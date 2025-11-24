Az AI megalkotta a ‘tökéletes’ magyar festményt – a művészek felháborodtak

Egy új magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia program olyan festményt hozott létre, amelyet a tesztcsoport tagjai „a tökéletes magyar műalkotásnak” neveztek.
A kép minden olyan motívumot tartalmaz, amelyet a hazai művészettörténet és a modern vizuális kultúra alapján a legfontosabbnak tartunk: alföldi táj, erős fények, népművészeti formák, mély színek, és egy különös, álomszerű hangulat.
A kísérlet azonban váratlan hullámokat vetett – a magyar művészek jelentős része dühösen reagált.
A kép, ami „mindent tud” Magyarországról
A kísérletet egy budapesti techcég indította, amely az utóbbi hónapokban több olyan AI-modellen dolgozott, amelyek képesek festészeti stílusokat elemezni és újraalkotni.
A „tökéletes magyar festmény” létrehozásához több mint 80 000 archív képet és festményt elemeztek: nagybányai iskola, alföldi realizmus, népi ornamentika, modern magyar absztrakció – minden bekerült a rendszerbe.
A végeredmény egy nagyméretű, gazdagon rétegzett kép lett: naplemente alatti puszta, távolban egy magányos tanya, az égboltba rejtett folklór-minták, és egy alig észrevehető szimbolikus alak, amelyet sokan a magyar identitás metaforájának látnak.
„Az AI egyszerűen összegezte mindazt, amit a magyarok vizuálisan szeretnek. Hideg algoritmus, mégis érzelmeket vált ki” – mondta a projekt vezetője.
A közönség döbbenten reagált: sokan azt írták, ez a kép valóban „ismerős”, „otthonos”, „megmagyarázhatatlanul magyar”.
A művészek reakciója: „Ez nem művészet, hanem adatfeldolgozás”
A siker viszont nem tartott sokáig. A festők, képzőművészek és műkritikusok közül többen élesen bírálták a projektet.
„A művészet nem sablonok összegzése. A lényeg az ember. Amit itt látunk, az csak statisztikai átlag” – mondta egy neves budapesti festő, aki szerint az AI „összemossa mindazt, ami egyéni, élő és emberi”.
Mások attól tartanak, hogy az algoritmusok túlságosan pontosan képesek lesznek lemásolni a magyar stílusjegyeket, és elárasztják majd a piacot „giccses, tökéletesre szabott” képekkel.
Akadt olyan alkotó is, aki a projektet egyenesen provokációnak nevezte:
„Ha a közönség azt hiszi, hogy ez a tökéletes magyar festmény, akkor nagy a baj. A művészet pont a hibáktól, a kockázattól, a kéz remegésétől él.”
A vita felrobbantotta a művészvilágot
A közösségi médiában két tábor alakult ki. Egyik oldal szerint az AI által megalkotott kép valóban különleges, és nem az algoritmus hibája, hogy képes felismerni a kulturális mintákat. Mások szerint az ilyen modellek veszélyeztetik a művészeti értéket, a kreatív szakmákat és a hagyományos alkotói folyamatot.
A legmeglepőbb reakció mégis az volt, hogy néhány műértő szerint az AI képének „túl nagy ereje van” – olyan pszichológiai hatású mintákat, színeket és arányokat használ, amelyek tudat alatt hatnak a nézőkre.
Felmerült egy etikai kérdés is: vajon mi történik akkor, ha az algoritmusok képesek lesznek olyan képeket készíteni, amelyeket a közönség tökéletesebbnek érez, mint az ember által festett műveket?
Mit kezdünk ezzel a „tökéletességgel”?
A vitának koránt sincs vége. A kérdés sokkal mélyebb annál, mint hogy egy kép „szép-e vagy sem”.
A mesterséges intelligencia megmutatta, hogy matematikailag is lehet „magyar hangulatot” alkotni – de vajon megéri-e, ha közben az emberi alkotás lényege veszhet el?
Egy dolog biztos: ez a festmény nem csak egy kísérlet lett, hanem vitaindító jelenség.
A magyar művészet jövőjéről szóló beszélgetés most kezdődött el igazán.
