A U2 bejelentette a „The Greatest Show On Earth” 2027-es brit és európai stadionturnéját Wolf Alice-szal

A U2 bejelentette 2027-es „The Greatest Show On Earth” stadionturnéjának brit és európai szakaszának részleteit. Nézze meg a dátumokat és a jegy részleteit alább.

Az ír rockikonok, akik hamarosan kiadják régóta várt 16. albumukat, a Carnaval De Luz-t, ebben a hónapban bejelentették, hogy a következő évre fellépnek Dél-Amerikában – ígéretes, hogy további dátumok következnek.

Most, amellett, hogy a közkedvelt kereslet miatt további bemutatókkal bővült Mexikóvárosban, São Paulóban és Buenos Airesben, Bono és társai bejelentették, hogy ellátogatnak Stockholmba, Amszterdamba, Berlinbe, Lisszabonba, Milánóba és Londonba a Wolf Alice minden előadásán. Azt ígérték, hogy Írországban, Spanyolországban és Észak-Amerikában „hamarosan” bejelentik a dátumokat.

„Nem mondhatunk túl sokat a „The Greatest Show On Earth” következő szakaszáról – még mindig csak kitaláljuk – ugratta a The Edge gitáros –, de azt mondhatjuk, hogy Írországban fogjuk befejezni. Nincs máshol, ahol szeretnénk lenni azon a bulin.

A banda hozzátette: „”A Föld legnagyobb show-ja”? Ez most egy dobás. Magunknak éppúgy merész, mint bárki másnak, hogy megpróbáljuk átélni bárki élete legjobb éjszakáját.

„Egy kis showman, egy kis sámán, egy színzavar, ésszerűtlen gitár, basszusgitár és dob, és olyan dallamok, amelyekhez ragaszkodhatsz. Mert ha emberek fognak megjelenni, akkor mi is azok vagyunk.”

Nézze meg a zenekar teljes 2027-es dátumait alább. Jegyek az egyesült királyságbeli és európai dátumokra először a következő címen lesznek kaphatók U2.com Előfizetői előértékesítés, november 2-án, hétfőn 10:00-tól kezdődően elérhető legyen itt.

A U2 Wolf Alice brit és európai turnéi dátumai:

ÁPRILIS

26 – STOCKHOLM, Svédország – Strawberry Arena

28 – STOCKHOLM, Svédország – Strawberry Arena

MÁJUS

5 – PÁRIZS, Franciaország – Stade de France

8 – PÁRIZS, Franciaország – Stade de France

27. – LISSZABON, Portugália – Estadio da Luz

JÚNIUS

5 – AMSTERDAM, Hollandia – Johan Cruijff Arena

6 – AMSTERDAM, Hollandia – Johan Cruijff Arena

18. – LONDON, Egyesült Királyság – Tottenham Hotspur Stadion

19 – LONDON, Egyesült Királyság – Tottenham Hotspur Stadion

30 – BERLIN, Németország – Olympiastadion

JÚLIUS

5 – MILÁNÓ, Olaszország – Stadio San Siro

6 – Milánó, Olaszország – Stadio San Siro

Latin-Amerika műsorai Beck támogatásával a következők:

FEBRUÁR

23 – MEXICO CITY, Mexikó – Estadio GNP Seguros

26. – MEXICO CITY, Mexikó – Estadio GNP Seguros

28 – MEXICO CITY, Mexikó – Estadio GNP Seguros

MÁRCIUS

2 – MEXICO CITY, Mexikó – Estadio GNP Seguros

10 – SÃO PAULO, Brazília – Estádio MorumBIS

12 – SÃO PAULO, Brazília – Estádio MorumBIS

14 – SÃO PAULO, Brazília – Estádio MorumBIS

16 – SÃO PAULO, Brazília – Estádio MorumBIS

23 – BUENOS AIRES, Argentína – Estadio River Plate

25 – BUENOS AIRES, Argentína – Estadio River Plate

27 – BUENOS AIRES, Argentína – Estadio River Plate

Az együttes nemrégiben a stadion próbáin szerepelt Larry Mullen Jr. dobossal, aki 2023-ban nyak- és hátműtéten esett át, majd kiszállt a U2 rezidenciájáról a Las Vegas Sphere-ben.

A múlt hónapban újra csatlakozott a U2-hoz, hogy két meglepetésre hazatért Dublinban, a zenekar 50. évfordulója alkalmából. Jövő héten egy meghitt londoni koncertet is adnak a BBC-nek.

A U2 november 13-án adja ki a Carnaval De Luz-t. Az albumon a néhai, nagyszerű Dolly Parton utoljára felvett éneke szerepel a 'Torn'-on, valamint a 'The Mirror Maker', amely Rosalía előtt tisztelegve íródott.

A Jacknife Lee által készített 12 dalból álló gyűjtemény a spiritualitás, a barátság, a szabadság és a kitartás témáit dolgozza fel, és az év elején két hatszámos EP-t ad ki a csapatnak: „Days Of Ash” és „Easter Lily”. Eddig három kislemezt osztottak meg a 'Street Of Dreams', a 'Silencio' és a 'The Greatest Show On Earth' című számokkal.