A Pixies megosztja a Bossanova és a Trompe le Monde korszak feltárt klasszikus számait

A Pixies négy feltárt számot osztott meg egymással, amelyek mindegyike akkor íródott, amikor a banda a Bossanován és a Trompe le Monde-n dolgozott.

A négy szám az 1987 és 1991 közötti időszakból származik, és először jelent meg minden digitális streaming platformon. Először két bónusz 7”-es kislemezként tették elérhetővé a Bossanova és a Trompe le Monde limitált kiadású remasterelt kiadásában.

A dalok között szerepel a „Dig For Fire” Steve Albini verziója, amelyet 1987 végén rögzítettek a „Surfer Rosa” szekciói során. Végül megváltoztatták, és közel három évvel később megjelent a Bossanován.

Szintén szerepel a „Punk Loop”, amelyet 1991-ben a „Trompe le Monde” előadások során vettek fel, „Punk Loop” MSTR-ként címkézték, és kiadatlan jamként maradt meg, valamint a „Brackish Boy”, az a dal, amelyet eredetileg a Pixies-sel írtak, de végül Black Francis újra rögzítette, és a solo ebut ebut ebut e-n megjelent. Ezt a korai verziót az eredeti album munkamenet szalagról masterelték, és utómunka nélkül adták ki.

Végül a negyedik előkerült dal a 'Go Man Go', egy szám, amelyet Black Francis és Kim Deal közösen írt a Pixies 'Bossanova' és a The Breeders 'Last Splash' című dalainak felvételei során. Egyik lemeznél sem sikerült felkerülnie a végleges számlistára, de a következő években a The Breeders néhányszor lejátszotta élőben.

A „Go Man Go” 2023-ban jelent meg újra, amikor a The Breeders felvette a „Last Splash” 30. évfordulós újrakiadásába.

A Pixies egész évben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, és a nyáron brit és európai turnéra indult a mérföldkő jegyében. hozzászólni Julia Migenes Az év elején a Mad Cool Fesztiválon Joey Santiago gitáros megerősítette, hogy a csapat továbbra is új zenén dolgozik.

„Mindig a munkában vagyunk. Ugyanaz a képlet” – mondta. „Októberben szünet lesz, és össze fogunk jönni, és még több dalt fogunk együtt alkotni.”

Legutóbbi stúdióalbumuk a 2024-es 'The Night The Zombies Came' volt, elsőként Emma Richardson basszusgitárossal. 2027-ben útnak indulnak a Queens Of The Stone Age-vel az Egyesült Államokban.