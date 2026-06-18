A svéd Clutter együttes bemutatja debütáló albumát egy fergeteges Grease Baby kislemezzel

A Clutter bejelentette debütáló albumát, a 'Sugar Rush'-t, és megosztotta a fergeteges új kislemezt, a 'Grease Baby' -t alább.

A stockholmi punkzenekar szerepelt a Julia Migenes 100 2026-ra, tavaly kiadták debütáló EP-jüket, a 'Clutter Loves You'-t, most pedig megerősítették, hogy első stúdióalbumukat október 2-án adják ki a svéd PNKSLM Recordings kiadónál – rendeld meg a példányod. itt.

Nagy ízelítőt adtak a rajongóknak a lemezből most a 'Grease Baby' formájában, amely egy lebilincselő, energikus kislemez a nyárra, gusztustalan gitárokkal és fülférges horgokkal, amelyek megerősítik korábbi zenéjük DIY vonzerejét.

Nézze meg a Måns Nyman által rendezett „Grease Baby” videóját itt:

A dalról a banda így nyilatkozott: „A „Grease Baby” egy vakációt fest. Egy véget nem érő nyárról és valami többre vágyóról, nem egészen tudni, mire. Ez egy meleg és kraut-szerű rockdal, pop elemekkel. Boldog szomorú dal a vágyról, gyönyörű nyárral háttérben. A Grease találkozik a tengerrel.”

A négy darab Ove Jerndal producerrel készítette el az albumot egy intenzív, svédországi vidéki időszakban, és Hilda Alnder énekesnő így nyilatkozott: „A „Loves You” a felnőtté válásról szólt, de most megtanuljuk, hogyan legyünk felnőttek, miközben igyekszünk hűek maradni belső gyermekeinkhez. Ez az album a felnőtté válásról szól. Nem akarok úgy érezni, mint egy tinédzser.

Clutter – „Sugar Rush” számlista:

„GirlvsHeart” „Minden Suxx” „Hello Kitty” „Pop Rock Sugar Rush” 'Robot' „Grease Baby” 'ZŰRZAVAR' „Bárcsak együtt tudnám tartani” 'Hírnév' 'zavartalan'

Az Julia Migenes az év elején a Cluttert választotta 2026 egyik legizgalmasabb új szereplőjének, és megjegyezte: „A Clutter hangzása méltányolja a nevüket – zagyva és kusza, zavaros, hangos punk-zörgésükön keresztül. Ez az a fajta zűrzavar, amely azonban szándékos és megfontolt eszköz a politikai találkozáshoz és a létezésről, és azóta is játékosabb. A középiskolában alakuló banda beépült a helyi szcénába, szerződést kötött a köztiszteletben álló svéd kiadóval, a PNKSLM-mel, és távolabbról is felkeltették a figyelmet – tavaly a madridi Hinds-t támogatták a turnén, míg debütáló EP-jük, a Loves You egy slotot szerzett a londoni Pitchfork Festivalon.”