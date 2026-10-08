Az érzelmes Andrew Scott és az „Elsinore” elindítja a csillagos 2026-os Londoni Filmfesztivált

Andrew Scott, Olivia Colman és a szereplők Elsinore hivatalosan is elindult a 2026-os BFI Londoni Filmfesztivál, és a nyitó nem is lehetett volna jobban odaillő.

Scott – aki már most is hatalmas díjazást szerzett „megrázó” teljesítményéért – Colman, Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Peter Mullan és Joe Locke mellett csatlakozott a bemutatóhoz, és láthatóan érzelmessé vált a színpadon, ahogy üdvözölte a való életben élő embereket, akik inspiráltak. Elsinore karakterek, köztük a Colman professzora, Margaret Johnson, a HIV/AIDS-kezelés úttörője a 80-as évek végén, valamint a Nemzeti Színház színpadi kapuőrzője, 46 éves Linda Tolhurst és Ian Charleson nővére, Lizzie.

Thompson szerint „igazi szerelmes levél a színháznak”, a film Ian Charleson életén alapul. A színész utolsó heteit követi nyomon AIDS miatti halála előtt a Hamletet a londoni Nemzeti Színházban az 1990-es években. Az idei London Film Fest csillogó gálája különösen megható volt a közönség számára, hiszen a Royal Festival Hall egy kőhajításnyira volt az NT-től.

„El sem tudom mondani, milyen rendkívüli érzés számunkra, hogy itt vagyunk” – kezdte Scott – aki szintén a film producere volt – a színpadon. „[And] milyen hálás vagyok, hogy eljátszhatom ezt a rendkívüli embert. […] Rendkívüli megtiszteltetés volt eljátszani ezt az embert, aki olyan gonoszul vicces és vidám, tehetséges, elbűvölő és gyönyörű volt” – folytatta. „Egy életre szóló megtiszteltetés volt.”

A filmvetítést követően, amely heves tapsot kapott a résztvevőktől (és tapsot kapott a főszereplőnek), Scott arra biztatta a közönséget, hogy táncoljanak ki a néhai Ethel Merman dalára. „Ian rendkívüli benyomást tett Ethel Mermanre” – mondta. „Szeretnénk, ha nem csak Ianre emlékezne, hanem arra, hogy milyen rendkívüli módon élt – olyan érzékkel, lelkesedéssel, melegséggel, bájjal, szenvedéllyel és tehetséggel.”

Szereplők még Monica Dolan, Juliet Stevenson, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan és Dickie Beau Elsinoretól A Dig rendező Simon Stone és Büszkeség Stephen Beresford író.

Heartstopper timsó Locke bevallotta THR hogy a forgatókönyv első olvasata érzelmes volt. „Tavaly karácsonyra repültem haza, és olvastam, és nem tudtam abbahagyni a sírást” – mondta a szőnyegen a premier előtt. „A légiutas-kísérő azt kérdezte: „Jól vagy?” – nevetett. „Teljesen zokogtam. De ez egy csodálatos írás, és Andrew a leghihetetlenebb teljesítményt nyújtja. Úgy érzem, Andrew a legjobb színész, aki dolgozik, és nagyon jó, hogy elnyerte az elismerését.”

Andrew Scott és Olivia Colman az Elsinore-ban Anthony Dickenson/Fókusz funkciók

Stone filmrendező egyetértett Locke Scott teljesítményére vonatkozó értékelésével, amelyet szintén üdvözölt THRDavid Rooney vezető filmkritikusa kritikájában. „Andrew élete nagy részét a színpadon töltötte. Ő egy színpadi állat” – mondta az ausztrál THR. „Ritkán ismerünk valakit, aki a színpadon olyan mágneses tud lenni, mint a filmen, és [who] valóban könnyedén tud mozogni a két mód között, és ebben a filmben ezt láthatja. Ez igazán izgalmas.”

Ahogy a Nemzeti Színház árnyéka kirajzolódott a szőnyegre, nem lehetett nem érezni a környezet hangulatosságát. „Elképesztő, hogy a Londoni Filmfesztivál megnyitójára választottak, a történet 100 méterre innen játszódik” – folytatta Stone. „Az vagyok, hogy elég nem rossz filmet készítettünk ahhoz, hogy megcsinálhassuk ezt a nagyon lényegi londoni élményt. De a londoni színházi és filmes közösség hihetetlenül erős; ez egy mekka, és ma este mindannyian itt vagyunk, hogy megünnepeljük ezt az örömteli tisztelgést, amiért mindannyian ebben az üzletben vagyunk.”

A BFI Londoni Filmfesztivál művészeti igazgatója, Kristy Matheson kifejtette, hogy a válogatóbizottság „annyira beleszeretett” Elsinore. Hozzátette: „Annyira hihetetlen brit tehetségek vannak benne. De szerintem az teszi a filmet olyan csodálatosssá, hogy valóban azt nézi, milyen radikális gondoskodás lehet. Ebben a filmben ezek az emberek vannak; együtt alkotnak munkát, együtt teremtenek közösséget. Szóval szerintem ez egy olyan film, amely tele van aktivizmussal, és egyben átitatja azt a csodálatos világot is, amellyel a művészet diadalával élnek.”

THR – közölte Scott és Colman's hírével Hálózsák újra találkozás Elsinore év elején. Az ír producer is a filmben, mellette Andrea Occhipinti (Lucky Red), Gabrielle Tana a Magnolia Mae Films-től, Pete Shilaimon és Mickey Liddell (LD Entertainment), valamint Stefano Massenzi és Carolyn Marks Blackwood.

Ezzel kezdődik a 10 sztárnapos gála a brit fővárosban, olyan filmekkel, mint pl. Mesterséges, Bunker, Behemót!, Tinta, Club Kid, Hosszú tél, Wild Horse Nine, Ray Gunn és Papírtigris Minden premier a londoni Southbank Royal Festival Hallban lesz.