A „Mindent láthatsz” elnyerte a Critics Choice dokumentumfilm díját

Mindent láthatsz mindent megnyert, amire jelölték a 2026-os Critics Choice Documentary Awards-on.
A Nathan Fielder és Lance Oppenheim által rendezett, nyüzsgő Elizabeth Holmes-doki mind az öt díjat megnyerte, amelyre a vasárnapi díjátadón jelölték. A söprés az A24 film legújabb diadalát jelenti, és az első jelentősebb díjakat a projekt számára, amely valamivel több mint két hónapja debütált egy meglepetés Telluride vetítéssel. Ezt követően nagy horderejű vetítést kapott a New York-i Filmfesztiválon, mivel az október 16-i mozikban való bemutatása előtt egyre nőtt a várakozás a dokumentumfilm iránt.
Amióta a mozikba került, Mindent láthatsz közel 80 millió dollár bevételt hozott a hazai pénztárakból, ezzel a valaha volt egyik legtöbb bevételt hozó dokumentum. Fahrenheit 9/11 és Everest belföldön. Világszerte, Mindent láthatsz egy kicsit lejjebb van a mindenkori box office előadók listáján, de a filmet még mindig nem sok tengerentúli területen mutatták be.
A legjobb dokumentumfilm Oscar-bólintás mellett a feltételezések szerint ez is Mindent láthatsz a legjobb film és mellékszereplő jelölést kaphatja.
A Critics Choice Documentary Awards díjátadón a legjobb dokumentumfilm elnyerése mellett Mindent láthatsz a legjobb rendező (Fielder és Oppenheim), a legjobb operatőr (David Bolen), a legjobb vágás (Adam Locke-Norton) és a legjobb pontszám (Ari Balouzian) díját.
Ötszörös jelölt társ Volt egyszer Harlemben több díjat is nyert, hármat, míg Ava DuVernay díjat 14amely hat vezető jelöléssel került be a díjakba, kizárták.
Zavaró Medveami tetszik Mindent láthatsz és Volt egyszer Harlemben öt díjra jelölték, elnyerte a legjobb tudományos/természeti dokumentumfilm díjat.
További figyelemre méltó nyertesek közé tartozik a négyszeres jelölt John Wilson A beton története, Everest: A másik oldal, EPIC: Elvis Presley a koncertben és Oroszlán valamint hármas jelöltek PézsmaAlex Gibney négyórás Elon Musk vizsgája, amely a legjobb életrajzi dráma díját nyerte, és az ellentmondásos izraeli-gázai háborús doksi, NAZAamely a legjobb politikai dráma díját nyerte el.
A 11. éves Critics Choice Documentary Awards díjátadón, amelynek házigazdája Ross Mathews, a New York-i Edison Ballroom munkatársa volt, Ron Howard megkapta a Critics Choice Impact Award díjat, Jehane Noujaim pedig életműdíjjal ismerték el a Pennebaker-díjat.
„Az idei nyertesek a rendkívüli kreativitást, ambíciót és innovációt tükrözik, amely a mai dokumentumfilm-készítést alakítja” – mondta Christopher Campbell, a Critics Choice Association vp dokumentumfilmje. „A merész új történetmesélési megközelítésektől, amelyek kiterjesztették a szépirodalmi filmek hatókörét, és új közönséget vontak a műfajba, a sürgető politikai és társadalmi problémákkal foglalkozó filmesekig, egészen azokig, akik visszatérnek a lenyűgöző történetekhez, hogy mélyebbre tárják őket, az idei év jelöltjei bemutatják a dokumentumfilm forma korlátlan lehetőségeit. Izgatottan várjuk, hogy továbbra is megünnepeljük a filmes jövő lenyűgöző tehetségét.”
Az idei nyertesek teljes listája következik.
Legjobb dokumentumfilm
14. (Netflix)
Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)
Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)
A beton története (Magnolia képek)
Musk (Bleecker Street)
NAZA (The Guardian / mk2 filmek)
Volt egyszer Harlemben (Neon)
A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)
Remake (Music Box filmek)
Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)
Legjobb rendező
Yuval Abraham és Rachel Sor – NAZA (The Guardian / mk2 filmek)
Felipe Bustos Sierra – Mindenki a Kenmure utcába (Icarus Films)
Ava DuVernay – 14. (Netflix)
Nathan Fielder és Lance Oppenheim – mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)
Ross McElwee – Remake (Music Box Films)
Orlando von Einsiedel – A szerelem körforgása (Variance Films)
A legjobb első dokumentumfilm
David Greaves – Once Upon a Time in Harlem (Neon) (GYŐZTES)
Baz Luhrmann – EPiC: Elvis Presley koncerten (neon)
Gabriela Osio Vanden és Jack Weisman – Nuisance Bear (Mubi)
Xander Robin – A Python-vadászat (Oscilloscope Laboratories)
Poh Si Teng – amerikai doktor (Görögdinnye képek)
John Wilson – A beton története (Magnolia Pictures)
Legjobb operatőr
David Bolen – mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)
David Bolen és Matt Clegg – The Python Hunt (Oscilloscope Laboratories)
Sophie Darlington – Oroszlán (National Geographic)
Franklin Dow – A szerelem ciklusa (Szórásfilmek)
Gabriela Osio Vanden és Jack Weisman – Nuisance Bear (Mubi)
Clair Popkin, Jimmy Chin, Christopher Murphy – Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)
Legjobb szerkesztés
Spencer Averick – 14. (Netflix)
Anne de Mare és Lynn True – Volt egyszer Harlemben (Neon)
Adam Locke-Norton – Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)
Colin Monie – Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)
Jonathan Redmond – EPiC: Elvis Presley a koncertben (neon)
Cori Wapnowska – A beton története (Magnolia képek)
Legjobb narráció
Az AI Doc: Avagy hogyan lettem apokáloptimista (Fókusz funkciók)
Írta: Daniel Roher és Caroline Lindy
Daniel Roher és Caroline Lindy előadásában
A beton története (Magnolia Pictures) (GYŐZTES)
Írta: John Wilson
John Wilson előadásában
Lorne (Fókuszban a funkciók)
Írta: Morgan Neville, Alan Lowe, Jake Hostetter
Chris Parnell előadásában
Nuisance Bear (Mubi)
Írta: Mike Tunalaaq Gibbons
Előadó: Mike Tunalaaq Gibbons
A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)
Írta: Pegah Ahangarani
Pegah Ahangarani előadásában
Remake (Music Box filmek)
Írta: Ross McElwee
Ross McElwee előadásában
Legjobb zenei kotta
Ari Balouzian – Mindent láthatsz (A24) (GYŐZTES)
Dan Deacon – Idő és víz (National Geographic dokumentumfilmek)
Caroline Ho – Everest: A másik oldal (National Geographic dokumentumfilmek)
Jason Moran – 14. (Netflix)
Cristóbal Tapia de Veer – Nuisance Bear (Mubi)
Hans Zimmer, Niccolò Pacella, George Hutson Warren – Oroszlán (National Geographic)
Legjobb zenei dokumentumfilm
Föld, szél és tűz (éginek lenni vs. ennyi a világ súlya) (HBO Max)
EPiC: Elvis Presley koncertben (neon) (GYŐZTES)
Man on the Run (Amazon MGM Studios)
Oázis: Ne nézz vissza dühösen (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Peter Asher: Mindenhol ember (Greenwich Entertainment)
Sara Bareilles: Good Grief (Group Effort Films / Naked Edge Films)
A legjobb politikai dokumentumfilm
14. (Netflix)
Amerikai doktor (Görögdinnye képek)
Kérdezd meg E. Jeant (Abramorama)
Mindenki a Kenmure Streetre (Icarus Films)
Musk (Bleecker Street)
NAZA (The Guardian / mk2 filmek) (GYŐZTES)
Union Town (Cabin Creek Films)
Legjobb történelmi dokumentumfilm
14. (Netflix)
Volt egyszer Harlemben (Neon) (GYŐZTES)
A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)
SCTV: A legjobb műsor, amelyről még soha nem hallottál (Netflix)
Soul Patrol (Kino Lorber)
Fordulópont: Generation 9/11 (Netflix)
Legjobb életrajzi dokumentumfilm
Avedon (Netflix)
Jean-Michel Basquiat (Netflix)
Lorne (Fókuszban a funkciók)
Marty, az élet rövid (Netflix)
Mel Brooks: A 99 éves férfi! (HBO Max)
Musk (Bleecker Street) (GYŐZTES)
A legjobb archív dokumentumfilm
EPiC: Elvis Presley koncerten (neon)
Marie Antoinette készítése (Mubi)
Man on the Run (Amazon MGM Studios)
Volt egyszer Harlemben (Neon) (GYŐZTES)
A forradalom próbái (Sony Pictures Classics)
Remake (Music Box filmek)
A legjobb tudományos/természetes dokumentumfilm
Az AI Doc: Avagy hogyan lettem apokáloptimista (Fókusz funkciók)
Ghost Elephants (National Geographic dokumentumfilmek)
Oroszlán (National Geographic)
Nuisance Bear (Mubi) (GYŐZTES)
A méhek titkai (National Geographic)
Idő és víz (National Geographic dokumentumfilmek)
Legjobb sportdokumentumfilm
A dinasztia: UConn Huskies (Apple TV)
Everest: A másik oldal (National Geographic Documentary Films) (GYŐZTES)
Add ide a labdát! (ESPN)
Rafa (Netflix)
Kiemelkedő: A Ben Kjar-történet (Samuel Goldwyn Films)
Tyson (Netflix)
A legjobb igaz bűnügyi dokumentumfilm
Baby Doe (Narratív terjesztés)
Vicces pénz: The Dane Cook Story (Dark Star Pictures)
The Idaho Murders: College Nightmare (Netflix) (GYŐZTES – TIE)
Egy gyilkos történet (HBO Max)
Lost Women of Alaska (Vizsgálati felfedezés) (GYŐZTES – TIE)
Gyilkosság Glitterball Cityben (HBO Max)
Legjobb rövid dokumentumfilm
A legrosszabb beszédíró (Netflix) (GYŐZTES)
Kisiklás (POV)
Eszkaláció (Bonfire Films)
Miller Night Football (HBO Max)
Oh Whale (The New Yorker / Switchboard Magazine)
Freddie Nole második élete (Sweet World Films)
Rövid dokumentumfilm egy óriási ceruzáról (archilux)
Itt vannak (Praxis filmek)
Legjobb limitált dokumentumfilm-sorozat
9/11: Újra egyesült (National Geographic)
A sötét varázsló (HBO Max)
A dinasztia: UConn Huskies (Apple TV)
High Horse: The Black Cowboy (Páva)
Oroszlán (National Geographic) (GYŐZTES)
The Man Will Burn (HBO Max)
Rafa (Netflix)
A legjobb folyamatban lévő dokumentumfilm-sorozat
30 30-ért (ESPN) (GYŐZTES)
American Masters (PBS)
Amerika Édesei: Dallas Cowboys Cheerleaders (Netflix)
Az étel, amely felépítette Amerikát (történelem)
Veszélyes történelem Henry Winklerrel (Történelem)
Független lencse (PBS)
Untold (Netflix)