Bejelentették a 2027-es Glastonbury felállását – Sam Fender, Harry Styles és Billie Eilish a főszerepre készül. Tekintse meg alább az eddigi teljes számlát.

A fesztivál ma (november 18-án, szerdán) meglepetésszerűen megosztotta az ikonikus Stanley Donwood által tervezett plakátot, amely felfedte a jövő júniusi Worthy Farm rendezvény első számú nevét.

A számla elején szereplő három névről már régóta pletykák, Cher pedig meglepetést okoz az áhított Sunday legends slotban. További hatalmas nevek a felállásban: Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Beastie Boys Mike D és Jamie T.

Az elkövetkező hónapokban több név jelenik meg színpadonként.

Tekintse meg a teljes Glastonbury felállást alább:

SAM FENDER

HARRY STYLES

BILLIE EILISH

CHER

MASSZÍV TÁMADÁS

SOMBR

KIS SIMZ

HASZNÁLAT ÉS ÁLLAPOT

A XX

LILY ALLEN

EZRA KOLLEKTIV

KRAFTWERK

ADÈLA

ANGINE DE POITRINE

ATARASHII GAKKO!

A LAVINA

ALACSONYA JAXX

VÉRNARANCS

BONOBO

KRISTINE ÉS A KIRÁLYNŐK

CHVRCHES

BIZALOM EMBER

zsúfolt HÁZ

DE LA SOUL

DINOSAUR JR.

ECCA VANDÁL

ELLIE GOULDING

Kövér FREDDY CSEPP

FKA TWIGS

FLO

FIRENZE ÚT

SZOLGÁLTATÁSOK

FORRÓ CHIP

JAMIE T

JOSH BAKER B2B KETTAMA B2B PROSPA

KACEY MUSGRAVES

KEO

KINGFISHR

GIZZARD KIRÁLY ÉS A GYÍKVARÁZSLÓ

LEON HÍDOK

LIANNE LA HAVAS

LOLA YOUNG

MIKE D 5D

MOONCHILD SANELLY

NAO

NIA ARCHÍVUM

PRIMAL SCRAM

ROBYN

SZENT ETIENNE

SAMMY VIRJI

SIENNA SPIRO

SKYE NEWMAN

TI SZENT LELKEK

AZ UTCÁK

TEDDY ÚSZIK

TEXAS

THUNDERCAT

TINARIWEN

ALÁHÚZÁSOK

ALVILÁG

A Kábítószer elleni háború

WESTSIDE COWBOY

A WOMACK NŐVÉGEK

WUNDERHORSE

FIATAL APÁK

A 2027-es Glastonbury Fesztivál június 23. szerda és június 27. vasárnap között zajlik a Worthy Farmban Piltonban, Somersetben. A jegyek és az autóbusz-csomagok 30 perc alatt elkeltek még októberben, röviddel azelőtt, hogy az általános jegyek kevesebb mint 42 perc alatt elfogytak volna.

A nem kívánt és kifizetetlen jegyek újraértékesítésére tavasszal kerül sor.

Ez egy fejlődő történet…