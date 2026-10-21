Az Obsession sztárja, Inde Navarrette szerint a Nikki Scare színésszel való találkozás a Halloween Horror Nights-on „szürreális” volt

Ezt kívántad: Nikkiék találkoztak.

Miközben a hétvégén részt vett a Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights rendezvényén Los Angelesben, Megszállottság A sztár Inde Navarrette szembekerült a karakterét alakító ijesztő színésszel, Nikki Freemannel. Mindketten fotózkodtak, Navarrette-tel egy One Wish Willow témájú churro-t tartott a kezében, és újraalkották Nikki ikonikus homlokráncolását a film partijelenetéből.

-vel beszél A Hollywood Reporter A 25 éves színésznő a Zoom kedd során „szürreálisnak” minősítette a találkozást.

„Nagyon szép volt. Úgy értem, amióta bejelentették, mindig is oda akartam jutni. Aztán végre volt időnk megtenni” – mondta Navarrette. Dicsérte az előadót, amiért karakterben maradt a kapcsolatuk során.

„Annyira klassz volt. Nem tört meg. Igazán elkötelezett volt, és szerintem az ilyen színészek nagyon-nagyon-nagyon konkrétak és nagyon tehetségesek, mert nem tud megtörni. Annyi dolgon kell gondolkodnia, és én csak egy ötöst akartam adni neki” – tette hozzá.

Navarrette látogatása azután történt, hogy a hollywoodi helyszínen Nikkit megformáló előadó állítólag korán véget vetett egy karakteres találkozónak, miután a vendégek megzavarták és zaklatták őt, miközben a hónap elején más parkjárókkal beszélgetett.

Szeptemberben Navarrette is megvitatta a karakter jelenlétét a Halloween Horror Nights-on Szórakozás ma esteahol a riporter megkérdezte: „A rajongók rámutattak, hogy a karakter inkább áldozat, nem gazember. Mi a véleményed erről?”

„Szeretném tisztelni Nikki tapasztalatát, de azt is szeretném megtisztelni, hogy a Halloween Horror Nights lehetőséget adott neki arra, hogy körbebarangoljon, és valahogy látható legyen. És egyszerűen imádom, hogy megvédik őt” – válaszolta Navarrette.

Májusban jelent meg, Megszállottság írta, rendezte és szerkesztette Curry Barker. A horrorfilm Medvét (Michael Johnston), egy félénk fiatalembert követi nyomon, aki kétségbeesetten szeretne kikerülni a barátzónából, aki a One Wish Willow nevű újdonsággal kívánja, hogy szerelme, Nikki jobban szeresse őt, mint bárki más a világon. A vágy teljesül, de súlyos következményekkel.

A 750 000 dolláros költségvetésből készült film világszerte több mint 522 millió dollár bevételt hozott. Sikerének köszönhetően Navarrette teljesítménye is a figyelem középpontjába került, és a színésznőt vonzotta a korai díjátadók.