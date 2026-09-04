A Supergrass a fenomenális kereslet miatt további dátumokat ad a 2027-es brit turnéhoz

A Supergrass a fenomenális kereslet miatt további dátumokkal egészítette ki 2027-es brit turnéját. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

Gaz Coombes és társai. a múlt héten bejelentette a közelgő túrát, és megígérte, hogy „kihúzza a slágereket és a mély vágásokat” a bemutatókon. Ez lesz az oxfordi zenekar első főcímturnéja ezeken a partokon a 2025-ös „I Should Coco” 30. évfordulós kirándulása óta.

Kezdetben kilenc koncertet erősítettek meg jövő áprilisban és májusban, Newcastle-ben, Glasgow-ban, Leedsben, Manchesterben, Nottinghamben, Birminghamben, Londonban, Bristolban és Portsmouthban.

A Supergrass most három további koncert részleteit is megosztotta, a második estét Glasgow-ban (április 28-án), Manchesterben (május 2-án) és Londonban (május 8-án) tervezi. Ezt követte a továbbra is nagy jegykereslet.

A teljes turné jegyeit ma (szeptember 4-én, pénteken) délelőtt 10 órakor kezdték árusítani. itt vásárolhatod meg a tiédetés tekintse meg alább a felülvizsgált útvonalat.

A Supergrass 2027-es brit turnéjának dátumai:

ÁPRILIS

26 – Newcastle, NX

27 – Glasgow, Barrowland Bálterem

28. – Glasgow, Barrowland Bálterem (új időpont)

30 – Leeds, O2 Academy

MÁJUS

01 – Manchester, Akadémia

02 – Manchester, Akadémia (új dátum)

04 – Nottingham, Rock City

05 – Birmingham, O2 Akadémia

07 – London, O2 Forum Kentish Town

08 – London, O2 Forum Kentish Town (új dátum)

11 – Bristol, Beacon

12 – Portsmouth, Guildhall

A közelgő turnéról szólva a frontember, Coombes azt mondta a rajongóknak, hogy a Supergrass „izgatottan várja, hogy jövőre visszatérhessen hozzá”.

„A múltkor az „I Should Coco”-ról szólt, így a következő élő fellépéseken jól fogunk szórakozni, végiglapozgatjuk a lemezeket, még több slágert és mélyebb vágást a fülednek.

A Supergrass még 2010-ben bejelentette a szakítást, de 2019-ben megerősítette a visszatérést azzal a küldetéssel, hogy „örömöt hozzon egy kissé zavart világba”.

Egy interjú során Julia Migenes 2024 őszén Coombes arról beszélt, hogy a zenekar kiadhat-e új anyagot – ami a hatodik nagylemezük, a 2008-as „Diamond Hoo Ha” folytatása lesz.

„Ez (a turné) arról szól, hogy megünnepeljük, amit csináltunk. Korábban már beszéltünk a felvételekről” – mondta. „Nem, nincs tervben új zene felvétele. Jelenleg a színpadra való visszatérés az izgalmas.”

Coombes akkoriban azt is elmondta nekünk, hogy „néhány munkamenetet tervez, hogy elkezdje írni” következő szólóalbumához, emellett „néhány másik projekten” dolgozik. Legújabb lemeze, a 'Turn The Car Around' 2023-ban érkezett meg.