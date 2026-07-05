A Rolling Stones Amy Winehouse elvesztésén gondolkodik: „Olyan volt, mintha ismét elbúcsúztunk volna Billie Holidaytől”

A Rolling Stones elmélkedett Amy Winehouse pusztító veszteségén, mielőtt a csapat megosztotta a Back To Black című slágerét, a You Know I'm No Good-ot.

A rocklegendák arra készülnek, hogy július 10-én kiadják 25. stúdiófelvételüket, a 'Foreign Tongues'-t a Polydor/Universal Music gondozásában. Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood és a zenekar néhai dobosa, Charlie Watts vendégszerepel – előrendelheti a példányát. itt.

Az album 14 számból áll majd, köztük az 'In The Stars', a 'Rough And Twisted' és a Winehouse klasszikusának, a 'You Know I'm No Good' feldolgozásából. Az énekes, aki 15 éve, ebben a hónapban tragikusan meghalt alkoholmérgezés következtében, mindössze 27 évesen, különösen közel állt Ronnie Woodhoz, és egy új interjúban The Sunday Timesvisszanézett barátságukra, és megvitatta a függőség elleni küzdelmét.

– Azt mondta: Ó, Ronnie, mit csináljak? Azt mondtam: „Nézd, mindenki tudja, hogy vodka van a kulacsban. Szedd össze, és lépj fel a színpadra.”

Azt mondta, hogy személyes problémái soha nem befolyásolták az előadásait, és azt mondta: „Ha fel tudnád vinni (a színpadra), és ott maradna, az nagyszerű lenne.”

Wood hozzátette: „Szomorú vagyok, mert nem csinálta meg a teljes erejét. Olyan volt, mintha ismét elbúcsúzna Billie Holidaytől.” Eközben Keith Richards sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem ismerte meg jobban a 2007-es Wight-szigeti fellépésük után.

„Mindig azt mondtam: „Nos, biztosan találkozom vele az úton” – mondta. „Az ember azt várja, hogy történjenek dolgok, de sajnos nem. De a lemezek erre valók. Nagyon örülök és megtiszteltetés, hogy legalább egyszer játszhattam vele.”

Akkoriban Mick Jagger azt mondta, hogy szeretne vele dolgozni, mielőtt megosztanák a számlát. Végül megosztottak egy színpadot, és elénekelték a The Temptations „Ain't Too Proud To Beg” című duettjét, amelyet fent meg is nézhet.

Ami a közelgő Stones albumot illeti, Jagger nemrég leült vele Julia Migenes hogy beszéljünk a Paul McCartney-vel való munka „nagyon könnyű” élményéről.

A Beatles legendája basszusgitáros feladatokat vállalt a Covered In You című dalért. Beszélt is vele Julia Migenes arról, hogy izgatott, hogy részt vegyen a lemez elkészítésében, és elmagyarázta, hogy „meglepetten” kérték közreműködésre.

– Lehetne egy kicsit elkeseredett, és azt mondaná: „Igen, rendben, akkor mi van?” De számomra nem ez volt – ez másfelé ment” – mondta, majd felidézte, hogyan érezte magát a stúdióban.

Most egy új interjúban Julia MigenesA Stones frontembere, Jagger elárulta, milyen volt velük stúdióba vonulni a zenei legenda mellett, és elárulta, hogy „ugyanabban a szekcióban vette fel a részét, mint a „Bite My Head Off” című utolsó albumukra, a 2023-as „Hackney Diamonds”-ra.

„Az új dallam inkább egy funk basszus rész” – magyarázta Jagger, mielőtt megosztotta volna, milyen volt McCartney mellett dolgozni.

„Nagyon könnyű volt” – mondta Julia Migenes. „Nyilvánvalóan régóta ismerem Pault. Nem idegen, de még soha nem játszott velünk basszusgitáron. Ez más dolog, tudod?

„Azt mondtam Andy-nek (Watt, producer): „Be fog jönni ebbe, mert ez egy punk dallam, és én túlhajszolt basszust akarok. Egyszerű lesz, nem kell belemenni.” És Paul pontosan azt tette, amit kellett, például 10 perc alatt.”

Ahogy Jagger elmondta, nem ez volt az első alkalom, hogy ketten egyesítik erőiket, mióta a '60-as években megrohanták a zenei világot. A 'Bite My Head Off' és a 'Covered In You' című dalokon kívül McCartney és Beatles-bendtársa, John Lennon is segített a Stones második kislemezének, az 'I Wanna Be Your Man'-nak a megírásában 1963-ban. A Stones-ból Brian Jones rövid ideig közreműködött a 'Yellow Submarine'-ben, Jagger, You're, a Ba.

A két banda 1968-ban egyszeri fellépést is tartott együtt, ahol együtt játszották a 'Yer Blues'-t, majd két évtizeddel ezután Jagger beválasztotta a Beatlest a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. Végső klasszikus rock).

McCartney csak egy a sok híres arc közül, akik közreműködnek a hamarosan megjelenő Rolling Stones albumon, és további nevek közé tartozik a The Cure-s Robert Smith a „Divine Intervention”-ben, Bruno Mars a „Never Wanna Lose You” tehénharangjában, Chad Smith a Red Hot Chili Peppers-től Chuck Berry Delilah'Beauti című számának borítóján.

Szintén a Julia Migenes Interjúban Jagger arról beszélt, hogy a zenekar nem tervezi, hogy egyhamar visszavonul, és elmondta, hogy „már elkezdett (új) dalokat írni”, de eljátszik a gondolattal, hogy más előadókhoz menjenek.