Bambie Thug kiszáll a Bludfestből, és bejelenti, hogy szünetet tart a turnétól, hogy „előnyben részesítse a mentális és fizikai egészséget”

Bambie Thug kiszállt a Bludfestből, és bejelentette, hogy szünetet tart a turnézással.

A Yungblud által szervezett és tervezett fesztiválra június 27-én kerül sor a csehországi Hradec Královéban, Prága mellett, a 360-as multifunkcionális Parkban.

Bambie Thug eredetileg a fesztivál első, az Egyesült Királyságon kívüli kiadásán szerepelt volna, de ma (június 19-én) azt mondta a rajongóknak, hogy már nem szerepelnek a fesztiválon.

Az ír szólósztár, valódi nevén Bambie Ray Robinson az Instagramon osztotta meg a hírt, és a következőket írta: „Csodálatos rajongóimnak, akik olyan türelmesen vártak, hogy újra fellépjek, és akik meglátogatnak a Bludfesten, sajnálattal értesítem, hogy a menedzsmentem tanácsára nem tudok részt venni az idei fesztiválon.”

„Nagyon hálás vagyok Yungbludnak a lehetőségért, nagyon igyekeztem, hogy ez sikerüljön, de sajnos nem fogok színpadra lépni az előreláthatólag” – tették hozzá. „Jelenleg a mentális és fizikai egészségemet kell prioritásként kezelnem.”

Bambie Thug így folytatta: „Kérlek, tartsd szorosan, ígérem, ha visszatérek a fellépéshez, megéri a várakozást.”

2024-ben Bambie Thug volt az első nyíltan nem bináris fellépő, aki a „Doomsday Blue” című számával képviselte Írországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Később Robinson egyike lett annak a 70 korábbi versenyzőnek, akik aláírták azt a levelet, amelyben felszólították Izrael betiltását, mert attól tartanak, hogy „normalizálják és kimossák” a palesztin állítólagos háborús bűnöket.

Ami a Bludfestet illeti, Yungblud lesz a fesztivál főszereplője, és csatlakozik hozzá a skót rock nehézsúlyú, Biffy Clyro, a pszichedelikus ikonok Primal Scream, a die-pop kedvencei, a Pale Waves, az art-rock trió, a Palaye Royale és az atlantai rapper, a Destroy Lonely.

2026-ban a londoni székhelyű Leap, Jesse Jo Stark, Nieve Ella és Pam Rabbit is szerepel a felállásban. Jegyekért látogass el ide.

Az énekesnő által szervezett és tervezett nyitórendezvényre 2024 nyarán került sor a Milton Keynes Bowlban, ahol a doncasteri művész (valódi nevén Dominic Harrison) azt mondta a rajongóknak, hogy ez lesz „kultúránk legnagyobb összejövetele”.

Ezután 2025-ben visszatért egy „nagyobb és jobb” második részletre, visszatérve a milton Keynes-i oldalra, ahol Chase Atlantic, Denzel Curry, Rachel Chinouriri és mások előadásait fogadta.

Már évek óta szóba került a fesztivál külföldre vitelének terve, és Yungblud már 2024 márciusában utalt erre az ötletre, amikor beszélt Julia Migenes az induló kiadásról.

„Minden az egységről, a szeretetről és egy olyan helyről szól, ahová az emberek eljuthatnak… Ez az a hely, ahová eljöhetsz, és teljesen önmagad lehetsz a társaiddal, a családoddal vagy teljesen egyedül. Ha az emberek nem tudják, ki is vagy valójában, és ezt titkolod, gyere el a kibaszott BludFestre, és tedd meg” – mondta.

„Az a tervem, hogy végül világszerte elvigyem, de az Egyesült Királyságban kellett elkezdődnie. Remélhetőleg olyan lesz, mint amit még senki más nem látott, mert az elmém mentális, és ezt egy fizikai világba akartam helyezni. Amikor átsétálsz azokon a kapukon a BludFesten, a Yungblud fizikai megnyilvánulásába sétálsz.”

Később ugyanebben az évben több célzást is elejtett arról, hogy hova akarja elhozni a fesztivált, és azt mondta akkoriban, hogy „az volt a terve, hogy Párizsba, Prágába és Ausztráliába vigye”, végül pedig azt tervezi, hogy „kétnapos rendezvény lesz”.