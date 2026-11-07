Bill Skarsgard azt mondja, hogy „rosszfiúkat” játszott, de még mindig James Bond gonosztevőt alakítana

2026.11.07. Bill Skarsgard azt mondja, hogy „rosszfiúkat” játszott, de még mindig James Bond gonosztevőt alakítana

Bill Skarsgard „kihasználtnak” érzi magát, amikor gazembereket játszik.

A 36 éves színész arról ismert, hogy sötét karaktereket alakít ki, köztük Pennywise-t is Azt filmek, Orlok gróf be Nosferatu, Eric Draven bejön A Varjú és Vincent Bisset de Gramont márki be John Wick: 4. fejezet. De Josh Horowitz legutóbbi epizódjában Boldog Szomorú Confused podcast, Skarsgard elmagyarázta, hogy egyre válogatósabb a gonosz szerepek elvállalásában.

„Egy gazember számára valami eredetinek kell lennie, amit korábban nem csináltam” – mondta Skarsgard. „Úgy érzem, eltöltöttem ezeket a dolgokat, de vannak gazemberek [that] nagyon szórakoztató lehet különböző módon, és ha a megfelelő fajta.”

Horowitz ezután felhívta a figyelmet Skarsgard hosszú távú érdeklődésére, hogy gonoszt játsszon a filmben James Bond franchise.

„Igen! Nos, mert nem hívtak fel James Bond miatt. Nem tudom, miről van szó” – viccelődött Skarsgard. „Talán úgy gondolták: „Nem tehetünk egy svédet ennek a fickónak”. Még csak nem is vettem bele a keverékbe.”

A Halott ember drótja színész egyetértett Horowitzcal abban, hogy nem feltétlenül akarja elkötelezni magát a filmvezetés mellett James Bond franchise 10 vagy 15 évre. Ehelyett azt mondta, hogy szívesen elvállalna egy egyszeri gonosztevő szerepet, példaként Mads Mikkelsent és Javier Bardemet említette.

Skarsgard megjegyzései a 007-es következő színész után érkeztek, Denis Villeneuve készülő filmje előtt. A Hollywood Reporter korábban arról számoltak be, hogy Callum Turner, Jack Lowden és Josh O'Connor képernyőtesztet készített a részhez. Pénteken azonban THR arról számolt be, hogy Robert Pattinson is szűréstesztet végzett, míg Nicholas Hoult neve újabb potenciális versenyzőként merült fel.

Ami Skarsgardot illeti, Peter Berg háborús filmjében játszik A Mosquito Bowl, amelyet jelenleg a mozikban játszanak, és november 25-én jelenik meg a Netflixen.

Nikola G.
Nikola G.
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