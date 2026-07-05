A „Vér és csont gyermekei” szerző, Tomi Adeyemi „Nem fogod nézni” filmváltozat: „Hivatalosan elválasztva a nevem”

Tomi Adeyemi megosztja érzéseit a Paramount Pictures YA-regényének készülő adaptációjával kapcsolatban. Vér és csont gyermekei.

A szerző a közösségi médiában szólította meg munkái minden rajongóját, aki azon tűnődhetett, miért nem népszerűsítette a közelmúltban a 2027. január 15-én mozikba kerülő filmváltozatot. Adeyemi 2018-as legkelendőbb debütáló regényének adaptálásával, Gina Prince-Bythewood rendező filmsztárjaival, a következőkkel: Sucho Mbedu, Tosin Icydria Cole, D,ntonla hia Cole, Lashana Lynch, Regina King, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor és Viola Davis. Adeyemi ügyvezető producerként dolgozik, és ő írta a forgatókönyvet Prince-Bythewooddal.

A szombaton közzétett TikTok-videóban Adeyemi egy képernyőképet mellékelt az azonosítatlan címzetteknek írt üzenetéről, amely így szólt: „Oka van annak, hogy nem teszek közzé semmit a munkám adaptációjáról. Ez minden.”

A videó egy képernyőképet is tartalmazott egy látszólagos üzenetről, amelyet Stenbergnek küldött, aki Amari hercegnőt alakítja a filmben. Adeyemi üzenete így szólt: „Soha többé ne használja a nevemet interjúban vagy videóban. Ne írjon nekem SMS-t. Ne hívjon.” A kép azt sugallta, hogy Adeyemi blokkolta a színésznőt, aki a szerepeiről ismert Az éhezők viadala és A Hate U Give.

A képernyőképen látható időbélyeg szerint a szerző 2025 februárjában küldte el üzenetét. Ez körülbelül akkor lehetett, amikor Stenberg egy videót tett közzé a TikTokon, amelyben reagált a szerepét övező kolorizmusra, és azt mondta, hogy Adeyemi támogatta a szereposztását. A bejegyzést azóta törölték.

Adeyemi szombati posztja egy újabb képernyőképet tartalmazott az azonosítatlan címzetteknek küldött üzenetekről, a szerző ezt írta: „Mivel valaki megkérdezte, nem láttam a filmet, és nem is fogom megnézni.” – Fájdalmas volt visszatartani ezt mindannyiótoktól – folytatta.

Hozzátette: „És sajnálom, ha bármelyikőtök azt gondolta, hogy nem érdekel. Mindig is törődni fogok velünk. Minden csillámnál jobban.”

Amikor az egyik rajongó a TikTok-ban kommentben nyilatkozott arról, hogy szomorú a posztja miatt, a szerző ezt válaszolta: „Nem bánom, ha valaki megnézi a filmet. Ezt helyettünk írtam. Harcoltam értünk. Csak leteszem a kardom, és hivatalosan elválasztom a nevemet, mert nem bánthatnak és támadhatnak meg a színfalak mögött.”

Adeyemi első regényeként Orïsha öröksége trilógia, Vér és csont gyermekei egy afrikai fantasy birodalomban játszódik, amikor egy fiatal nő (Mbedu) arra indul, hogy visszaszerezze a varázslatot, amelyet erőszakkal elloptak népétől. Ő és testvére (Cole) összefognak a király lányával és fiával, hogy visszavágjanak brutális uralma ellen.

Vér és csont gyermekei korábban a Lucasfilmnél volt fejlesztés alatt, és a Paramount vásárolta meg az ingatlant, miután az 2021 végén leállt. A Hollywood Reporter arról számolt be, hogy Adeyemi kérését a Lucasfilm forgatókönyvének megírására elutasították.

Prince-Bythewood elkísérte a szereplőket Stenberg, Mbedu, Idris, Ejiofor és King a CinemaConon az év elején, hogy debütáljon az első felvételen Vér és csont gyermekei. A Woman King A rendező így nyilatkozott a tömegnek: „Megtiszteltetés számomra, hogy életre kelthetem ezt a hihetetlen, legkelendőbb fantasy könyvet.”