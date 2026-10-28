A sci-fi amely csődbe vitte a világ egyik legnagyobb videojáték-stúdióját és ma kultuszfilm

2026.10.28.

Egy ambiciózus sci-fi egyszerre ígért technológiai forradalmat és új filmnyelvet. A végeredmény mégis egy drága kísérlet lett, amely a játékvilág egyik zászlóshajóját a szakadék szélére sodorta. Két évtizeddel később ugyanaz a mű már kultikus státuszt élvez, és olyan apró részletekért rajonganak, amelyek idején elhalványultak a pénzügyi fiaskó árnyékában.

Amikor a játékvilág nagyot álmodott

A kétezres évek elején a Square – a Final Fantasy név mögött álló óriás – nem elégedett meg a játékokkal. A stúdió Hawaiin alapított saját filmdivíziót, és belevágott minden idők legmerészebb CGI vállalkozásába. Az ötlet vezetője Hironobu Sakaguchi volt, aki hitte, hogy a fotórealisztikus emberek végre a moziban is megállják a helyüket. A cél nem csupán látványos akció, hanem egy „virtuális színésznő” megteremtése volt, aki több filmen átívelő karriert futhat be.

A fotórealisztikus forradalom ára

A produkció költségei fékezhetetlenül nőttek, miközben a technika határai nyikorogtak. Több száz művész és mérnök dolgozott, miközben a renderfarmok éjjel-nappal izzottak. Minden egyes hajszál, bőrpórus és finom ránc külön-külön aprólékos munkát igényelt. A főhős, Aki Ross, a digitális színjátszás jövőjeként tűnt fel, mégis a vásznon valami hiányzott. Ahogy sokan megfogalmazták: „a kép lenyűgöző, de a tekintet üres.”

Miért bukott a mozikban?

A közönség és a kritika közt furcsa törés keletkezett. A vizualitás szinte hipnotikus, de az érzelmi azonosulás ingatag maradt. A hírhedt „uncanny valley” – a túlzottan élethű, mégis kissé idegen hatás – sok nézőt visszalökött a székébe. A marketing egyszerre célozta a sci-fi rajongókat és a szélesebb közönséget, de egyikhez sem szólt elég tisztán. A 2001-es nyár erős mezőnyt hozott, és a film drámai középpontja nem tudott elég hangosan szólni. „Túl hamar, túl drágán” – suttogták a folyosókon, miközben a jegybevétel jócskán a várakozások alatt maradt.

A stúdió, amely a csőd szélére sodródott

A veszteségek rekord magasak lettek, és a vállalat vezetése megrendült. A filmrészleg hamarosan bezárt, Sakaguchi pedig háttérbe lépett. A Square később az Enix-szel egyesült, hogy stabilabb pályára álljon. A történet így nem a teljes összeomlásról, inkább a fájdalmas józanodásról szól. A játékfejlesztés visszanyerte a fókuszt, de a mozi felé tett nagy ugrás mély sebként maradt a vállalati emlékezetben.

Hogyan lett kultusz?

Az idő finom kurátor, és a film új életre kelt. A Blu-ray kiadások és elemző videók kiemelték azokat a virtuóz részleteket, amelyek a premier idején elsikkadtak. A lírai, öko-spirituális történet, Elliot Goldenthal sötéten szépséges zenéje és a 2000-es évek elejének futurisztikus, mégis melankolikus hangulata erős érzelmi visszhangot kapott. Egyre többen mondják: „Nem hibátlan, de merész és őszinte.” A film ma már inkább különös kőzetmag, amelyben a korszak összes reménye és félelme kristályosodik.

Amiért ma működik: a korát megelőző technika, a bátor esztétika, a csendes-lírai sci-fi hang, egy női főhős emberi és nem szexista ábrázolása, valamint a nagy vállalati bukás mögött felsejlő alkotói kockázatvállalás.

Előképek és örökség

Sokan vitatják, de a film úttörő munkája nélkül másképp nézne ki a modern CGI. A mo-cap és a fotórealisztikus bőrmodellezés fejlődése hirtelen kapott új lökést. Későbbi sikerek – az animációs óriások és a hibrid technikát használó blockbusterek – tanultak ebből a vakmerőségből. A piac is okosabb lett: a technológiai ugrásokat ma fókuszáltabb, moduláris projektek vezetik, és a kreatív kockázat mögött kifinomultabb pénzügyi védőhálók feszülnek.

Mit üzen ma ez a film?

Először is, hogy a forma és a lélek nem ellenségek, de nehéz őket szervesen összebékíteni. Másodszor, hogy a nagy álmok ára tényleg nagy, és néha a bukás a legjobb tanár. Végül, hogy a kultusz nem mindig azonnal születik: néha évek csendes vitái, apró rajongótáborok és újranézések emelik piedesztálra a kor egykori mostohagyermekét. „Nem a technika a hős, hanem amit a technika a szívhez hozzá tud tenni” – ez a mondat talán ma erősebben hangzik, mint valaha.

Ma már érdemes új szemmel nézni ezt a valaha sokat szidott sci-fit. A hibáiban ott a bátorság, az erényeiben a jövő ízelítője. És ha valamiért muszáj hálásnak lennünk, az az, hogy egy fájdalmas kísérlet megmutatta, hol húzódik a technológia és az ember láthatatlan határvonala. Egy határ, amelyhez újra és újra vissza fogunk térni, valahányszor túl nagyot merünk álmodni.