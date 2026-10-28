A Tokiói Filmfesztivál igazgatója, Takeo Hisamatsu több pénzt, több bulit és nagyobb globális profilt szeretne a japán mozi számára

A japán filmes veterán, Takeo Hisamatsu nem számított arra, hogy visszatérhet a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál élére, amely országa legnagyobb moziünnepsége.

„Meglepetés volt, de úgy gondoltam, hogy ez megtiszteltetés és jó lehetőség számomra, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyeket korábban nem tudtam megvalósítani” – mondja.

A japán és hollywoodi stúdiókban végzett hosszú pályafutása után – a Shochiku-nál és a Warner Bros.-nál töltött hosszú vezetői szerepet – Hisamatsut 2017-ben a tokiói fesztivál igazgatójává nevezték ki, és 2021-ig töltötte be a tisztséget. Hiroyasu Ando veterán diplomata, akit 2019-ben neveztek ki a rendezvény elnöki tisztére, ezt követően pedig átvette az irányítást a rendezvényen. Ando gyors változtatásokat hajtott végre, áthelyezte a fesztivált Tokió csillogó Ginza és Hibiya negyedébe, felrázta a programozói stábját, további filmes beszélgetéseket adott, és újjáélesztette a Kurosawa Akira-díjat. De az év elején Ando hirtelen kilépett, és a Hisamatsu újratelepült a csúcsra.

Hisamatsu a japán ipar kegyes és értelmes munkatársaként ismert, és nem hajlandó megvitatni azokat az intézményi machinációkat, amelyek távozásához és visszatéréséhez vezettek. De lelkesedik meglepetésszerű visszaállításának időzítéséért, és alig várja, hogy lenyomja magát.

„Jelenleg úgy érzem, hogy a japán mozi mögött jelentős hátszél van, így szerencsés alkalom, hogy visszatérjek ehhez a munkához” – mondja.

Rámutat a közelmúltban elért nemzetközi áttörésekre, Ryusuke Hamaguchi legjobb nemzetközi játékfilmjének Oscar-díjától kezdve. Vezesd az autómat és Godzilla Mínusz Egytörténelmi vizuális effektusok győzelme a japán animék világszerte növekvő népszerűsége előtt. Japánt választották a májusi cannes-i Marché du Film díszországának, a Busani Nemzetközi Filmfesztiválon pedig több mint 30 japán filmet vetítettek ebben a hónapban. Itthon a japán jegypénztárak rekordot döntöttek, 274,5 milliárd jen (1,8 milliárd dollár) 2025-ben, meghaladva a korábbi 2019-es csúcsot. Megjegyzi, hogy a globális streamerek is sokat fektetnek a japán produkciókba, miközben a kormány a tartalomipart kiemelten növekvő ágazatként jelölte meg, és fokozza támogatását.

„Nyilvánvalóan a japán filmek és filmesek felhívják a figyelmet a világról, és ezeket a trendeket támogatnunk és kamatoztatnunk kell a fesztiválon” – teszi hozzá.

Hisamatsu úgy véli, Tokiónak többet kellene tennie, mint hogy bemutassa a nemzetközi mozit a japán közönségnek. Mivel a hazai filmgyártás a tengerentúlon is megújult figyelemnek örvend, azt is szeretné, ha a fesztivál erősebb kiindulópontként szolgálna a nemzetközi megjelenésre vágyó japán filmesek számára. Ebben az évben a TIFF versenydíjakat hirdetett meg a Nippon Cinema Now számára, amely a kortárs japán filmgyártást mutatja be, valamint egy új TIFF Work-in-Progress kezdeményezést, amely a japán produkciókat nemzetközi fesztiválprogramozókkal és iparági szereplőkkel kapcsolja össze.

A pillanat teljes megragadásához azonban a veterán végrehajtó szerint a fesztivál egyszerűen több erőforrást igényel.

„Több pénzre van szükségünk” – mondja egyértelműen. „Tekintettel a jen közelmúltbeli leértékelődésére és az infláció növekedésére, a korábbi költségvetésünk – filmesek és tehetségek berepülésére, fogadására – nem megy olyan messzire. És a fesztivált bővíteni akarjuk, nem lefaragni.”

Hisamatsu optimista szerint a kormány meg fogja erősíteni támogatását a jövő évi, 40. évfordulós esemény előtt.

„De ezt nem csak feltételezhetjük, ezért azon dolgozunk, hogy több szponzort vonzunk, és bebizonyítsuk nekik, hogy a 40. kiadás értékes bemutató lesz márkáik számára” – teszi hozzá.

A Hisamatsu azt is reméli, hogy a japán stúdiókat toborozhatja, hogy szorosabb partnerséget vállaljanak a fesztivállal, és platformként használják fel.

„Ünnepibb hangulatot kell teremtenünk a fesztivál körül, és ehhez több bulira van szükség” – magyarázza. „Amikor Cannes-ba mész, a bulik nagy része annak, ami különlegessé teszi az eseményt, segítve a filmes szakembereket a hálózatépítésben és új üzleti kapcsolatok kiépítésében. A Busani Nemzetközi Filmfesztiválon a koreai stúdiók a fesztivált használják arra, hogy cégeik bulikat rendezzenek. Több ilyenre van szükségünk Tokióban.”

Idén Japán vezető örökölt stúdiója, a Toho ad otthont az első, csak meghívásra szóló „Toho Izakaya Night”-nak, hogy népszerűsítse projektjeit és hálózatát nemzetközi vendégekkel. Hisamatsu azt mondja, hogy megkereste a többi japán nagyvállalatot rendezvények lebonyolításával kapcsolatban, de nem tudták időben összeszedni a dolgokat.

„Idén még nem álltak készen, de remélhetőleg a 40. kiadásra készen lesznek arra, hogy nagyobb feltűnést keltsenek” – mondja.

Hisamatsu azt mondja, hogy a jövő évi négy évtizedes évfordulót az egész csapata gyülekezésére használja.

„Ez egy lehetőség, hogy értékeljük jelenlegi pozíciónkat a filmfesztiválon – hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni” – magyarázza. „Úgy tekintenek ránk, mint a versenytársunkra Busannal, amely az évek során nagyon megerősödött, de összességében Ázsia teszi ki a globális bevételek mintegy 40 százalékát. Semmi sem indokolja, hogy ne dolgozhatnánk együtt két nagy eseményként, amely az ázsiai mozit mutatja be a világnak.”