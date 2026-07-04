A „Minions & Monsters” a vártnál alacsonyabb 64,5 millió dolláros 5 napos nyitás felé tart

A nyár elején a Gen Z horror uralta a pénztárakat. Most az animáció irányítja a július negyediki hosszú hétvégét, de csillaggal.

Minionok és szörnyek egy 64,5 millió dolláros, 5 napos nyitás a július 4-i hosszú hétvégén, és egy háromnapos, 39,5 millió dolláros szám felé tart. Bár elég erős ahhoz, hogy könnyedén megszerezze az 1. helyet, ez egy két évvel ezelőtti visszaesés Aljas én 4 120 millió dollárt hozott az öt napra. 2022-ben pedig Minions: The Rise of Gru 122 millió dollárt hozott az öt napra.

A harmadik hétvégén Toy Story 3 továbbra is erős üzleti tevékenységet folytat, és a 2. helyen áll, mintegy 32 millió dollárral, 55 százalékos visszaeséssel. A hétvégét várhatóan hatalmas, mintegy 367 millió dolláros belföldi szállítással zárja majd, és globálisan már 600 millió dollárt teljesített.

Az Angel Studios és a Wonder Project új bejegyzése Fiatal Washington körülbelül 16,5 millió dollárral a 3. helyet foglalja el. A közönség A moziscore-t érdemelte ki, és Amerika 250. születésnapjára időzítették. A főszerepben William Franklyn-Miller, és egy 20 éves George Washington kalandjait mutatja be.

Minionok és szörnyek a legújabb spinoff a Aljas Én filmek és a hetedik a teljes franchise-ban, amely minden idők legnagyobb bevételt hozó animációs sorozata. A franchise társalkotója, Pierre Coffin rendezte és írta a forgatókönyvet Brian Lynch-cal. Felügyeli, Minionok és szörnyek körülbelül 87 millió dollárt hoz.

A film A-Cinemascore-t kapott a közönségtől, és a Rotten Tomatoes 90 százaléka. A Hollywood Reporter Frank Schreck kritikus azt írja, hogy bár kissé „túltömött”, de „legalábbis egy jó darabig meglepően kifinomult és hatékony a szatirikus humora, annyi vizuális geggel és húsvéti tojással, hogy többszöri megtekintésre lesz szüksége, hogy mindegyiket elkapja, ami nyilvánvalóan nem jelent problémát a Universal számára.”

DC Studios Szuperlány a második hétvégéjén a 4. helyre esik, mintegy 80 százalékos visszaeséssel a hétvégére körülbelül 8,5 millió dollárért. Eközben Steven Spielbergé A nyilvánosságra hozatal napja lekörözi az első ötöt, mintegy 5,5 millió dollárt hozva a negyedik hétvégén.