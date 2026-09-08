„A takony hangja”: a színész 61 éven át gúnyolta a klasszikust amely világhírűvé tette és csak évtizedekkel később békült meg vele

2026.09.08. The Sound of Music

Egyetlen szerep képes egyszerre megváltani és megjelölni egy teljes pályát. Egy világhírű színész évtizedeken át csipkelődött azzal a filmmel, amely mindenhová elkísérte. Sokáig a gúny maradt a pajzs, a megbékélés pedig csak évekkel később kopogtatott.

A gúny forrása

Christopher Plummer pályáját a hatalmas sikerű musical indította rakétára 1965-ben. A film édességét sokalló színész sajátos csúfnevet adott neki, és évekig ezzel a képlettel viccelődött. „A túl sok cukor elnyomja az emberben a savanyút” – mondta később fanyar humorral.

Plummer szerint a nagy stúdiók csillogása gyakran lecsiszolja a karakterek éleit. „A részletek kemények, de a csomag puhára van tömve” – összegzett egy korai interjúban. A csúfolódás mögött valódi művészi frusztráció és szerepfelfogásbeli ellentét húzódott.

Egy kapitány, aki lapos maradt

A von Trapp kapitány figuráját Plummer „túl egyenes vonalnak” érezte, kevés árnyalattal és belső zajjal. A forgatáson igyekezett több keménységet és iróniát csempészni a jelenetekbe. „Legyen benne egy kis tüske, mert úgy lesz igaz” – kérte többször a rendezőt.

A dalokat többnyire szinkronhang adta elő helyette, ami tovább fokozta a távolságot a szereptől. A mozi gépezete precíz volt, mégis hidegen hagyta a szerep belső íve. A közönség imádta a filmet, ő viszont idegennek érezte saját jelenlétét benne.

A csapda, amit a siker állít

A váratlanul óriási siker rögzítette őt a köztudatban egyetlen archetípusként. A színpadon Shakespeare, a filmben sokféle árnyalat, mégis minden út a nagy musicalhez vezetett vissza. „A címke hangos, a többi munka halk marad” – morgott egy későbbi beszélgetésben.

Az ilyen skatulyázás komoly stratégiai kihívás bármely művésznek. Plummer ezért különösen elszánt lett, hogy keményebb, veszélyesebb szerepekkel egyensúlyozza a képet. A cél a saját hang visszaszerzése volt, nem a múlt kitörlése.

A megbékélés lassú íve

Ahogy múltak az évek, a távolság segített a film újraértékelésében. Plummer elismerte Robert Wise rendező eszményi fegyelmezettségét, a zene ipari pontosságát, és Julie Andrews elragadó profizmusát. „Julie maga a tiszta fény, és azt nem lehet elvitatni” – mondta felmelegedő hangon.

Később már úgy fogalmazott, hogy a film „a maga műfajában tökéletesen megmunkált darab”. A személyes ízlés és a közönség öröme közti feszültséget végül tisztelet váltotta fel. Nem lett a filmből új szerelem, de lett új méltánylás.

A rajongók iránti hála is erősödött, mert generációk nőttek fel a dalokon. „Nem kell mindent szeretni, amit csinálsz, de tudnod kell érteni azt, amit ad” – fogalmazott késői interjúiban. Ez a mondat a keserű gúnyból empátiát formált.

A kettős mérleg: művész és közönség

A történet nem a szégyen meséje, hanem a távolságból születő árnyaltságé. Egy nagy siker sokszor idegen a saját ízlésedtől, mégis hordoz vitathatatlan értéket. A megbékélés itt nem a kompromisszum diadala, hanem a megértés új ritmusa.

Plummer életrajza így lett két hangszeren játszott zene: a gúny kontrája és az elfogadás dallama. A végén egyik sem győzött teljes erővel, de együtt tisztább hangzást adtak. Ez a kettősség tette őt végül még emberibbé, még inkább hitelessé.

Mit tanulhatunk ebből ma?

  • A siker néha túl hangos tükör, amelyben nehéz meglátni a saját arcod.

A néző számára a film örök ünnep, az alkotónak pedig sokszor örök kérdőjel. Mindkettő igaz, és mindkettő teljes. A filmtörténetben így marad hely a kétségnek, és hely a hálának is.

Végül ez a hosszúra nyúlt kör nem törölte el a régi csipkelődést. Inkább keretet adott neki, amelyben a szakmai tisztelet és a személyes ízlés békét köt. És ebben a békében a nézők továbbra is örömöt találnak, a színész pedig végre csendet.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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