Tekintettel arra, hogy Albrecht Dürer óriási, és akkoriban még soha nem látott nemzetközi elismerést ért el, inkább aprólékos és kifejező metszeteinek, mint festményeinek köszönhető, szinte elkerülhetetlen volt, hogy tanítványait figyelmen kívül hagyja, bármennyi eredetiséget és fantáziát is alkalmaztak munkájukhoz. Így volt ez Hans Baldung Grien esetében is, aki tizenhárom évvel tanára után, 1484-1485-ben született Délnyugat-Németországban, és aki családja humanista körökbe való beilleszkedésének köszönhetően gazdag tudományos képzésben részesülhetett.

Amikor Baldung gyerek volt, Strasbourgba költöztek, és ebben a városban kezdett festőként fejlődni, mielőtt 1503-ban inasként belépett a fent említett Dürer nürnburgi műhelyébe. Valószínűleg négy évig vele maradt, egészen Strasbourgba való visszatéréséig, ahol művészként honosodott meg: megérkezésekor csatlakozhatott a festőcéhhez, és ott dolgozta ki releváns produkciójának nagy részét, kivéve a freiburgi székesegyház főoltárán lévő Szűz oltárképet. Tudjuk, hogy kényelmes életet élt és tisztelték, a községi tanács tagja lett, és hatvan éves korában meghalt.

A Grien egyébként nem vezetéknév, hanem becenév, és már a Durerrel töltött idejében is megkapná a zöld szín iránti előszeretettel; Baldung mindenesetre egyetértett vele, és hozzátette, hogy G a monogramjához. Hagyatéka sokrétű: készített portrékat Strasbourg nemességéről és elitjéről, vallási alkotásokat a burzsoázia vagy egyházi intézmények számára, ólomüveg ablakokat polgári hatóságoknak vagy széles körben terjesztett nyomatokat.

A Prado Múzeum két alapvető olajfestményt őriz táblán a késői szakaszából, amelyeket mindig is egy párnak tekintettek, és valójában azonnal diptichonként integrálták őket: Harmónia (A három kegyelem?) és Korok és halálMindkettő 1541 és 1544 között készült. 2021-ben restaurálták, egy olyan beavatkozás során, amely kiemelte a németek jó mázhasználatát, amely néha lehetővé teszi a rajz átlátszóságát; kerületi sorja, amely azt jelzi, hogy ezeket a darabokat már a festményeikre felhelyezve festették; valamint a két kompozíció kromatikus kezelésében is nyilvánvaló különbségek: az árnyékok A Harmónia Fekete pigmenttel készülnek, ami elősegíti a figurák szoborszerű megjelenését A korok A vöröses és barna tónusok minősítik a bőr elszíneződését, és jelzik annak – a sötétedés irányába – változását az évek során.

Jövő márciusig mindkét tabló áll az első kiállítás középpontjában, amelyet Christine Seidel, a Prado Flamenco Painting és az Északi Iskolák új vezetője rendez a múzeumban: az alkotások reflexiója a szépség mulandóságáról és a halál folyamatos közelségéről, valamint arról, hogy a technikai folyamataival kapcsolatos friss információk mind a tizenhárom másik Prado gyűjteményből állnak összefüggésbe. Olyan festményekről, rajzokról, nyomatokról és szobrokról beszélünk, amelyek a jelenkori európai kultúrában Dürer hagyatékának súlyára, a korok kérdésének, a fiatalság végének és a simaságnak a relevanciájára utalnak, mint olyan témára, amely megszállottan lüktetett és lüktetett a későbbi, barokk korszak virágzásáig, már a barokk kezében. vanitas.

Dürer e hatalmas örökségéből kiindulva Baldung saját modelljeit és ikonográfiáját készítette el a német reneszánszról, hogy az emberi állapotról, valamint a testnek és érzékiségének morális kérdések felvetésére vonatkozó meditáció területére vigye őket. Ehhez mind az említett test, mind a természet közvetlen megfigyeléséhez folyamodott, ami egy esetben (A Harmónia), lehetővé tette számára, hogy megörökítsen egy ideális szépséget, a másikban pedig (Korok és halál), elkerülhetetlen következményei tempus fugit. 1600-ban ezek a művek már a madridi Alcázarban voltak, miután legalább Hesse grófjának és V. Károly hadseregének parancsnokának kezén áthaladtak, és megtestesítik azt a engesztelhetetlen és feszült kettősséget a fiatalos szépség és a nagy szigorral közelített testi romlás között.

Ezek az ellentétek nagyon jól fennmaradtak egy 1480 körüli, ismeretlen szerzőtől származó kis puszpáng szobrocskán, amely elölről egy idős nőt ábrázol, szorongó arckifejezéssel, aki eltakarni próbálja magát, és amelyen hátulról ez a züllöttség erősen csillapodik. Ezt a szuggesztív többértelműséget a kerek tömeg, a figura körülölelésének lehetősége teszi lehetővé. A polikrómot csak az arc bizonyos részein és a fátyolra kenték fel, amellyel a testét próbálja elrejteni.

A paradoxonok is benépesülnek Négy meztelen nő bármelyik A négy boszorkányaz egyik első Dürer által keltezett metszet, amelyen a körbe rendezett modellek, mintha egy tánc részei lennének, istennőként vagy kegyelemként értelmezhetők, ha nem a koponya és a combcsont, amit a lábuknál látunk, és a kompozíció egyik végén tűzbe burkolózó démon. Úgy tűnik, különböző korokat testesítenek meg, vagy egy akt tanulmányt, de ez az ikonográfia sok kétséget vet fel; A kép vonzereje nagyrészt bennük rejlik.

Dürer nyomatát is megcsodáljuk Harc az erény és az élvezet között Herkules jelenlétébenamely ékes példája annak a bonyolultságnak és kifinomultságnak, amelyet az emberi alak, az izmok és testtartások ábrázolásában ért el, és ez óriási dinamizmust sugall (Baldung anatómiája általában lágyabb lesz), valamint Cranach idõsebb párizsi perével, amelyben Hera meztelenségét és fiatalságát, Athena arénáját és Aphrodesu-divat és Aphrodesu-divat és Aphrodesu-divatos viseletet viseli. a csípőjük körül szorosan húzódó fátyol által.

Ami Baldung Grien többi alkotását illeti a kiállításon, a részletes rajzok mellett látni fogjuk, A nők hét kora és két kompozíció dedikált Ádám és Éva (Thyssen) és A halál és a leányzó (Kunstmuseum Basel), tablói, amelyeken bebizonyította, hogy a halál engesztelhetetlen és szinte tapintható kegyetlenséggel történő megörökítése mellett tud a vágyon és az erotikán is elidőzni. Valójában nem is olyan messze.

Hans Baldung Grien

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. november 20-tól 2027. március 7-ig