfilm-sorozat

9/11: Újra egyesült (National Geographic)

A sötét varázsló (HBO Max)

A dinasztia: UConn Huskies (Apple TV)

High Horse: The Black Cowboy (Páva)

Oroszlán (National Geographic) (GYŐZTES)

The Man Will Burn (HBO Max)

Rafa (Netflix)

A legjobb folyamatban lévő dokumentumfilm-sorozat

30 30-ért (ESPN) (GYŐZTES)

American Masters (PBS)

Amerika Édesei: Dallas Cowboys Cheerleaders (Netflix)

Az étel, amely felépítette Amerikát (történelem)

Veszélyes történelem Henry Winklerrel (Történelem)

Független lencse (PBS)

Untold (Netflix)