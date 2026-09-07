A „Pókember: Vadonatúj nap”, Az Odüsszea szabálya alacsony szintű munkanapi pénztárak

A nyári tűzijáték után a szezon véget ér egy álmos hétvége a pénztáraknál, legalábbis ami az új bejegyzéseket illeti, mint pl. Bármilyen eszközzel és Támadás.

Sony és Marvel Pókember: Vadonatúj nap zsinórban a hatodik hétvégéjén az első helyen végzett, nagyjából 23,4 millió dollárral a négynapos keretben. A Destin Daniel Cretton által rendezett film átlépte a 900 millió dollárt belföldön, így 2015 után ez csak a második film, amely ezt tette. Star Wars: Az ébredő Erőamely minden idők hazai tulajdonosa 936 millió dollárral. Vadonatúj nap hamarosan meg kell haladnia ezt a rekordot, hogy minden idők hazai vezetőjévé váljon. Globálisan, Vadonatúj nap meghaladta a 2,33 milliárd dollárt, ezzel minden idők harmadik számú filmje lett Avatar (2009) és Bosszúállók: Végjáték (2019) elmúlás után Avatar: A víz útja (2022).

Christopher Nolané Az Odüsszeiaimmár nyolcadik hétvégéjén, és szintén a főszerepben Vadonatúj nap Tom Holland sztárja a 2. helyen áll körülbelül 17,3 millió dollárral, ami 589 millió dollárt tenne belföldön hétfőig a Universal címért.

Coyote vs. Acme a harmadik helyen áll 15,8 millió dollárral a négy napra. A háromnapos száma a becslések szerint 11,9 millió dollár körüli összeget ér el nagyon erős tartás mellett, ami 25 százalék körüli csökkenést jelent, miután a sokat emlegetett film 15 millió dollárra hajlott a múlt hétvégén. A Warner Bros. Discovery híressé tette a filmet, és a forgalmazó Ketchup Entertainment mentette meg a rajongók felháborodása után. Egy másik birtok, a 20. századi A kutyasztároknem járt olyan jól, a négy napos becslések szerint mindössze 3,5 millió dollár, hazai ára pedig 13,8 millió dollár volt a nagy költségvetésű Ridley Scott-filmért.

A hétvégi újoncok közé tartozik Bármilyen eszközzelElegance Bratton filmrendező igaz életű krimije II. Yahya Abdul-Mateen főszereplésével, mint egy FBI-ügynök, akit az 1960-as évek Mississippijébe küldtek, hogy kivizsgálják a polgárjogi vezetők meggyilkolását, Mark Wahlberg pedig maffiagyilkosként, akivel együtt kell dolgoznia az ügyben. A Paramount forgalmazza a filmet, amelyet a Hammerstone készített és finanszírozott. A négy nap alatt 9,2 millió dollár körüli bevételt várnak.

Támadásaz A24 és Adam Wingard filmrendező szerény költségvetésű filmje várhatóan 2,3 millió dolláros sávban zárja a négynapos keretet. Adria Arjona főszereplője egy katonai állatorvos, akinek meg kell védenie lányát a gyilkos szuperkatonáktól. A Rotten Tomatoes esetében 54 százalék.

Ez egy visszaesés egy évvel ezelőttről, amikor Fegyverek uralta a Labor Day jegypénztárát, 48,7 millió dollár bevételt hozott a négy nap alatt, és Zach Creggert a legjobb filmrendezővé erősítette meg. Amy Madigan elnyerné a legjobb női mellékszereplő Oscar-díjat Gladys néni megformálásáért, az előzmény pedig már készül.

Ezt a történetet eredetileg szeptember 5-én tették közzé, 8:48-kor Frissítették a legutóbbi vasárnapi és hétfői becslésekkel.