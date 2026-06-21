A Radiohead munkatársa, Jonny Greenwood a bojkott által vezetett műsorlemondásokat a „könyvek polcról való levételéhez” hasonlítja.

A Radiohead munkatársa, Jonny Greenwood a bojkott miatt lemondott izraeli fellépéseit a „könyvek polcokról való levételéhez” hasonlította.

2024 májusában és 2025 márciusában Greenwood Tel-Avivban játszott Dudu Tassa izraeli zenésszel, amiért a Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) mozgalom bírálatokat kapott. A duó 2025 júniusára Bristolban és Londonban tervezett pár brit fellépését később a palesztin-párti kampányolók nyomására törölték.

A Palesztin Kampány Izrael Akadémiai és Kulturális Bojkottjáért (PACBI) azt mondta, hogy a törlések „békés BDS nyomást követtek”, arra hivatkozva, hogy a művészek „egyértelmű és megcáfolhatatlan kapcsolatai vannak Izrael gázai népirtásával, amely legalább 62 000 palesztint ölt meg”. A bejegyzésben az is szerepel, hogy „Dudu Tassa többször is vendégül látta a népirtó izraeli erőket a palesztinok gázai mészárlásai között, és készségesen fellépett az apartheid Izrael kulturális nagyköveteként.”

A palesztinok üdvözlik Jonny Greenwood és Dudu Tassa koncertjének lemondását, amelyre az Egyesült Királyságban, Bristolban kellett volna sor kerülni június 23-án, és fehérre meszelték volna a 2,3 milliós gázai palesztin elleni izraeli népirtást és a telepes-gyarmati apartheid rezsimjét. pic.twitter.com/PE12H1ohVL — PACBI – BDS mozgalom (@PACBI) 2025. május 1

Greenwood most interjút adott neki El Paísamelyben arra kérték, hogy hasonlítsa össze az izraeli játékkal kapcsolatos álláspontját az 1980-as évek dél-afrikai apartheid kulturális bojkottjával.

„Számos izraeli film, író és zenész rajongó vagyok, és a Duduval készített zene olyan dalokat támaszt fel, amelyek régebbiek, mint az egymással jelenleg harcoló országok többsége” – válaszolta Greenwood.

„Ez mindig fontosabb lesz számomra” – tette hozzá. „Madridban vannak olyan könyvesboltok, amelyek nyíltan árulják Amos Oz regényeit, és ő izraeli. Számomra a zene lemondása ugyanaz, mint a könyvek levétele a polcokról.”

Greenwood közleményben reagált a törlések idején, mondván: „A helyszínek és feddhetetlen személyzetük elég hiteles fenyegetést kapott ahhoz, hogy arra a következtetésre juthassanak, hogy nem biztonságos a folytatás.”

„A zenészeket arra kényszeríteni, hogy ne lépjenek fel, és megtagadni a lehetőséget azoktól, akik hallani akarnak tőlük, magától értetődően a cenzúra és az elhallgattatás módszere” – folytatta. „Ha a helyszíneket megfélemlítik a bemutatóinkra, az nem segít elérni azt a békét és igazságosságot, amelyet a Közel-Keleten mindenki megérdemel. Ezt a törlést a mögötte álló kampányolók győzelemként értékelik, de nem látunk semmi ünnepelnivalót, és nem látjuk, hogy bármi pozitív eredményt értek volna el.”

Ez a vita a Radiohead tagjai elleni, izraeli fellépéseik miatti régóta tartó visszhangot követte. 2017-ben a banda Tel-Avivban játszott, annak ellenére, hogy tiltakozásuk felszólította őket, hogy ne tegyenek, és olyan szereplők, mint Roger Waters, Thurston Moore, a Young Fathers és Desmond Tutu érsek írták alá az Artists For Palestine UK nyílt levelét, amelyben felszólították őket, hogy mondják le.

Thom Yorke később így reagált a 2017-es vitára: „Egy országban játszani nem egyenlő a kormány támogatásával. Mi sem támogatjuk Netanjahut, mint Trumpot.” Ugyanebben az időben Ken Loach rendezővel is összetűzésbe keveredett a Twitteren, miután Loach megkérdezte, hogy a Radiohead „az elnyomottakkal vagy az elnyomóval állna-e?”

A PACBI azóta azt mondta, hogy a Radiohead „még nem kér bocsánatot” a műsorban való részvételért, és ismét a zenekar 2025-ös brit és európai turnéjának bojkottjára szólított fel.

Yorke 2024 októberében ismét vita tárgyává vált, amikor egy melbourne-i egyéni show során összeveszett egy tüntetővel. Miután a közönség soraiban egy palesztin-barát kampányoló felkiáltott a színpadon, a frontember azt mondta: „Gyere fel, és mondd ezt, itt. Gyere fel a kurva színpadra, és mondd, amit mondani akarsz. De ne állj ott, mint egy gyáva, hanem gyere ide, és mondd ki.” Yorke ezután rövid időre lesétált a színpadról, majd visszatért a „Karma Police” előadására.

2025 májusában Yorke megosztott egy hosszú bejegyzést, amelyben megpróbálta elmagyarázni álláspontját az izraeli-palesztinai konfliktussal kapcsolatban.

„Valaki, aki tavaly a sötétből kiabált velem, amikor gitárt vettem fel, hogy egyedül énekeljem el az utolsó dalt 9000 ember előtt Melbourne-ben, nem igazán tűnt a legjobb pillanatnak a gázai humanitárius katasztrófa megvitatására” – kezdte Yorke. „Utána is megdöbbentett, hogy az állítólagos hallgatásomat valahogy cinkosságnak vették, és küzdöttem, hogy megfelelő választ találjak erre, és folytassam a turné többi fellépését.”

„Ez a csend, az a törekvésem, hogy tiszteletet mutassam mindazok iránt, akik szenvednek és meghaltak, és hogy ne bagatellizáljam ezt néhány szóban, lehetővé tette más opportunista csoportok számára, hogy megfélemlítéssel és rágalmazással töltsék ki a hiányokat, és sajnálom, hogy megadtam nekik ezt a lehetőséget. Ez súlyosan megviselte a mentális egészségemet” – folytatta, majd azt mondta, hogy zenéjét nem kellene eléggé támogatnia. szélsőségesség vagy mások dehumanizálása”.

Azt mondta, Netanjahu „teljesen kicsúszott az irányítás alól”, és a „nemzetközi közösségnek minden tőle telhető nyomást kell rájuk gyakorolnia, hogy abbahagyják”, miközben azzal érvelt, hogy „a megkérdőjelezhetetlen Szabad Palesztina refrén, amely mindannyiunkat körülvesz, nem ad választ arra az egyszerű kérdésre, hogy miért nem adták vissza még mindig a túszokat? Milyen okból?

Néhányan kritizálták Yorke megjegyzéseit, köztük Reggie Watts, aki kijelentette, hogy „csalódottan látja, hogy Thom kijelentése sértett érzéseit helyezi a középpontba, és rajongói követeléseit a „szociális média boszorkányüldözéseként” fogalmazza meg, ahelyett, hogy felismerték volna, hogy sürgősen felszólítják őt, hogy felszólaljon a világtörténelmi palesztin humanitárius válság ellen.

Tavaly októberben Yorke azt mondta, hogy a Radiohead „egyáltalán nem” fog visszatérni Izraelbe, mivel „nem szeretne 5000 mérföldre a Netanjahu-rezsim közelében lenni”.

2024 januárjában a Radiohead gitárosa, Ed O'Brien ezt írta: „Mint sokan közületek, én is túl borzasztónak találtam az október 7-i eseményeket és azt, ami utána következett. Minden, amit megpróbáltam leírni, teljesen alkalmatlannak tűnik. Tűzszünet most. Visszaadja a túszokat.”