Bejelentették a 2027-es Glastonbury felállását – Sam Fender, Harry Styles és Billie Eilish a főszerepre készül. Tekintse meg alább az eddigi teljes számlát.
A fesztivál ma (november 18-án, szerdán) meglepetésszerűen megosztotta az ikonikus Stanley Donwood által tervezett plakátot, amely felfedte a jövő júniusi Worthy Farm rendezvény első számú nevét.
A számla elején szereplő három névről már régóta pletykák, Cher pedig meglepetést okoz az áhított Sunday legends slotban. További hatalmas nevek a felállásban: Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Beastie Boys Mike D és Jamie T.
Az elkövetkező hónapokban több név jelenik meg színpadonként.
Tekintse meg a teljes Glastonbury felállást alább:
SAM FENDER
HARRY STYLES
BILLIE EILISH
CHER
MASSZÍV TÁMADÁS
SOMBR
KIS SIMZ
HASZNÁLAT ÉS ÁLLAPOT
A XX
LILY ALLEN
EZRA KOLLEKTIV
KRAFTWERK
ADÈLA
ANGINE DE POITRINE
ATARASHII GAKKO!
A LAVINA
ALACSONYA JAXX
VÉRNARANCS
BONOBO
KRISTINE ÉS A KIRÁLYNŐK
CHVRCHES
BIZALOM EMBER
zsúfolt HÁZ
DE LA SOUL
DINOSAUR JR.
ECCA VANDÁL
ELLIE GOULDING
Kövér FREDDY CSEPP
FKA TWIGS
FLO
FIRENZE ÚT
SZOLGÁLTATÁSOK
FORRÓ CHIP
JAMIE T
JOSH BAKER B2B KETTAMA B2B PROSPA
KACEY MUSGRAVES
KEO
KINGFISHR
GIZZARD KIRÁLY ÉS A GYÍKVARÁZSLÓ
LEON HÍDOK
LIANNE LA HAVAS
LOLA YOUNG
MIKE D 5D
MOONCHILD SANELLY
NAO
NIA ARCHÍVUM
PRIMAL SCRAM
ROBYN
SZENT ETIENNE
SAMMY VIRJI
SIENNA SPIRO
SKYE NEWMAN
TI SZENT LELKEK
AZ UTCÁK
TEDDY ÚSZIK
TEXAS
THUNDERCAT
TINARIWEN
ALÁHÚZÁSOK
ALVILÁG
A Kábítószer elleni háború
WESTSIDE COWBOY
A WOMACK NŐVÉGEK
WUNDERHORSE
FIATAL APÁK
A 2027-es Glastonbury Fesztivál június 23. szerda és június 27. vasárnap között zajlik a Worthy Farmban Piltonban, Somersetben. A jegyek és az autóbusz-csomagok 30 perc alatt elkeltek még októberben, röviddel azelőtt, hogy az általános jegyek kevesebb mint 42 perc alatt elfogytak volna.
A nem kívánt és kifizetetlen jegyek újraértékesítésére tavasszal kerül sor.
Ez egy fejlődő történet…