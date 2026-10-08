Az érzelmes Andrew Scott és az „Elsinore” elindítja a csillagos 2026-os Londoni Filmfesztivált

Andrew Scott, Olivia Colman és a szereplők Elsinore hivatalosan is elindult a 2026-os BFI Londoni Filmfesztivál, és a nyitó nem is lehetett volna jobban odaillő.
Scott – aki már most is hatalmas díjazást szerzett „megrázó” teljesítményéért – Colman, Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Peter Mullan és Joe Locke mellett csatlakozott a bemutatóhoz, és láthatóan érzelmessé vált a színpadon, ahogy üdvözölte a való életben élő embereket, akik inspiráltak. Elsinore karakterek, köztük a Colman professzora, Margaret Johnson, a HIV/AIDS-kezelés úttörője a 80-as évek végén, valamint a Nemzeti Színház színpadi kapuőrzője, 46 éves Linda Tolhurst és Ian Charleson nővére, Lizzie.
Thompson szerint „igazi szerelmes levél a színháznak”, a film Ian Charleson életén alapul. A színész utolsó heteit követi nyomon AIDS miatti halála előtt a Hamletet a londoni Nemzeti Színházban az 1990-es években. Az idei London Film Fest csillogó gálája különösen megható volt a közönség számára, hiszen a Royal Festival Hall egy kőhajításnyira volt az NT-től.
„El sem tudom mondani, milyen rendkívüli érzés számunkra, hogy itt vagyunk” – kezdte Scott – aki szintén a film producere volt – a színpadon. „[And] milyen hálás vagyok, hogy eljátszhatom ezt a rendkívüli embert. […] Rendkívüli megtiszteltetés volt eljátszani ezt az embert, aki olyan gonoszul vicces és vidám, tehetséges, elbűvölő és gyönyörű volt” – folytatta. „Egy életre szóló megtiszteltetés volt.”
A filmvetítést követően, amely heves tapsot kapott a résztvevőktől (és tapsot kapott a főszereplőnek), Scott arra biztatta a közönséget, hogy táncoljanak ki a néhai Ethel Merman dalára. „Ian rendkívüli benyomást tett Ethel Mermanre” – mondta. „Szeretnénk, ha nem csak Ianre emlékezne, hanem arra, hogy milyen rendkívüli módon élt – olyan érzékkel, lelkesedéssel, melegséggel, bájjal, szenvedéllyel és tehetséggel.”
Szereplők még Monica Dolan, Juliet Stevenson, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan és Dickie Beau Elsinoretól A Dig rendező Simon Stone és Büszkeség Stephen Beresford író.
Heartstopper timsó Locke bevallotta THR hogy a forgatókönyv első olvasata érzelmes volt. „Tavaly karácsonyra repültem haza, és olvastam, és nem tudtam abbahagyni a sírást” – mondta a szőnyegen a premier előtt. „A légiutas-kísérő azt kérdezte: „Jól vagy?” – nevetett. „Teljesen zokogtam. De ez egy csodálatos írás, és Andrew a leghihetetlenebb teljesítményt nyújtja. Úgy érzem, Andrew a legjobb színész, aki dolgozik, és nagyon jó, hogy elnyerte az elismerését.”
Stone filmrendező egyetértett Locke Scott teljesítményére vonatkozó értékelésével, amelyet szintén üdvözölt THRDavid Rooney vezető filmkritikusa kritikájában. „Andrew élete nagy részét a színpadon töltötte. Ő egy színpadi állat” – mondta az ausztrál THR. „Ritkán ismerünk valakit, aki a színpadon olyan mágneses tud lenni, mint a filmen, és [who] valóban könnyedén tud mozogni a két mód között, és ebben a filmben ezt láthatja. Ez igazán izgalmas.”
Ahogy a Nemzeti Színház árnyéka kirajzolódott a szőnyegre, nem lehetett nem érezni a környezet hangulatosságát. „Elképesztő, hogy a Londoni Filmfesztivál megnyitójára választottak, a történet 100 méterre innen játszódik” – folytatta Stone. „Az vagyok, hogy elég nem rossz filmet készítettünk ahhoz, hogy megcsinálhassuk ezt a nagyon lényegi londoni élményt. De a londoni színházi és filmes közösség hihetetlenül erős; ez egy mekka, és ma este mindannyian itt vagyunk, hogy megünnepeljük ezt az örömteli tisztelgést, amiért mindannyian ebben az üzletben vagyunk.”
A BFI Londoni Filmfesztivál művészeti igazgatója, Kristy Matheson kifejtette, hogy a válogatóbizottság „annyira beleszeretett” Elsinore. Hozzátette: „Annyira hihetetlen brit tehetségek vannak benne. De szerintem az teszi a filmet olyan csodálatosssá, hogy valóban azt nézi, milyen radikális gondoskodás lehet. Ebben a filmben ezek az emberek vannak; együtt alkotnak munkát, együtt teremtenek közösséget. Szóval szerintem ez egy olyan film, amely tele van aktivizmussal, és egyben átitatja azt a csodálatos világot is, amellyel a művészet diadalával élnek.”
THR – közölte Scott és Colman's hírével Hálózsák újra találkozás Elsinore év elején. Az ír producer is a filmben, mellette Andrea Occhipinti (Lucky Red), Gabrielle Tana a Magnolia Mae Films-től, Pete Shilaimon és Mickey Liddell (LD Entertainment), valamint Stefano Massenzi és Carolyn Marks Blackwood.
Ezzel kezdődik a 10 sztárnapos gála a brit fővárosban, olyan filmekkel, mint pl. Mesterséges, Bunker, Behemót!, Tinta, Club Kid, Hosszú tél, Wild Horse Nine, Ray Gunn és Papírtigris Minden premier a londoni Southbank Royal Festival Hallban lesz.