Bill Skarsgard azt mondja, hogy „rosszfiúkat” játszott, de még mindig James Bond gonosztevőt alakítana

Bill Skarsgard „kihasználtnak” érzi magát, amikor gazembereket játszik.

A 36 éves színész arról ismert, hogy sötét karaktereket alakít ki, köztük Pennywise-t is Azt filmek, Orlok gróf be Nosferatu, Eric Draven bejön A Varjú és Vincent Bisset de Gramont márki be John Wick: 4. fejezet. De Josh Horowitz legutóbbi epizódjában Boldog Szomorú Confused podcast, Skarsgard elmagyarázta, hogy egyre válogatósabb a gonosz szerepek elvállalásában.

„Egy gazember számára valami eredetinek kell lennie, amit korábban nem csináltam” – mondta Skarsgard. „Úgy érzem, eltöltöttem ezeket a dolgokat, de vannak gazemberek [that] nagyon szórakoztató lehet különböző módon, és ha a megfelelő fajta.”

Horowitz ezután felhívta a figyelmet Skarsgard hosszú távú érdeklődésére, hogy gonoszt játsszon a filmben James Bond franchise.

„Igen! Nos, mert nem hívtak fel James Bond miatt. Nem tudom, miről van szó” – viccelődött Skarsgard. „Talán úgy gondolták: „Nem tehetünk egy svédet ennek a fickónak”. Még csak nem is vettem bele a keverékbe.”

A Halott ember drótja színész egyetértett Horowitzcal abban, hogy nem feltétlenül akarja elkötelezni magát a filmvezetés mellett James Bond franchise 10 vagy 15 évre. Ehelyett azt mondta, hogy szívesen elvállalna egy egyszeri gonosztevő szerepet, példaként Mads Mikkelsent és Javier Bardemet említette.

Skarsgard megjegyzései a 007-es következő színész után érkeztek, Denis Villeneuve készülő filmje előtt. A Hollywood Reporter korábban arról számoltak be, hogy Callum Turner, Jack Lowden és Josh O'Connor képernyőtesztet készített a részhez. Pénteken azonban THR arról számolt be, hogy Robert Pattinson is szűréstesztet végzett, míg Nicholas Hoult neve újabb potenciális versenyzőként merült fel.

Ami Skarsgardot illeti, Peter Berg háborús filmjében játszik A Mosquito Bowl, amelyet jelenleg a mozikban játszanak, és november 25-én jelenik meg a Netflixen.