A Prince birtok válaszol a rajongók aggodalmára a mesterséges intelligencia használatáról szóló pletykák miatt az új „Timeless” kiadással

Prince hagyatéka megszólalt, miután néhány rajongó aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mesterséges intelligencia potenciálisan felhasználható az új „Timeless” albumon.

A néhai énekes hagyatéka még júniusban megerősítette, hogy megosztja Prince ritka és kiadatlan számainak gyűjteményét a Timeless című új album formájában. A kiadvány 10 dalból áll az ikonikus zenész négy évtizedes pályafutása során, amelyek mindegyike korábban soha nem jelent meg, és amelyeket a birtok gondosan gondozott.

A számlistán szereplő dalokat 1977 és 2016 között rögzítették, az album pedig Prince 57 éves korában bekövetkezett, véletlen fentanil-túladagolás miatti halálának 10. évfordulója alkalmából érkezett.

Most, miután a 'With This Tear' és a 'Stone' számokat a teljes album augusztus 28-i megjelenése előtt kiadták, Prince birtoka reagált a rajongók pletykáira, miszerint mesterséges intelligenciát használtak az album befejezéséhez, különösen a Calabama című dalnál.

„Ami aggályok merültek fel Prince „Timeless” című dalának, a „Calabama” című számának szerzőivel, időzítésével és elrendezésével kapcsolatban, tisztelettel válaszolunk, hogy több kontextust és egyértelműséget biztosítsunk” – olvasható az Instagramon.

„Összhangban Prince dalszerzői és produkciós megközelítésével számos korábbi felvételen, Prince-szel zenélő kürtösök egy csoportja összeállt, hogy Prince szintetizátorszámát felülszinkronizálják a tervezett kürtvonallal, és ez a verzió a „Timeless”-en jelent meg” – tették hozzá, mondván, hogy az utolsó simításokat posztumusz adták hozzá, de csak igazi zenészek.

„Prince összes eredeti felvett része érintetlen marad, a harsonával, szaxofonnal és trombitával Greg Boyer, Adrian Crutchfield és Lynn Grissett.”

A nyilatkozat megerősítette, hogy ezek a zenészek „szoros kapcsolatban álltak Prince-szel, és az album csomagolásán szerepeltek”. Azt is megosztották, hogy az összes dalban – a „Calabama” kivételével – nem volt posztumusz használt „overdub” és „nincs mesterséges intelligencia” Prince egyetlen zenéjében sem.

A közlemény azt is megosztja, hogy a birtok azt tervezi, hogy „még több részletet közöl a rajongókkal a zene kiadásával kapcsolatban” a nagyobb érthetőség érdekében, és hozzátették, hogy a néhai énekes páncélterme egy „nagy méretű és történelmi mélységű archívum”, és csak azért, mert a zene egy része még nem fejeződött be, nem hiszik, hogy ez „megakadályozza” azt, hogy elérhető legyen a rajongók számára.

Végezetül azt mondták a rajongóknak, hogy a zenével kapcsolatos további kérdéseket vagy problémákat „kedvességgel és tisztelettel” tegyék fel.

„Egyesek tiltakozhatnak a Calabama befejezetlen részének befejezése ellen (még Prince válogatott zenészeinek felhasználásával és az ő kreatív szándékaival összhangban), míg mások nagyon támogatták ezt és a zenét általában (amit köszönünk)” – írták. „Zárásképpen egy vagy két személy nem felelős a Prince üzletéért, és mindannyian szeretnénk elősegíteni az egészséges kommunikációt a Prince közösségen belül.”

Az új album bejelentése a 'Prince Celebration Week' felénél történt, amelyet Jacob Frey Minneapolis polgármestere jelentett be, és június 1-től 7-ig tartott. Ennek jegyében június 6-án lilával világították meg a város látképét, a Paisley Parkban és Minneapolis belvárosában pedig a hét folyamán különféle hallgatási szekciókat tartottak.

Más Prince hírek szerint az év elején a néhai énekes hagyatéka megtagadta, hogy zenéjét felhasználják az új Melania dokumentumfilm. A film producere, Marc Beckman megosztotta a frissítést, és egy interjúban elmagyarázta, hogy egy „a birtokot kezelő ügyvéd” felvette a kapcsolatot, és azt mondta: „Prince soha nem akarná, hogy a dalát Donald Trumppal társítsák.”