A „Mindent láthatsz” Eyes 20 millió dollár a második hétvégén, mint a „Clayface” a kasszavezető

Clayface bekerül a kasszaversenybe, de a második hétvégétől versennyel kell szembenéznie Mindent láthatsz ahogy a nyüzsgő Elizabeth Holmes dokumentumfilm bővül.

A Warner Bros. kiadta James Watkins rendező body-horror filmjét Clayface több mint 3400 észak-amerikai moziban, és pénteken 10,4 millió dollár bevételt hozott belföldön, beleértve a csütörtöki előzeteseket is, ami nemzetközi szinten 4,3 millió dollárt hozott a napra. A-CinemaScore-t szerezni a közönségtől, Clayface 24 millió dollár körüli összegre számíthat belföldön a hétvégére, ami a stúdió 25-30 millió dolláros kezdeti előrejelzése alatt marad.

Azóta ez az első DC Studios film Szuperlány csalódást keltő 37,1 millió dolláros nyitás volt belföldön a nyáron 170 millió dolláros költségvetés mellett. A 44 millió dolláros költségvetésű Clayface jobban lenyűgözte a kritikusokat, mint Szuperlány76 ponttal a Rotten Tomatoes értékelőitől és 94 ponttal a közönségtől. számára írt recenziójában A Hollywood Reporterhívta Frank Scheck kritikus Clayface „Egy nagy kilengés, ami határozottan kifizetődik.” Tom Rhys Harries és Naomi Ackie főszereplők Matt Hagen (Harries), egy színész történetében, aki egy tudóshoz (Ackie) fordul segítségért, amikor eltorzul az arca.

Mindent láthatsz 6,1 millió dollárt gyűjtött be pénteken 2600 észak-amerikai helyszínről, így hazai összértéke 31,7 millió dollárra nőtt. A díjnyerteseket építő A24-es film tovább fokozza a múlt hétvége lendületét, és 20 millió dollárt gyűjthet össze másodéves keretén belül. Nathan Fielder és Lance Oppenheim dokumentumfilmje a kegyvesztett Theranos-alapítóról, Holmesról, miután megnyitotta, 15 millió dollárral bővült 855 hazai moziban, ami 2006 óta a legtöbb bevételt hozó 1000 mozi alatti bemutatót jelentette. Borat.

Naomi Ackie (balra) és Tom Rhys Harries Clayface. A Warner Bros. Pictures jóvoltából

A harmadik helyet Laika stop-motion animációs filmje szeretné megszerezni Wildwood4,2 millió dollár bevételt hozott pénteken, és a hétvégére várhatóan 11,2 millió dollárt hozott. Carey Mulligan, Peyton Elizabeth Lee és Jacob Tremblay vezeti a hangot Travis Knight filmjében, amely egy tinédzser lányról szól, aki egy elvarázsolt erdőbe merészkedik, hogy megmentse bátyját. A CinemaScore megszerzése, Wildwood A Rotten Tomatoes káprázatos, 100 százalékos jóváhagyásával rendelkezik, Scheck pedig „minden szempontból lenyűgözőnek” tartja.

Miután megnyerte a kasszacsatát a múlt hétvégén, a Paramount and Legendary's Street Fighter úgy tűnik, hogy 8,4 millió dollár körüli lesz, nagyjából 73 százalékos visszaeséssel, így a hazai ár 46,7 millió dollárra emelkedik. Noah Centineo, Andrew Koji és Callina Liang vezető rendező, Kitao Sakurai a Capcom videojáték adaptációját, amelynek középpontjában egy harci verseny áll.

Wildwood Laika jóvoltából

Az első ötöt valószínűleg Fekete Medve romantikus fantáziája zárja majd Fonottamely pénteken 2,3 millió dollárt szedett fel belföldön a csütörtöki előzetesekkel együtt 1471 észak-amerikai moziból, és várhatóan 5,5 millió dollárral nyit. Olivia Colman és Alexander Skarsgard főszereplők Eleanor Wilson és Alex Huston Fischer rendezők filmjében, amely egy csendes falubeli nőről szól, aki fonott férjet szerez.

számára írt recenziójában THRméltatta Richard Lawson kritikus fonott„a tiszteletlenség és az együttérzés nyerő keveréke”. A Rotten Tomatoes-on 94-es pontszámmal rendelkezik a kritikusok és a közönség is.

A Sony Pictures 880 észak-amerikai mozijában csendben megnyílik Taika Waititi Klára és a Napamely 300 000 dollárt keresett, és a hétvégére körülbelül 725 000 dollárba kerül. Jenna Ortega és Amy Adams Kazuo Ishiguro regényének adaptációját vezetik, amely egy robottársról szól, aki kapcsolatba lép egy beteg lánnyal. THR David Rooney vezető filmkritikus „nyomorult rendetlenségnek” ítélte.

Ezenkívül az Amazon MGM Studios kiadja a Sacha Baron Cohen's-t Ali G: Ki vagyok én? mindössze 125 moziban pénteken és szombaton, a Prime Video debütálása előtt.