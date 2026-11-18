Raye bejelentette a második főshow-t a londoni BST Hyde Park 2027-ben a hatalmas kereslet nyomán.

A hónap elején bejelentették, hogy a dél-londoni énekesnő a szabadtéri koncertsorozat 2027-es kiadásának egyik főszereplője, csatlakozva a Bon Jovihoz és a Muse-hoz a számla élén.

Július 10-én, szombaton megerősítették, hogy fellép, Sienna Spiro és számos hamarosan bejelentett művész csatlakozott hozzá. Most, a hatalmas kereslet és az első előadás fogyása miatt, megerősítették a második estére, július 11-én, vasárnap.

A második éjszaka bejelentésével Raye minden este akár 75 000 ember előtt is fellép – vagyis összesen 150 000 embernek léphet fel az Egyesült Királyság fővárosában két egymást követő este.

Az előző estéhez hasonlóan Raye-hez Spiro is csatlakozik ezen a bemutatón, a többi művészt pedig egy későbbi időpontban erősítik meg. A jegyek értékesítése november 20-án, pénteken 10 órakor kezdődik. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A BST Hyde Park nyerőgépek bejelentése egy hatalmas év közepette érkezik Raye számára: legújabb albuma, a 'This Music May Contain Hope' márciusi zuhanása után a brit slágerlisták élére került, valamint a 'Where Is My Husband!' című kislemeze. az Egyesült Királyság második első számú helyévé vált, és meghaladta az 1,5 milliárdos adatfolyamot.

Az év elején Grammy-díjat is átvehetett a társadalmi változásért járó legjobb dal kategóriában az Ice Cream Man című filmben, később pedig egy hatalmas zenekari díszletet játszott a Royal Albert Hallban, a Reading & Leeds Festival címet a 2026-os Mercury-díj nyerteseként hirdették ki.

A hét elején a 2027-es Grammy-díjra a legtöbbet jelölt előadóként jelentették be, aki olyan hatalmas kategóriákban kapott díjakat, mint az év dala és az év lemeze a „Where is My Husband!” címmel, valamint az év albuma a második albumáért. Az este 11 díjra beválogatott Raye most holtversenyben van a legtöbb női előadó jelölésében egy év alatt Beyoncéval, aki ezt 2025-ben tette meg.

A Spiro számára a támogatás azután érkezik, hogy az énekes csatlakozott Raye-hez az All Points East-nél, 2026 eddigi legnagyobb brit debütáló albumával a „Visitor”-val, és elnyerte a legjobb új előadó díjat az MTV VMA-n.

Az énekesnő a BRITs Critics' Choice-ra is bekerült Forbes 30 30 alattés jelölték a jövő évi Grammy-díjra a legjobb új előadó kategóriában.

A Raye-t támogató további nevek és a BST Hyde Park 2027-es kiadásának további főcímei egy későbbi időpontban kerülnek bejelentésre. Ezen a nyáron az eseményen a Garth Brooks, az ATEEZ, a Maroon 5, a Mumford & Sons, a Duran Duran, a Pitbull és Lewis Capaldi főszereplője volt.