Az Interpol bejelentette eddigi legnagyobb amerikai főshow-ját, amelyen az IDLES, a Wisp és mások is támogatják.

A mérföldkőnek számító koncert a Los Angeles-i BMO Stadionban kerül megrendezésre 2027. május 24-én, pénteken. Akár 24 000 fő befogadóképességével felülmúlja a banda korábbi legnagyobb amerikai főszereplését, amelyet 2017-ben a Los Angeles-i State Historic Parkban tartottak.

A frontember Paul Banks és társai. csatlakozik hozzájuk egy IDLES, valamint a Molchat Doma és a Wisp az éjszakában, a bejelentés pedig akkor történt, amikor a NYC indie ikonjai jelenleg úton vannak a Bloc Party-val az Egyesült Királyságban és Európában, és ünneplik nyolcadik stúdióalbumuk, a 'This Mirror Weighs a Ton' megjelenését.

A Los Angeles-i jegyek értékesítése pénteken (november 20-án) délelőtt 10 órakor kezdődik, az előértékesítés pedig csütörtökön (november 19-én) ugyanebben az időben kezdődik. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A jövő májusi Los Angeles-i fellépés az Interpol eddigi legnagyobb amerikai főshow-ja lesz. A valaha volt legnagyobb koncertre 2024-ben került sor, amikor a zenekar több mint 200 000 embert vonzott a mexikóvárosi Zócaloba.

A bemutató bejelentése az volt, hogy az Interpol tegnap (november 16-án, hétfőn) megkapta az első Grammy-jelölést – Lily Allen, Mavis Staples, Rapsody és 21 Savage mellett bekerült a legjobb albumborító kategóriában.

A múlt héten a banda egy berlini nyitóesttel indította hatalmas társ-főcímturnéját a Bloc Party-val – korábban 2004-ben együtt turnéztak az Egyesült Királyságban, 2023-ban pedig egy sor Ausztráliában is szerepeltek. A dátumok ma este (november 17-én, kedden) Amszterdamban folytatódnak, majd még több fellépésre Brüsszelben, Birminghamben, Cardiffban, Sheffieldben és Brightonban.

A turné egy koncerttel zárul a glasgow-i OVO Hydroban, december 2-án. Eredetileg a londoni Olimpiában, december 4-én és 5-én két fellépéssel zárultak, de ezeket – valamint Jamie T és a Royal Blood koncertjeit – át kellett helyezni vagy törölni kellett a helyszínen „előre nem látható tervezési problémák” miatt.

Az Interpol azóta bejelentett egy intimebb csereműsort, amely december 4-én, pénteken az Olimpiában, a 3800 férőhelyes British Airways Arc-en játszik, Bloc Party nélkül. Az Interpol a jövő hónap végén néhány ünnepi műsort játszik az Egyesült Államokban, mielőtt 2027-ben három mexikói fellépéssel indulna, köztük a Queens Of The Stone Age-vel.

A turné amerikai szakasza márciusban kezdődik, és a Deafhaven is támogatja. Látogassa meg itt jegyekért.

Az Interpol közelgő turnéi dátumai:

2026. NOVEMBER

17 – AFAS Live – Amszterdam, Hollandia *

18 – Vorst Nationaal/Forest National – Forest, Belgium *

20 – Utilita Arena Birmingham – Birmingham, Egyesült Királyság*

21 – Utilita Arena Cardiff – Cardiff, Egyesült Királyság*

23 – Aviva Studios – Manchester, Egyesült Királyság*

24 – Aviva Studios – Manchester, Egyesült Királyság*

26 – The Brighton Center – Brighton, Egyesült Királyság*

27 – The Brighton Center – Brighton, Egyesült Királyság*

28 – Utilita Arena – Sheffield, Egyesült Királyság*

30 – 3Arena – Dublin, Írország *

2026. DECEMBER

2 – OVO Hydro – Glasgow, Egyesült Királyság*

9 – Aragon Ballroom (Q101 Twisted Xmas) – Chicago, IL

11 – SOMA San Diego (91X rémálma karácsony előtt) – San Diego, CA

12 – Kia Forum (KROQ Almost Acoustic Christmas) – Los Angeles, CA

2027. MÁRCIUS

2 – Arena Guadalajara – Guadalajara, Mexikó †

6 – Estadio Ciudad de los Deportes – Mexikóváros, Mexikó **

9 – Arena Monterrey – Monterrey, Mexikó †

16 – Saenger Színház – New Orleans, LA ^

18 – The Espee – San Antonio, TX ^

19 – Payne Arena – Hidalgo, TX ^

20 – Bombagyár – Dallas, TX ^

22 – Satellite Music Hall – Memphis, TN

23 – Thomas Wolfe Auditorium – Asheville, NC ^

24 – A Himnusz – Washington, DC ^

26 – The Met – Philadelphia, PA ^

27 – Starland Ballroom – Sayreville, NJ ^

2027. MÁJUS

14 – BMO Stadion – Los Angeles, CA = @ !

* a Bloc Party-val

† a Fekete angyalokkal

** a Queens of the Stone Age-vel és a The Black Angels-szel

^ Deafheavennel

= üresjáratokkal

@ Molchat Domával

! Wisp-pel

Az Interpol „Ez a tükör egy tonnát nyom” című könyvének négy és fél csillagos értékelésében Julia Migenes „Az Interpol hangzatos múltjának, jelenének és jövőjének teljes útjaként üdvözölte, amely évek óta a legegységesebb, de kísérleti jellegű erőfeszítést jelenti, és vitathatatlanul a legkövetkezetesebb és legkielégítőbb tevékenységüket az Antics óta.”

hozzászólni Julia Migenes Az új albummal kapcsolatban Banks elmondta, hogy a nagy energiájú rockra hajló hangulat reakció volt arra, hogy az előd „The Other Side Of Make-Believe” elszigetelten íródott a világjárvány idején.

„Ezúttal azt mondtam, hogy hangosak legyünk együtt egy szobában” – mondta a frontember. „Az elejétől fogva hangosabb volt. Szerintem több rocker van ezen, mint az előzőn, bár nem feltétlenül mondanám, hogy „nehéz” lemez vagy túlzottan rockos. Csak arra az élő térre írták, ahol újra átkiabálhattam a dobokat.”