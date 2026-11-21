Bassam Tariq elárulja, mit tanult a Marvel selejtezése során Penge újraindítás.

Egy interjúban Az új arab pénteken jelent meg a Anyád Anyád Anyád rendezőt arról kérdezték, hogy a „stúdiórendszerben” eltöltött idő mire tanította meg, hogyan akar hozzáállni a filmkészítéshez. Tariq azt mondta, hogy „veszélyesnek” érezte, hogy „megfelelő forgatókönyv” nélkül kezdje meg a szereposztást, és inkább „teljes mértékben irányítja a forgatókönyvemet”.

„Vicces és furcsa volt elkezdeni a szereposztást és az építést megfelelő forgatókönyv nélkül. Ott ülsz, és elmagyarázod a színészeknek, mi lesz a szerepük, és nekik csak hinniük kell neked” – mondta. „Ez azért is nagyon veszélyes, mert ha jön a szöveg, és nem egyezik meg azzal, amit mondtál, a hitelességed teljesen megsemmisül. Nekem csak az integritásom van, és ezen sokat gondolkodtam.”

2021-ben arról számoltak be, hogy Tariq a Marvel kormányánál volt Penge film; Mahershala Alit hét évvel ezelőtt jelentették be a projekt sztárjának a 2019-es Comic-Conon. A színész megerősítette egy júliusi interjúban. GQ hogy nem ő vezetné Penge.

A Hollywood Reporter kizárólag 2022 szeptemberében számolt be arról, hogy Tariq kiszállt a projektből, a rendező pedig egy akkori nyilatkozatában ezt mondta: „Megtiszteltetés volt a Marvel csodálatos embereivel együtt dolgozni. Egy gyilkos szereplőgárdát és stábot tudtunk összeállítani. Kíváncsian várjuk, hová viszi a következő rendező a filmet.”

Tariq folytatta interjújában Az új arab, „Ha rossz hírt viszel a színészeidnek, de nem te hozod meg ezeket a döntéseket – és ez tulajdonképpen egy vállalati egységtől származik -, az nem egy nagyszerű módja annak, hogy rendező legyél. Tudom, hogy néhányan ezt felvállalják és elfutnak vele, de rájöttem, hogy elvesztettem a hitelességem a színészeim körében, és nem volt egészséges filmrendezőként működni.”

Röviden, a rendező azt mondta, hogy „nagy tanulsága” az volt, hogy teljes mértékben ellenőrizni akarta filmjei forgatókönyveit, és megjegyezte, „az élet túl rövid ahhoz, hogy szar filmeket készítsen”. Tariq hozzátette: „Ha nem értünk egyet, az köztük és köztem van. Elég szomorú, mert olyan nagy reményeket fűztünk ahhoz, amit meg akartunk építeni.”

Ali mondta egy szeptemberi interjúban GQ egyetért azzal, hogy a sikertelen film Kevin Feige „legnagyobb kudarca”.

Arra a kérdésre, hogy miért nem a kérdezővel történt a film, az Oscar-díjas azt mondta: „Ez Kevin Feige kérdése.” Így folytatta: „Volt, ahogy mondtad, egy kétszeres Oscar-díjas színészük szerződésben, és dollármilliárdokat kaptál. Ez egy kérdés nekik. Nem értek semmi személyeset, de nem tudom, miért nem. A mai napig nem tudom, miért nem történt meg. Csak azt tudom, hogy ez volt… Kevin, azt mondta, hogy ez volt a karrierje legnagyobb kudarca, és egyetértek.”