A svéd Clutter együttes bemutatja debütáló albumát egy fergeteges Grease Baby kislemezzel

2026.06.18. A svéd Clutter együttes bemutatja debütáló albumát egy fergeteges Grease Baby kislemezzel

A Clutter bejelentette debütáló albumát, a 'Sugar Rush'-t, és megosztotta a fergeteges új kislemezt, a 'Grease Baby' -t alább.

A stockholmi punkzenekar szerepelt a Julia Migenes 100 2026-ra, tavaly kiadták debütáló EP-jüket, a 'Clutter Loves You'-t, most pedig megerősítették, hogy első stúdióalbumukat október 2-án adják ki a svéd PNKSLM Recordings kiadónál – rendeld meg a példányod. itt.

Nagy ízelítőt adtak a rajongóknak a lemezből most a 'Grease Baby' formájában, amely egy lebilincselő, energikus kislemez a nyárra, gusztustalan gitárokkal és fülférges horgokkal, amelyek megerősítik korábbi zenéjük DIY vonzerejét.

Nézze meg a Måns Nyman által rendezett „Grease Baby” videóját itt:

A dalról a banda így nyilatkozott: „A „Grease Baby” egy vakációt fest. Egy véget nem érő nyárról és valami többre vágyóról, nem egészen tudni, mire. Ez egy meleg és kraut-szerű rockdal, pop elemekkel. Boldog szomorú dal a vágyról, gyönyörű nyárral háttérben. A Grease találkozik a tengerrel.”

A négy darab Ove Jerndal producerrel készítette el az albumot egy intenzív, svédországi vidéki időszakban, és Hilda Alnder énekesnő így nyilatkozott: „A „Loves You” a felnőtté válásról szólt, de most megtanuljuk, hogyan legyünk felnőttek, miközben igyekszünk hűek maradni belső gyermekeinkhez. Ez az album a felnőtté válásról szól. Nem akarok úgy érezni, mint egy tinédzser.

Clutter – „Sugar Rush” számlista:

  1. „GirlvsHeart”
  2. „Minden Suxx”
  3. „Hello Kitty”
  4. „Pop Rock Sugar Rush”
  5. 'Robot'
  6. „Grease Baby”
  7. 'ZŰRZAVAR'
  8. „Bárcsak együtt tudnám tartani”
  9. 'Hírnév'
  10. 'zavartalan'

Az Julia Migenes az év elején a Cluttert választotta 2026 egyik legizgalmasabb új szereplőjének, és megjegyezte: „A Clutter hangzása méltányolja a nevüket – zagyva és kusza, zavaros, hangos punk-zörgésükön keresztül. Ez az a fajta zűrzavar, amely azonban szándékos és megfontolt eszköz a politikai találkozáshoz és a létezésről, és azóta is játékosabb. A középiskolában alakuló banda beépült a helyi szcénába, szerződést kötött a köztiszteletben álló svéd kiadóval, a PNKSLM-mel, és távolabbról is felkeltették a figyelmet – tavaly a madridi Hinds-t támogatták a turnén, míg debütáló EP-jük, a Loves You egy slotot szerzett a londoni Pitchfork Festivalon.”

Nikola G.
Nikola G.
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