A „White Lotus” kitörése Adam DiMarco a „Dark Ocean” sztárjához kapcsolódott, a Glassriver első funkciója (exkluzív)

A fehér lótusz A 2. évad kitörése Adam DiMarco (Valami nagyon rossz fog történni, túlkompenzálva) a dráma sztárjához kapcsolódik Sötét óceána Glassriver, az izlandi tévé- és filmgyártó cég debütáló játékfilmje.

A kanadai színész a korábban bejelentett szereplőkkel, nevezetesen a helyi izlandi színésszel, producerrel és rendezővel, Baltasar Kormákurral (Everest, Sodródva, A szörnyeteg, Apex, 2 fegyver) és Ólafur Darri Ólafsson izlandi-amerikai színész (Fantasztikus állatok: Grindelwald bűnei, Végkielégítés, Barátaid és szomszédaid, Igazi nyomozó, A Mély).

Sötét óceán követi Hákon (DiMarco), a 28 éves, kanadai születésű izlandi, aki mindössze három éve él Izlandon. Abban a reményben, hogy el tudja látni barátnőjét, aki első gyermeküket várja, és csatlakozik egy észak-atlanti halászhálóhoz az első hosszú tengeri útjára. Az élet azonban a hajó fedélzetén sokkal keményebb, mint gondolta. A könyörtelen óceánnal és a meg nem bocsátó legénységgel egyaránt küzdő Hákonnak alkalmazkodnia kell a brutális környezethez, amelyet saját szabályai szabályoznak. Ahogy nő a feszültség, és életek kerülnek veszélybe, Hákon szembesül a túlélés pszichológiai költségeivel egy elszigetelt, hiper-férfias világban, amelyet a gyász, a csend és a mérgező férfiasság formál.

Kormákur Andri kapitányt alakítja, Ólafsson pedig egy Höddi nevű karaktert alakít. További nevek hamarosan nyilvánosságra kerülnek.

Ólafur Darri Ólafsson

A film a kanadai Terminal City Pictures-szel koprodukcióban készült, és a Rocket Science világméretű eladásokat bonyolít le.

A rendező és producer a Glassriver társtulajdonosa, Baldvin Z (Black Sands, Case, Let Me Fall, Life in a Fishbowl, Jitters), Matthías Tryggvi Haraldssonnal (Síðustu dagar Sæunnar, Griðastaður/Refuge) forgatókönyvíróként szolgál. További producerek Guðgeir “Gucci” Arngrímsson (Odd Fish, Izlandtól Édenig, Albatrosz) Glassrivernek és Christine Haeblernek (Majomember, francia kijárat, Hector, A boldogság keresése) a Terminal City Pictures számára.

A fedélzeten van Valdís Óskarsdóttir filmvágó is (A makulátlan elme örök napfénye, Kursk/The Command, Lost River, Submarino), valamint a kanadai filmzeneszerző, Anne Nikitin (Scoop, Amerikai állatok, Négy szerelmi levél, Elveszett lányok).

A forgatás 2027 márciusában kezdődik, a forgatást Izlandon és St. Johns-ban, a kanadai Új-Fundland tartományban tervezik.

Baldvin Z ezt mondta DiMarcóról: „Régóta keresem Hákont. Olyan valakinek kellett lennie, aki kívülállóként besétálhat a férfiak ebbe a brutális világába, és lehetővé teszi, hogy az ő szemén keresztül tapasztaljuk meg. Ádámban van egy sebezhetőség és melegség, ami azonnal magához vonzott, de van mögötte valami kiszámíthatatlan is – egy csendes erő, ami teljesen helyénvaló Hákon számára. Sötét óceán az összetartozásról és azokról a rendszerekről szól, amelyek a fiatal férfiakat olyan férfiakká formálják, akikké válnak.”

Baltasar Kormákur

Haebler így nyilatkozott a filmről: „Olyan projektek, mint Sötét óceán ne gyere túl gyakran. Megtiszteltetés, hogy ezzel a kivételes szereplőgárdával és a tehetséges Glassriver csapattal dolgozhatok.”

A Glassriver forgatókönyvezett sorozata tartalmazza Lavina, koprodukció a Whatevergrouppal, KonráðArnaldur Indriðason könyvsorozata és az irodalmi adaptáció alapján Reykjavik NoirLilja Sigurðardóttir regényei alapján. Szintén a pala van Forró cucc, egy izlandi-román koprodukció az IDEA Filmmel, Tango féma Helsinki-filmivel közösen készült izlandi-finn koprodukció, és Fekete homokamelyet a Channel 2-n mutattak be Izlandon.