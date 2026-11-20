A Music Venue Trust és a Fender összeállt egy meghitt londoni showcase koncertre a feltörekvő bristoli Unpeople zenekarral.

című vállalkozás Az Egy. Londonnak. Célja, hogy támogassa a londoni helyi zenei szcénát, amely december 1-jén a Blondies búvárbárban, Hackneyben egy koncerttel indul. Jegyek már megvásárolhatók. itt és minden jelenlévő rajongó egy limitált kiadású Fender The One-t kap. Londonnak. póló az éjszakán.

„Mindannyian kis helyszíneken indultunk, akárcsak a Blondies” – mondta Unpeople. „Tehát nagyon különleges érzés összefogni a Fenderrel, és egy ilyen műsort játszani egy olyan ügy érdekében, ami nagyon közel áll a szívünkhöz. Támogassunk olyan kis helyszíneket, amelyek a miénkhez hasonló zenekaroknak adnak indulási lehetőséget. Mi néptelenek vagyunk, ti ​​néptelenek, mi mindannyian néptelenek vagyunk.”

Liam Cunnah, a Fender EMEA részlegének ügyvezető alelnöke hozzátette: „A The One. For London célja, hogy visszaadjuk azokat a helyi zenei helyszíneket, amelyek lehetővé teszik a Fender működését, és a Music Venue Trust folyamatos erőfeszítéseinek támogatásáról, hogy megvédje ezeket a létfontosságú tereket” – mondta Liam Cunnah, a Fender EMEA régiójának ügyvezető alelnöke.

„Ezek a helyszínek jelentik az Egyesült Királyság zenei kultúrájának dobogó szívét, platformot biztosítva a feltörekvő előadóknak, hogy megtalálják hangjukat, és kapcsolatba léphessenek a közönséggel. A The One. For All. és az American Professional sorozaton keresztül ünnepeljük a kapcsolatot az előadók, az általuk játszott hangszerek és a színpadok között, amelyek helyet adnak nekik a hallásra.”

Az esemény a következő fejezetet jelenti a Fender és az MVT együttműködésében, amely azzal kezdődött, hogy országos felhívással indultak a rajongók, hogy nevezzék kedvenc helyi helyszíneiket a Fender felszerelés elnyerésére szeptemberben, amelyre több mint 5000 jelölés érkezett.

A Blondies előadáson az Unpeople egy Stratocastert, Telecastert és Precision Bass-t fog játszani a Fender új amerikai professzionális sorozatából.

A Fender az éjszaka összegyűlt adományait is maximalizálja, és az összes bevétel az MVT „az Egyesült Királyság alulról építkező zenei helyszíneinek védelmében végzett létfontosságú munkáját támogatja”.

Az esemény egy hamarosan megjelenő rövid dokumentumfilmben is megjelenik, amely az American Professional sorozatot és a helyi zenei közösségeket ünnepli, amelyek segítenek megformálni a feltörekvő művészeket, köztük az Unpeople-t.

Sajtóközlemény szerint a film rávilágít „e létfontosságú terek megőrzésének fontosságára a jövő generációi számára”.

Máshol a brit zeneipar a közelmúltban rekordot döntõ 8,4 milliárd fontról számolt be a gazdaság számára, de az ágazati vezetõk figyelmeztettek. Julia Migenes hogy „a növekedés lassul, a siker pedig nem egyenletesen érezhető” a művészek, a helyszínek és azon túl.