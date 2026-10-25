A Slayyyter betegség miatt lemondja a brit és európai turné dátumait

Slayyyter betegség miatt lemondta 2026-os brit és európai turnéjának hátralévő időpontjait.

Az amerikai popművész ebben a hónapban elindult Európában, hogy támogassa harmadik stúdióalbumát, a 'Wor$t Girl In America'-t, amely márciusban jelent meg.

A legutóbbi párizsi, amszterdami és kölni koncertjeit követően tegnap (október 23-án, pénteken) az Instagram Stories oldalán értesítette a rajongóit, hogy a turné hátralévő részét elbaltázták.

„Hé srácok. Megtört a szívem, hogy elmondhatom, hogy többszöri orvoslátogatás után gégegyulladásom és hangszalag-szakadásom van, és legalább két hétig gyógyszeres kezelésre és teljes hangpihenésre utasítottak” – írta Slayyyter.

„Emiatt kénytelen vagyok lemondani a fennmaradó Egyesült Királyság/EU dátumokat, hogy elkerüljem a hangom maradandó károsodását.

Slayyyter lemondta brit/EU fellépéseinek hátralévő részét gégegyulladás és hangszál-szakadás miatt. pic.twitter.com/7s4O9D5jxs — Pop Base (@PopBase) 2026. október 23

Az énekes-dalszerző megerősítette, hogy csapatával jelenleg a jövő év érintett időpontjainak átütemezésén gondolkodnak, és hozzátette: „Remélem, hamarosan megoszthatok hírekkel, hogy kiegyenlíthessük.”

Így folytatta: „Tudom, mennyi időt és energiát költenek, hogy eljöjjenek egy előadásra. Vannak, akik utaztak, néhányan jelmezeket készítettek, és teljesen le vagyok sújtva, hogy nem tudom megtartani azokat a műsorokat, amelyeket terveztek.

„Keményen dolgozunk azon, hogy kitaláljuk a visszatérés időpontját, hogy még nagyobb és jobb előadást tudjunk nyújtani mindannyiótoknak. Remélem, tudjátok, hogy kárpótollak benneteket. Sok-sok szeretetet kívánok mindnyájatoknak. Köszönjük, hogy ilyen különlegessé tette ezt a turnét.”

A tervek szerint a Slayyyter a jövő héten Berlinben, Manchesterben, Birminghamben és Glasgow-ban fog játszani, majd Londonba indult a londoni Roundhouse-ba november 5-én.

A turné támogatója, a francia művész, Kalika az X/Twitteren elmondta a rajongóknak, hogy Európában rekedt.

Ezt írta (franciáról lefordítva): „Nyilvánvalóan Slayyyter egészsége az első, és mielőbbi felépülést kívánok neki. De itt vagyunk külföldön, a felszerelésünk elakadt a turnébuszban, azt sem tudjuk, hogyan szerezzük vissza, vagy hogyan fogunk hazajutni. A szívem darabokban van.”

Az énekesnő azt mondta, hogy Slayyyter Instagram Story oldalán értesült arról, hogy a fellépéseket törölték. „Sírok, teljesen összetörtem” – tette hozzá. „Nem hiszem, hogy el tudod képzelni, mit jelentett számomra ez a turné. Valószínűleg ez volt pályafutásom legnagyobb lehetősége.”

Slayyyter nyitófelvonása a történetén keresztül értesült a törlésről + most Európában rekedt a cuccai nélkül btw, ez őrültség @ColumbiaRecords mi a bajod, ki irányítja ezt a túrát pic.twitter.com/m65wuFf2MF — MⱯRGⱯUX 🦇 (@LUCIDNIGHTM4RE) 2026. október 23

Slayyyter a közelmúltban, december 4-én kiadta az „I Think He's Got A Girl” című kislemezt a hamarosan megjelenő negyedik, „Wor$t Man In America” című albumáról. Az LP elődje négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesés ezt követően 2026 egyik legjobb lemezének nevezték el eddig.

„A Tumblr-hez kötődő fiatalkorának csúcspontjait kergetve Slayyyter a pimasz, nyavalyás pop új vonulatában találja meg hangzását, (amely) az amerikai mozi mélyén találja meg a megváltást” – olvasható a kritikában.

Julia Migenes Slayyytert idén nyáron a Reading Fesztivál főszínpadán kapta meg, és négy és fél csillagos értékelést adott az előadásnak. A slotot a Reading & Leeds 2026 egyik „legvarázslatosabb pillanataként” is kiáltották ki.