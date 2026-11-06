A „nyílt mező” egy mélyen személyes történet a veszteségről, a gyászról és az együttérzésről (Exkluzív Netflix előzetes)

2019 márciusában egy Boeing 737 MAX lezuhant Etiópiában, mindössze hat perccel azután, hogy felszállt az ország fővárosában, Addisz-Abebában található repülőterről. A fedélzetén 157 ember tartózkodott, és mindannyian meghaltak.

Among them was Max Thabiso Edkins. Bátyja, Teboho Edkins úgy döntött, hogy filmet készít a gyász és a gyász élményéről, amelyet családja és a helyi közösség átélt.

Az eredmény egy nagyon személyes, 38 perces kisfilm nyílt mezőamelyet Edkins rendezett, a producer pedig apja, Don Edkins és Carine Chichkowsky. A film mára világméretűvé válik, és december 1-jén kerül fel a Netflixre, körülbelül egy évvel a 2025-ös Amsterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (IDFA) megrendezett világpremierje után, ahol elnyerte a legjobb rövid dokumentumfilm díját.

A film címe kiderül, ha megnézed. Egy nyílt terepen a filmrendező rájön, hogy a közeli falubeliek tucatjai azonnal a baleset helyszínére gyűltek, hogy segítsenek. Néhányan egy hónapig is virrasztottak, hogy megvédjék és megóvják a területet. Évekkel később továbbra is gyászolnak az oldalt meglátogató családtagokkal, köztük Edkinsszel és édesapjával, így a film a kollektív gyászról és együttérzésről szól.

„A Boeing széles körben kritizált reakciója a balesetre szöges ellentétben áll a közösség tartós együttérzésével” – emeli ki a szinopszis. „Edkins filmje a veszteségről szóló személyes esszé és a kollektív gyász lehetséges gyógyító erejének feltárása egyaránt az emberiség csendes tanúja – a melegség, az elszántság, a gyász, a félelem, a türelem és az egyszerű kedves cselekedetek pillanatai.”

Valójában a film filmes kísérletnek tűnik, hogy kapcsolatba lépjen egy néhai testvér és fia szellemével. Ilyen értelemben nyílt mező egy családi film. És lehet, hogy sok néző számára egy távoli helyen játszódik, de túlmutat a határokon, tekintve, hogy a gép utasai több mint 30 országból érkeztek, és mindenki, aki elveszítette szeretteit, szembesült a veszteség terhével.

„nyílt mező” A Netflix jóvoltából

nyílt mező Dél-Afrika-Franciaország-Németország produkciója a dél-afrikai Day Zero Film and Video Productions, a németországi Day Zero Films UG és a francia Survivance produkciója. Az operatőr Jide Akinleminu, a vágó Anne Fabini. A színesben és fekete-fehérben forgatott film angol és amhara nyelvű párbeszédeket is tartalmaz.

„Ez egy kényes és személyes munka, és valami alapvető dologról szól az emberi léthez” – mondja Teboho Edkins rendező. „Remélem, hogy a film a lehető legtöbb emberhez eljut, és valami benne rezonálhat. Az, hogy a Netflix eljuttatja a filmet a globális közönséghez, nagyon fontos számomra, és hálás vagyok a támogatásukért, ahogy kijut a világba.”

THR nyílt mező