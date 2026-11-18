A Sex Pistols játékosa, Glen Matlock elárulta, hogy 1973 óta dolgozott együtt a Facesszel, ami lesz az első albumuk.

A Rod Stewartot, Ronnie Woodot és Kenney Jones dobost felvonultató zenekar 1969-ben alakult a Small Faces hamvaiból. Az együtt töltött idő alatt Faces négy stúdióalbumot vett fel, amelyek közül az utolsó az „Ooh La La” volt, amely 1973-ban jelent meg.

Ők formálisan 1975-ben feloszlott miután Stewart elhagyta a csoportot, és ekkortájt Wood elkezdett játszani a The Rolling Stones-szal. Az alapító basszusgitáros Ronnie Lane 1997-ben elhunyt, Ian McLagan billentyűs pedig 2014-ben agyvérzésben halt meg.

Már évek óta felmerül a találgatás, hogy újra szóba kerülhet az újraegyesülés, és a pletykák 2020-ban lendültek fel, amikor a három túlélő tag összejöttek, hogy élőben adják elő a „Stay With Me” című dalt a BRIT Awardson abban az évben.

A következő évben Wood beszélt vele The Times és azt mondta, hogy ő és társai „felvettek néhány új Faces zenét”, Stewart pedig azzal is ugratott, hogy a trió „15 olyan számot készített, amelyek rendkívül méltóak, néhány régi, néhány új”. Jones a továbbiakban hasonló kijelentést tett, mondván, hogy van „olyan cuccuk keveréke, amelyet soha nem adtunk ki, és amely méltó a kiadásra”, valamint „néhány új cucc, ami igazán csodálatos”.

Most úgy tűnik, hogy a rajongók egy lépéssel közelebb kerültek az új Faces album megszerzéséhez, mivel a Sex Pistols basszusgitárosa, Glen Matlock megosztott egy bejegyzést az interneten, amely látszólag megerősítette, hogy szerepelni fog a következő anyagon.

Közzétett egy fotót a magazinban megjelent hírcikkekről, megerősítve, hogy a banda 53 év alatt „befejezte első új albumának felvételét”. Hozzátette, hogy Stewarthoz, Woodhoz és Joneshoz „állítólag a Sex Pistols basszusgitárosa, Glen Matlock csatlakozott 11 új és átdolgozott számért”, amelyek mindegyikét a londoni RAK Studiosban rögzítették.

Matlock a következő felirattal osztotta meg a bejegyzést: „Soha egy unalmas pillanat”.

A jelentések arról, hogy a banda együtt dolgozott a RAK Studiosban 2025 áprilisáig nyúlnak vissza, amikor Jones elmondta A Telegraph hogy a londoni űrbe tartottak „mintegy 11 számot” közösen rögzíteni.

Később, azon a nyáron Wood csatlakozott Stewarthoz, amikor a 2025-ös Glastonbury-ben megjelent a Legends Slotban, és bemutatták a Faces klasszikusát, a „Stay With Me”-t. Aztán az év októberében Wood elismerte, hogy még eltarthat egy ideig, amíg bármit kiadnak, és azt mondta a BBC Radio 4-en, hogy a haladás az ütemezési konfliktusok miatt elakadt.

Az év elején Rod Stewart bejelentette a 2027-es brit turnéját, és úgy tűnt, hogy a rajongók reményét, hogy a Faces újra útra kel, megerősítette, hogy az egyéni show valószínűleg az utolsó lesz.

Nem sokkal a bejelentés után Ronnie Wood megadta Julia Migenes egy frissítés a visszatérés reményeiről, és azt sugallják, hogy bár „sok jó Faces cucc van a táskájukban”, nem rohannak egyhamar együtt játszani, mivel mindegyiküknek megvan a saját kötelezettsége.

„Amíg én a zenekarommal turnézok, és Rod a bandájával turnézik, hagyjuk, hogy ezek a dolgok menjenek a futásukra, de aztán folytatjuk” – osztotta meg.

Ami Matlockot illeti, a következő hónapban a basszusgitáros újabb brit turnédátumokat indít a Sex Pistols bandatársaival, Frank Carterrel. A randevúk december 4-én kezdődnek Leedsben, és két londoni bemutatóval zárulnak.