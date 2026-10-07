A „Prince” egy stilizált filmes királyi csata egy bemutatókutyával, a gazdájával, a komornyikjával és családjukkal

Prince hozzászokott a királyi kezeléshez. A díjnyertes kiállítási kutya, egy afgán vadászkutya azonban mindenféle őrült machináció hajtójává válik egy filmes és abszurd, fekete humorral teli Battle Royalban, amely Federico Borgia uruguayi rendező és forgatókönyvíró szólófilmes debütálásában következik be, amely egyszerűen a címe. Herceg.

A filmben a legjobb kutyán túl a főszereplője a gazdája, a komornyik és családjuk. A helyszín: Punta del Este halványuló tengerparti luxusa.

Hercegfőszerepben Roberto Suárez (A Szent), Maitina De Marco (27 éjszaka), Esteban Bigliardi (27 éjszaka) és még sok más, világpremierjét a BFI Londoni Filmfesztivál (LFF) 70. rendezvényén, október 8-án, csütörtökön tartják. Az Alpha Violet az erősen stilizált film eladásait intézi.

Mivel Prince lesz a fődíj egy kíméletlen felügyeleti harcban, a fesztivál honlapja az uruguayi-argentin koprodukciót „giccsvígjátéknak a kapzsiságról és a szerelemről” írja le. És az osztálykülönbségek is kulcsszerepet játszanak.

„A film középpontjában Jaime (Suárez), Isabel (De Marco), egy jómódú argentin nő volt komornyikja, egykori szeretője áll, akivel két évtizeden át éltek egy kiterjedt tengerparti villában” – olvasható a szinopszisban. „Különleges házi rutinjuk Isabel díjnyertes afgán kopója, Prince körül forog. Amikor Isabel váratlanul elpusztul az úszómedencéjében, akarata abszurd állapotot tár elénk: az egész luxusbirtokát Prince-re bízták, és Jaime-et nevezték ki gyámjának. Isabel emberi rokonai csak a kutya halála után követelhetik az ingatlant.”

Így amikor Isabel elidegenedett fia és unokája beköltözik, hogy megtalálják a módját a kutya kiszorításának, Jaime megpróbálja megvédeni Prince-t, miközben kénytelen szembeszállni Diegóval, saját elidegenedett fiával, és olyan múlttal, amelyet már régóta elkerült. Az ebből eredő feszültség klausztrofóbiás kuktává varázsolja a villát.

Borgia, aki korábban társrendező volt Okos (2015) és A világbajnok (2019) Guillermo Madeiroval, beszélgettünk THR arról, hogyan Herceg merít saját Punta del Este-i tapasztalataira és a kiállítási kutyák iránti gyermekkori rajongásra, valamint az általa kialakított filmes légkörre.

Nézze meg a trailert Herceg pont itt.

Az ihlet ehhez Herceg a filmrendező életéből származott. „Nagyon nagy hatással volt rá, hogy Montevideóból Punta del Este-be költöztem. Ez egy turisztikai tengerparti város, ahol a társadalmi osztályok keverednek – van ez a munkásosztály és ez az osztály, amely fizet a szolgáltatásokért” – mondja Borgia. THR. „A csillogás és a dekadencia keveréke kezdett körülvenni, és elkezdtem egy megfigyelő játékot. Elkezdtem nézni az embereket különböző helyeken, és lejegyeztem a látottakat, majd elkezdtem egy fantáziadús játékot a kérdésekről, hogy mi van a látottak mögött.”

A kiállítási kutya vetőmagját azonban korábban ültették el, emlékszik vissza. „Gyerekkoromban volt egy kedves kutyám, amit 10 éves koromban kaptam” – magyarázza Borgia. „És emlékszem, hogy elmentünk anyámmal ehhez a kutyakozmetikushoz [to trim the dog’s hair]. Kutyakiállításokon nem vett részt, de ezen az ápolóhelyen láttam ezeket a képeket a versenyekről, ahol öltönyös srácok pózolnak. Ügyvédnek néztek ki, de egy kutyával.”

A kreatív elkezdte összekapcsolni ezeket a valós elemeket „az öröklési dolog történetével” – emlékszik vissza Borgia.

Az általa főszereplőnek elgondolt karakter szokatlan, egyesek szerint kényelmetlen helyzetben van. „Ő egy munkás, aki valamiféle szolgálati viszonyban találkozott ezzel a hölggyel, majd a szeretője lett, és ez indította el ezt a meghatározatlan pontot a szerető, partner, inas között. Valóban meghatározatlan, ahogy elkezdi felfedezni, aztán az összes többi kapcsolat és kötelék, valamint a velük és a családdal járó összes probléma bekerül a filmbe.”

Borgia szerint a szereplők megtalálása során olyan embereket kérdezett, akiket régóta csodált, és olyan arcokat talált, akiket nem annyira ismert. THR.

„Prince” – Alpha Violet jóvoltából

„A Jaime-t alakító Roberto Suárez olyan valaki, akivel már régóta szerettem volna együtt dolgozni, és nagyon gyorsan elfogadta” – mondja a filmes. „Nagyon csodálom őt, nemcsak mint színészt, hanem mint nagyszerű színházi alkotót is. Szóval nagyon szerettem volna vele dolgozni az egész életen át. [creative] folyamat. A forgatókönyv különböző változatait olvasta, ötleteket dobott ki, és ezek mindig zseniális ötletek voltak. Ő is nagyszerű ember.”

Hogy szereplőket találjon Argentínában, Borgia castingokon, emberek megkérdezésén és filmnézésen keresztül kezdett felfedezni a lehetőségeket. „Tehát a casting folyamatának különböző részei és megközelítései voltak, és nagyon örülök a szereplőgárdanak, amit találtam” – összegzi.

A kutyaszínész valaha is okozott kihívást a forgatáson? „A kutya mindig tökéletes volt” – mondja Borgia. – Soha nem volt gondunk a kutyával. Kivéve azt az egy alkalmat, amikor a dolgok szőrössé váltak. „Csak egyszer beleesett a medencébe, és két-három órán keresztül meg kellett szárítanunk a haját” – mondja.

És nem, a rendező nem a kiképezhetősége miatt választott egy afgán kopót, hanem az esztétikája, a megjelenése miatt. „Tulajdonképpen elkezdtem kutatni az interneten, hogyan neveljek egy kutyát” – mondja Borgia. „És az afgán kopó nagyon alacsony volt a kiképezhető kutyák listáján, jóval a border collie, a német juhász és mások alatt.”

De a kreatív csapat találkozott egy férfival, aki nyolc afgán kopóval él együtt. „Van ebben egy másik film is” – mondja Borgia THR mosolyogva. „De azt mondta nekünk, hogy az afgánok nehezek, de van egy kutyája, aki nagyon fiatal és más. Azt mondta, olyan, mint egy labrador egy afgán testében. Nagyon szociális volt és nagyon nyugodt.”

„Prince” – Alpha Violet jóvoltából

Borgia számára a története Herceg Kibontakozhat egy adott környezetben, de elvárja, hogy a világ különböző részein a közönség felismerje a film által feltárt kulcsfontosságú témákat és kérdéseket. „Maga a történet univerzális, de a legfontosabb számomra a karakterek és a kapcsolatuk, valamint a film hangvétele volt. Úgy éreztem, hogy másképp tudom csinálni. Az eredeti dolog az, hogy egy szerző hogyan tudja mássá tenni egy film előfeltételét.”

Mi lesz Borgia sorsa? „Szeretnék beszélni róla, de fogalmam sincs” – mondja THR. „Valahányszor befejezek egy filmet, tényleg nem tudom, hogy készítek-e még egyet. Vagy legalábbis így érzem magam. De tudom, hogy fogok, mert ez olyan, mint egy függőség. Tudod, hogy újra bele fogok esni.”