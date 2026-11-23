Mindent láthatsz továbbra is olyan szinten vizualizálja a kasszasikereket, hogy az elit társaságba kerül, mint dokumentumfilm.

A Theranos alapítójának, Elizabeth Holmesnak a börtönbüntetése előtti életére összpontosítva az A24 filmje világszerte meghaladta a 100 millió dollárt a hétvégén, ami minden dokumentumfilmnél ritka. Az észak-amerikai október 16-i megnyitó után Nathan Fielder és Lance Oppenheim rendezők háromórás filmje 93,4 millió dollár bevételt hozott belföldön a hat hétvége alatt, és nemrégiben a nemzetközi piacokon is megjelent. A filmet továbbra is teltházas vetítések kísérték, miután ezen a hétvégén a mozikba kerültek olyan területeken, mint Ausztrália, az Egyesült Királyság és Skandinávia, néhány nemzetközi piacon pedig a Sony Pictures kezeli a forgalmazást.

A hétvégén, Mindent láthatsz egyben az első dokumentumfilm, amelyet egymillió Letterboxd-tag nézett meg. Ez lesz a 19. 2026-ban bemutatott film, amely csatlakozott az „One Million Watched Club”-hoz, és 4,61-es átlagos Letterboxd-besorolásával ez a második legjobban értékelt funkció, amely elérte a mérföldkövet, csak lemaradva. 12 Angry Men 4,63-mal. Mindent láthatsz a legmagasabbra értékelt 2026-os film és a második legjobban értékelt dokumentumfilm, csak lemaradva Hagyd abba az értelmet a közösségi platformon.

A box office eredmények között Mindent láthatsz magában foglalja a 15,6 millió dolláros nyitást a debütáló keretben, hogy a 2004-es dokumentumfilm után a második legnagyobb hazai bemutatót regisztrálják egy nem zenei dokumentumfilmnek. Fahrenheit 9/11. A Holmes dokumentumfilm a legtöbb bevételt hozó hazai nyitóhétvégét is elérte, mivel 2006 óta kevesebb mint 1000 moziban mutatták be. Borat. Mindent láthatsz Ez lett az első dokumentumfilm, amely a megjelenés harmadik hétvégéjén elérte az 1. helyet itthon.

Nathan Fielder belépett Mindent láthatsz. Az A24 jóvoltából

A film továbbra is a második legtöbb bevételt hozó hazai nem zenei dokumentumfilm, csak Fahrenheit 9/11 és 119,1 millió dollárt kell legyőzni.

Mindent láthatsz fő Oscar-esélyesnek számít, ahogy a díjátadó szezon felforrósodik. A Hollywood Reporter Angie Han kritikus „okosnak, viccesnek és meglepetésekkel telinek” nevezte, és 97 kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on.

„Néha feszült környezet volt” – emlékezett vissza a forgatásról David Bolen operatőr a Camerimage legutóbbi vetítésén. Bolen megjegyezte, hogy szívesen váltana Holmes-szal és partnerével, Billy Evans-szal, de általában ez volt a beszélgetéseik mértéke: „Igyekeztem a lehető legtöbbet kimaradni a helyzetből. Néha feszültté vált, és látod az irodai jelenetben, egy kicsit feszült lesz, és [I would] csak próbálj csendben és udvarias lenni, és távolítsd el a kamerákat.”