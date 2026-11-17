Alexander Skarsgard, a svéd színész, aki rave- és kéjvágyat aratott az excentrikus drámiában egy gallyakból készült darab megformálásáért. Fonottrendhagyó módon népszerűsítve lesz ebben a díjátadó szezonban.

A Hollywood Reporter kizárólag arról számolhat be, hogy az 50 évest lökni fogják Fonott forgalmazó Fekete Medve a Golden Globe főszereplőjeként – konkrétan a legjobb musical- vagy vígjáték-színész kategóriában –, de a támogató kategóriában a többi nagy díjátadón, ahol a versenyeket nem különítik el műfaj szerint.

Ezt az utat – a Globes vezető szerepet, az Oscar-díj támogatását – korábban számos más is alkalmazta.

Egyeseknek jól működött. Köztük: Tatum O'Nealt jelölték a Globe-on, és elnyerte az Oscar-gálát 1973-ban. Papír Hold; Maggie Smith 1978-ban mindkettőt megnyerte Kaliforniai lakosztály; Catherine Zeta-Jones-t jelölték a Globe-on, és elnyerte az Oscar-díját 2002-ben. Chicago; Alicia Vikandert jelölték a Globe-on, és elnyerte az Oscar-díját 2015-ben. A dán lány.

De másoknak kevésbé volt sikeres. Cate Blanchettet például jelölték a Globe-on, de nem jelölték az Oscar-díjra 2001-ben. Banditák; és Steve Carell-t jelölték a Globe-on, de nem jelölték az Oscar-gálára 2017-ben A nemek harca.

A Black Bear képviselője elmondja THR„Azért döntöttünk úgy, hogy Alexandert a Globes musical/vígjáték kategóriájában főszereplőként helyezzük el, mert ez lehetőséget ad arra, hogy felismerjük rendhagyó romantikus teljesítményét a sötét vígjáték, a fantasy és a romantika egyedülálló ötvözetében. Más díjak esetében, ahol a vígjáték és a dráma nem különbözik egymástól, a mellékszereplő megfelelőbb utat kínál az elismeréshez, amely tükrözi teljesítményének hatását a sorozaton belül.”

Alexander Skarsgard és Olivia Colman szerepel Fonott. Everett kollekció

Skarsgard, aki Golden Globe-díjat kapott Nagy kis hazugságok 2018-ban, és jelölték egy másikra Utódlás 2024-ben átadta az övét Fonott előadás, az Oscar-díjas Olivia Colmannel szemben, kidolgozott WETA Workshop protézisek és egy teljes lényöltöny alatt. Alig beszélő karaktert alakítva a színésznek el kellett eltúloznia a megnyilvánulásait, hogy láthatóak legyenek, de nem annyira, hogy túlzónak tűnjenek. Az így létrejött árnyalt, gyengéd jellemzés, amelyet finom gesztusok és lelkes szemek közvetítenek, sok közönségtagot annyira lenyűgözött – és még irigy is –, mint a magányos halásznő, aki először megbízta a fonott embert.

Fonotta novella alapján A fonott férj Ursula Wills, a filmvásznon adaptálta, és Alex Huston Fischer és Eleanor Wilson rendezte. A legerősebb díjazási esélyei valószínűleg a legjobb smink- és frizurák, valamint a legjobb vizuális effektusok Oscar-versenyében vannak.